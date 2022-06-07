https://ria.ru/20220607/ryadovka-1793847268.html

Рядовка: как определить съедобный гриб и когда начинать сбор

Рядовка: описание гриба, где растет, виды, съедобность, как отличить от ядовитого

Рядовка: как определить съедобный гриб и когда начинать сбор

Съедобный, но не самый популярный гриб среди охотников — рядовка. Его можно отличить от других видов, благодаря необычной мякоти с фиолетовым оттенком. О том,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:50

2022-06-07T20:50

2022-06-07T20:50

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Съедобный, но не самый популярный гриб среди охотников — рядовка. Его можно отличить от других видов, благодаря необычной мякоти с фиолетовым оттенком. О том, как растут рядовки, как распознать ядовитые экземпляры и описание грибов с фото — в материале РИА Новости.Гриб рядовкаРядовка — далеко не самый популярный гриб, многие любители тихой охоты не обращают на него внимания. Однако он относится к съедобным видам, а его характерная черта — расти группами — облегчает сбор.“Грибов под названием рядовка десятки видов, в них легко запутаться, и, как следует из названия — они действительно растут рядами, кругами, в общем — массово, и стоит найти одну грибницу, как можно и корзинку набрать. Может, поэтому я весьма скептически отношусь ко всем рядовкам — все-таки это не охота и отличается от поиска сморчков или боровиков, где радость переполняет. Сбор рядовок — это просто добыча еды!”, — сказал Дмитрий Тихомиров, ведущий программы “Царство грибов” на телеканале “Живая Планета”.ОписаниеРядовка, или, по-другому, трихолома, — напочвенный вид грибов, который предпочитает расти вблизи хвойных деревьев. По шляпке, гименофору, ножке, мякоти и споровому порошку можно определить принадлежность экземпляра к семейству, съедобность, а также его зрелость.ШляпкаВерхняя часть (шляпка) плодового тела окрашена в разные цвета в зависимости от разновидности гриба, но чаще бывает с фиолетовым оттенком. Ее форма меняется с возрастом — сначала выпуклая или полушаровидная, а затем становится плоской, края приобретают волнистость. Поверхность при этом чешуйчатая, с маленькими волокнами.ГименофорГименофор — часть плодового тела гриба со спороносным слоем. С виду она напоминает пластинки — у рядовки они частые, с неровным краем, извилистые, тонкие и приросшие к ножке.НожкаНожка рядовки располагается по центру, более плотная по сравнению со шляпкой и может достигать в высоту 10 см. Цвет, как правило, близок к оттенку верхней части гриба.МякотьКак у многих других грибов, мякоть съедобной рядовки не темнеет в месте среза и остается белой/желтоватой. Характерный грибной запах слабо выражен или сменяется мучнистым ароматом.Споровый порошокЦвет спорового порошка рядовки, который находится под сводами шляпки, варьируется от белого до кремового (реже розового). Только ближе к середине лета он начинает осыпаться.Съедобные видыБольшинство разновидностей рядовки съедобные. Но необходимо знать, что также выделяют и условно-съедобные разновидности — содержащие слабые токсины, которые испаряются во время специальной обработки (вываривания или вымачивания, бланшировки или высушивания).“Все рядовки — пластинчатые грибы с окрашенными, но и иногда белого цвета шляпками. И зачастую в название вида отражен цвет гриба, по которому его можно опознать: например, рядовка фиолетовая, зеленая, серая, желто-красная... Ну или в месте произрастания, как у рядовки тополевой — конечно, растет она обычно под тополями... Фиолетовая рядовка — одна из самых вкусных и красивых. Но только важно помнить — все рядовки необходимо отваривать минут 10-15, некоторые из них относятся к условно-съедобным грибам”, — рассказал эксперт.Также, эксперт рассказал о лиловоногой рядовке:“Одна из самых ценных и вкусных рядовок — это лиловоногая рядовка. По вкусу схожа с шампиньонами, грибники ее ценят. Увы, встречается она в средней полосе нечасто, но в южных регионах она распространена больше, чем под Москвой. Растет с середины весны до середины осени. Определить ее легко — как следует из названия, у нее окрашенная в лиловый цвет ножка. Еще ее называют синеножка. Что интересно — в отличие от других грибов лиловоногие рядовки почти не ужариваются, сохраняя свой объем”.Несъедобные видыБольшая часть видов рядовки являются съедобными. Но из-за того, что существуют опасные сородичи, грибники не очень стремятся положить экземпляр к себе в корзину, даже если его можно есть.К несъедобным видам относятся мыльная, белая, леопардовая, заостренная и пятнистая рядовки. Их употребление может вызвать негативные последствия для организма, поэтому важно знать внешние характеристики таких видов:РаспространениеНеприметная рядовка растет по всей умеренной зоне и предпочитает соседство с хвойными деревьями.“Я поздней осенью только в сосновых борах Владимирской и Рязанской областей ищу грибы: когда все смешанные леса уже желто-красные и грустные, в вечнозеленых борах еще лето и нет опавшей листвы, а на мху грибы видны издалека. Только вот сейчас медики не рекомендуют есть много зеленушек — все таки гриб условно-съедобный, а в Европе так вообще считается ядовитой (в 90-е годы во Франции была волна отравлений зеленушками), и в больших количествах токсин поражает мышечную систему. Так что в последние годы, как стал известен этот токсин в зеленушке, многие грибники отказались от ее сбора. Я в том числе. И других грибов, абсолютно безопасных, пока хватает”, — добавил эксперт.Когда появляетсяКак утверждает Дмитрий Тихомиров, рядовки уникальны тем, что, в зависимости от вида, растут начиная с мая и до поздней осени, весь грибной сезон:“Если майская рядовка практически открывает настоящий грибной сезон, то рядовки серая и зеленая его закрывают, после них уже можно не ходить за грибами. Иногда они растут до первого снега, в ноябре. И именно серая и зеленая рядовка (мы, грибники, называем их просто “серушка” и “зеленушка”) отлично подходят для засолки, да и собирать их удобно — растут в сосновых борах”, — добавил эксперт.Как собирать“Рядовки можно срезать или просто рвать. Многие грибники до сих пор уверены, что если вырвать гриб — это как-то ему повредит... Но это заблуждение, давно опровергнутое учеными-микологами: грибница глубоко под землей. И как вы добываете такое временное явление, как плодовое тело гриба — абсолютно неважно! - утверждает Дмитрий Тихонов. - Вы же не вредите яблоне, когда срываете яблоко? Точно так же и с грибами. Только важно, если вы сорвете гриб, низ ножки с землей отрезать ножом, и только потом положить его в корзину, чтобы грибы были чистые. Вообще, рядовки — крепкие грибы, и даже если вы их будете собирать в сумку или пакет, мало помнутся. Но лучше все-таки ходить в лес с корзиной”.По словам опытного грибника, главное — тщательно отмыть грибы от песка после сбора, они растут в сосняках именно на такой почве .ВыращиваниеКак правило, рядовку выращивают из покупного мицелия или грибницы, найденной в лесу, полученной из собранных грибов, на затененных грядках в саду и начинают процедуру в мае, либо осенью.Чтобы создать максимально комфортные условия для роста гриба, готовят специальную смесь:Готовый субстрат накрывают пленкой. Заметить первые плодовые тела можно уже спустя 2-3 недели. Плодоношение может длиться от 3 до 4 месяцев.Съедобность и пищевая ценностьВ среднем, любая съедобная рядовка имеет следующую пищевую ценность на 100 граммов продукта:Применение в кулинарииРядовка обладает приятным вкусом, что позволяет ее использовать в разных блюдах, например, в салате, в жареной картошке, сметанном соусе и т.д.“С рядовками можно делать все что угодно, как и со всеми съедобными грибами: жарить, солить, мариновать... Пожалуй, только для супа их использовать странно, т.к. у большинства из них отсутствует привычный нам грибной аромат, достигающий своего апогея в сушеных белых грибах или сморчках”, — добавил Дмитрий Тихомиров.Заготовка и хранениеСуществует несколько способов заготовки рядовки — засолка, консервирование, заморозка и сушка. Первый является наиболее популярным. Мясистые шляпки удачно смотрятся в банке, а вкус в сочетании с приправами становится более насыщенным.Для заготовки и хранения грибов, рядовку важно правильно обработать:Сроки хранения рядовки отличаются:Лечебные свойстваКак утверждает эксперт, большинство якобы полезных свойств рядовки не доказаны официальной медициной:“Я бы поостерегся ее рекомендовать в плане лечения. Не только рядовки, но и все грибы, к тому же это весьма тяжелая пища, трудно перевариваемая, и в поедании грибов надо знать меру”, — рассказал грибник.Польза и вредСъедобная рядовка имеет как полезные и вредные свойства. Из “хороших” сторон у гриба:К плохим чертам рядовки относят:ПротивопоказанияРядовку не рекомендуется употреблять следующим лицам:Интересные факты“Рядовка обутая, или, как ее называют в Азии — “мацутакэ”, один из самых дорогих грибов в мире, после трюфеля и кордицепса. В Японии килограмм мацутакэ может и 1 тысячу долларов стоить. Но растет эта рядовка в России за Уралом, а также на Дальнем Востоке. И наши пограничники регулярно ловят китайских нарушителей, охотящихся на территории России за этой рядовкой. Уж не знаю, почему японцы сходят с ума по этому грибу, аромат у нее немного анисовый, но во время жарки исчезает, оставляя лишь сладковатый привкус”, - говорит ведущий программы “Царство грибов” на телеканале “Живая Планета” Дмитрий Тихомиров.По словам грибника, за мацутакэ надо идти в сосновые леса, ножка у гриба обычно сильно погружена в землю, да и само плодовое тело не всегда заметно над землей. Найти эту рядовку непросто, и надо аккуратно выкапывать, чтобы не сломать. В Японии мацутакэ научились искусственно выращивать, но дикие рядовки ценятся выше.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, япония