Врачи рассказали о пользе грибов

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Около 150 грамм грибов можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, при этом продукт – настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также обладают противоопухолевым эффектом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья", - рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.
Она отметила, что грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение, уточнила диетолог.
При этом в грибах минимальное содержание жира и нет холестерина, так как продукт растительного происхождения, поэтому их можно употреблять людям, страдающим ожирением, подчеркнула Ливанцова.
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Кроме того, грибы могут принести пользу людям с сахарным диабетом, потому что углеводы представлены пищевыми волокнами, что способствует снижению уровня глюкозы в крови, добавила врач.
По ее словам, грибы обладают еще и противоопухолевым эффектом, который связан с наличием силена и витамина С, являющихся антиоксидантами.
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
"Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", - считает он.
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По его словам, грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.
Он подчеркнул, что лучше рекомендовать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах.
Противопоказаниями для употребления грибов, как пояснили эксперты, будут являться в первую очередь, заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения – гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит, а также почечная и печеночная недостаточность.
При этом врачи сходятся во мнении, что грибы не следует употреблять в сыром виде.
"С точки зрения здорового питания, оптимальный вариант – грибы, жаренные без масла. Считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки", - уточнила Ливанцова.
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