https://ria.ru/20210930/griby-1752571483.html

Сезон в разгаре: названы лучшие места и время для сбора грибов

Грибной сезон 2021: когда пойдут грибы по календарю

Сезон в разгаре: названы лучшие места и время для сбора грибов

Грибной сезон — это время, когда на поверхности земли появляются плодовые тела грибов. О том, когда грибной сезон открылся и когда заканчивается в 2021 году в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:08

2021-09-30T21:08

2021-09-30T21:53

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Грибной сезон — это время, когда на поверхности земли появляются плодовые тела грибов. О том, когда грибной сезон открылся и когда заканчивается в 2021 году в средней полосе России, какие грибы пойдут осенью в Подмосковье, на какие месяцы приходится пик их сбора, — в материале РИА Новости.Когда начинается грибной сезонНа территории России растет около трех тысяч видов грибов, которые появляются в разное время года. Из них в пищу употребляют около 300. Есть такие, которые можно собирать уже зимой или весной. Но наиболее богаты грибами конец лета и осень. Как правило, основной сбор начинается не раньше середины июля.На произрастание грибов влияют погодные условия и температура воздуха. Например, если период засушливой, то урожай будет меньше — грибы любят влагу.При сборе грибов следует быть очень внимательным, ни в коем случае не брать незнакомые виды. Специалисты советуют срезать грибы с ножкой и в тот же день перебрать. Нужно их отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть: выкинуть все червивые, перезревшие, шляпки без ножек, дряблые, несъедобные и ядовитые, если они все-таки по ошибке попали в корзину. Обработать "добычу" тоже лучше в день сбора, при этом каждый вид следует готовить отдельно.Ежедневно без вреда для здоровья можно употреблять около 150 граммов грибов. "Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то, в принципе, каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья", — рассказала РИА Новости врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.Она отметила, что грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение. Кроме того, грибы могут принести пользу людям с сахарным диабетом, потому что углеводы представлены пищевыми волокнами — это способствует снижению уровня глюкозы в крови, добавила врач.Грибы обладают противоопухолевым эффектом, который обусловлен наличием селена и витамина С, являющихся антиоксидантами.В ПодмосковьеВ Подмосковье сезон грибов начинается с середины лета и длится до середины осени, хотя плодовые тела грибниц можно найти и весной, но их не так уж много. Ближе к концу августа леса изобилуют подосиновиками, лисичками, опятами и рыжиками. Поздняя осень славится сыроежками и осенними опятами. В сентябре можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята. В октябре — белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята, грузди. В ноябре — опята, вешенки, трюфели.Весенний сборВесенние грибы появляются в зависимости от погодных условий в регионе — для этого необходимо, чтобы прогрелся верхний слой почвы.ПериодВ средней полосе России первые грибы появляются уже в середине весны. В более теплых регионах могут и раньше. Происходит это, когда полностью сошел снег и земля уже покрыта первой травой. Больше всего грибов можно найти в конце апреля и в мае. В марте есть вероятность встретить только вешенки, которые хорошо переносят отрицательные температуры. В южных регионах в первом месяце весны могут быть сморчки и строчки.Виды грибовВесной растут вешенки, разнообразные сморчки и строчки. Например, сморчок съедобный, конический, высокий, строчок обыкновенный, гигантский, островершинный. Также можно найти рядовку майскую и коротконогую.Летний сборПериодГрибы в лесах можно найти на протяжении всего лета, но больше всего их в августе.Виды грибовВ июне в березовых рощах уже начинают расти подберезовики. Маслята собирают в хвойных лесах. Также в первый месяц лета появляются подосиновики и белые грибы. В июле часто собирают грибы для солений, особенно хорошо для этих целей подходят грузди. Их можно найти на песчаном грунте, в дубовых, березовых, сосново-березовых лесах. Середина лета богата рыжиками и лисичками. В августе растут осенние опята, сыроежки и волнушки.Осенний сборОсенью можно найти больше всего грибов, однако нужно проявить внимательность, потому что ядовитых видов также много в лесу.ПериодБольше всего грибов в сентябре, но их можно найти и в октябре, ноябре, хотя собрать удастся меньше. Обычно после сильных заморозков плодовые тела не вырастают. Если же погода была теплая, потом немного похолодало и заново потеплело, то за счет солнечного света они будут вырастать снова.Виды грибовОсенью растут следующие грибы:По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей.Чтобы не отравиться грибами, нужно следовать таким правилам:Зимний сборНекоторые съедобные виды хорошо переносят холод, поэтому их можно найти даже зимой. Как правило, они растут на деревьях или пнях. Таких грибов немного, но их легче искать, потому что они хорошо видны.ПериодВ основном зимние грибы собирают в начале декабря, после заморозков. Однако многое зависит от погодных условий. Если зима теплая, то количество даров природы может увеличиться.Виды грибовВ течение зимы можно собирать грибы следующих видов:ПогодаГрибы можно собирать в любую погоду, даже в дождь. Но все-таки лучше отправиться в лес, когда сухо. Некоторые считают, что нужно делать это сразу после дождя, но это не совсем правильно. Необходимо подождать две недели после начала мокрого сезона. Грибам нужно время, чтобы вырасти и прорасти.Лунный календарьСчитается, что фазы спутника Земли оказывают влияние на все живое, в том числе и на рост грибов. В соответствии с лунным календарем на растущую Луну усиливается рост грибов, а на убывающую — замедляется. Из-за этого собирать плодовые тела лучше всего в период от новолуния до полнолуния.Календарь растущей Луны по месяцам на 2021-2022 годы: Когда Луна убывает, в этот период следует заниматься заготовками грибов на зиму. Календарь на 2021-2022 годы:Календарь роста по месяцамНародные приметыНекоторые народные приметы для грибников:Советы опытных грибников— Собирать грибы следует с раннего утра. Необходимо избегать участков возле дорог, желательно, чтобы место сбора было как можно дальше от города. При этом уезжать в одиночку в незнакомый лес нельзя, потому что можно заблудиться. Важно иметь полностью заряженный телефон и список номеров служб спасения. Обычно на одном и том же месте два года подряд не будет большого урожая. В более освещенном солнечным светом участке грибов растет больше, чем в тенистой глуши. Не собирайте дряблые, червивые, перезрелые или иначе испорченные грибы. Также незнакомые виды категорически нельзя пробовать на вкус, — рассказал РИА Новости опытный грибник Владислав Кузьмин.— У некоторых грибов есть так называемые двойники — очень похожие, но при этом несъедобные. Например, двойником зеленой сыроежки и шампиньона является смертельно ядовитый гриб — бледная поганка. Она отличается клубневидным утолщением у основания и хорошо выраженной вольвой — пленчатой оберткой в нижней части ножки. Перед походом за грибами нужно сообщить родственникам или знакомым, в какое именно место вы отправились, чтобы в случае чего они могли вызвать спасателей. Одеваться тоже следует правильно: все участки тела должны быть закрыты, лучше взять с собой дождевик и идти в резиновых сапогах, — добавил грибник Михаил Попов.

https://ria.ru/20210922/griby-1751223918.html

https://ria.ru/20200731/1575197066.html

https://ria.ru/20210331/griby-1603576887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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