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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке

07:23
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств-членов ШОС, которое открывается в Бишкеке.
В государственной резиденции "Ала-Арча" участников встречал президент республики Сооронбай Жээнбеков.
После церемонии совместного фотографирования лидеры перешли в зал переговоров, где начался саммит в узком составе. Позже в расширенном формате к ним присоединятся главы государств-наблюдателей и руководители международных организаций.
Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
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Саммит ШОСШОСВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
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