https://ria.ru/20220531/lisichki-1792093640.html

Лисички в лесу: как найти гриб и с чем его едят

Лисички: описание гриба, где растет, виды, съедобность, фото в лесу

Лисички в лесу: как найти гриб и с чем его едят

Лето уже не за горами, а значит, любители "тихой охоты" устремятся в лес на поиски съедобных грибов. Однако собирать их - не самая легкая задача, некоторые... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:50

2022-05-31T16:50

2022-05-31T16:50

общество

россия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лето уже не за горами, а значит, любители "тихой охоты" устремятся в лес на поиски съедобных грибов. Однако собирать их - не самая легкая задача, некоторые экземпляры являются ядовитыми. Между тем, в перечень желанной добычи входят многие грибы, в том числе лисички. К какому классу они относятся, описание, виды, характеристики, которыми они обладают, фото самих лисичек и вкусных блюд из них - в материале РИА Новости.Гриб лисичкаУзнать лисичку среди других грибов достаточно просто благодаря ее запоминающемуся внешнему виду. Шляпка похожа на цветок или зонтик. Грибники ценят лисички за то, что они практически не бывают червивыми, относительно хорошо хранятся и не страдают при транспортировке, а кулинары - за приятный вкус и большое разнообразие блюд, в которых их можно использовать. Лисички - это не один гриб: название объединяет несколько видов.ОписаниеДаже не очень опытные грибники способны распознать в лесу лисичку. Она сильно отличается от других грибов по цвету (варьируется от ярко-желтого до насыщенного оранжевого и даже красного, что делает ее весьма заметной в траве), а также форме и другим параметрам. Отличительные черты обыкновенной лисички:- шляпка. Она не имеет четких границ и плавно переходит в ножку. Отличается неровными, волнистыми краями, по виду напоминает воронку, а ее диаметр может составлять до 10 сантиметров или чуть больше;- гименофор. Если перевернуть гриб, то с обратной стороны шляпки можно увидеть многочисленные вертикальные складки, которые уходят вниз, к ножке. По цвету они практически не отличаются от остальной поверхности гриба. Это гименофор - особая часть гриба, на поверхности которой находится спороносный слой;- ножка. Высота ножки у лисичек чаще всего варьируется в пределах до 6-7 сантиметров, толщина - примерно пара сантиметров. К нижней части ножка у лисички сужается;- мякоть. Лисички обладают достаточно плотной мякотью, цвет которой ближе к сердцевине становится светлее. На ножке мякоть более волокнистая, на шляпке - мясистая. Если на нее надавить, приобретает красноватый оттенок;- споровый порошок. У лисичек он светло-желтого оттенка.ХарактеристикаОдна из характерных черт лисички - ее запах. Даже сырой гриб обладает приятным ароматом, напоминающим фруктовый. Высоко ценятся и вкусовые качества этих грибов, в их состав входит немало полезных элементов.Чаще всего в лесу встречаются лисички, растущие группами. Если собирать грибы аккуратно, они будут расти на одном месте несколько лет.К особенностям лисичек можно отнести тот факт, что шансы встретить червивый гриб практически равны нулю. За это стоит благодарить содержащееся в лисичках особое вещество - хитинманнозу. Считается, что для человека оно безвредно, а вот на различных червей действует негативно.Тем не менее в лесу можно найти грибы, напоминающие лисички по виду, но являющиеся при этом ядовитыми.ВидыЛисички - общее название нескольких видов грибов, которые могут различаться как по внешнему виду, так и по своим характеристикам. Основные разновидности лисичек:- обыкновенная. “Классический” вариант лисички, который хорошо знаком многим грибникам. Цвет - от светло-желтого до насыщенного желто-оранжевого. Ножка и шляпка по цвету одинаковые, длина ножки примерно равна диаметру шляпки;- трубчатая. Шляпка трубчатой лисички - коричневого цвета или похожих оттенков, на ней можно разглядеть чешуйки, ножка, как правило, желтая и полая внутри. С возрастом отверстие может появиться и в центре шляпки. Чаще всего такую можно встретить среди хвойных деревьев- серая. Свое название получила из-за цвета: шляпка и ножка серые или коричневые, причем обратная сторона шляпки отличается более светлым оттенком. Прекрасно чувствует себя как с лиственными, так и с хвойными деревьями, однако часто отпугивает грибников своим специфическим внешним видом. Не отличается ярким запоминающимся вкусом;- желтеющая. Вид лисичек, который предпочитает хвойные леса. Ее можно распознать по полой ножке, напоминающей трубку. Цвет шляпки темнее, чем у обычных лисичек, ближе к коричневым оттенкам;- киноварно-красная. Отличительные особенности - цвет от розового до насыщенного красного. По размеру уступает обыкновенным лисичкам, однако в наших лесах практически не встречается;- бархатистая. Гриб можно узнать по тонкой шляпке неправильной формы с очень волнистыми краями. В целом внешне очень похожа на лисичку обыкновенную, но цвет ее ближе к оранжевому, чем к желтому. Встречается в лиственных лесах;- граненая. По цвету похожа на обыкновенную лисичку, складки гименофора очень слабо выражены. Частый гость в лесах Северной Америки, в России шансов ее встретить очень мало. Этот гриб легко ломается в руках.Ложные лисичкиВсе вышеперечисленные виды лисичек относятся к грибам съедобным (или условно съедобным). Но есть те, которые внешне очень напоминают лисички, однако таковыми не являются и могут оказаться лишь условно съедобными, а то и вовсе ядовитыми.К таким грибам, например, относится говорушка оранжевая, которая похожа на лисичку по цвету и по форме. В большинстве случаев именно ее называют ложной лисичкой. С этим грибом нужно быть очень осторожным: раньше его относили к ядовитым, сегодня - к условно-съедобным. Еще один гриб, который можно перепутать с лисичками, - это омфалот маслиновый (в нашей стране он не встречается, очень ядовит).Как отличить настоящую лисичку от потенциально опасной “подделки”? Обращать внимание на отдельные детали. Так, края шляпок у ложных лисичек более ровные, чем у настоящих (к тому же поверхность ложных лисичек бархатистая, у обыкновенной лисички - гладкая), а ножка - более тонкая. Цвет ложных лисичек заметно ярче, чем у обыкновенных, могут расти поодиночке. Еще один признак ложных лисичек - у них отсутствует природная защита от вредителей, так что червивые грибы сразу должны насторожить.Распространение“Лисички произрастают во влажных еловых и елово-лиственных лесах на территории Европы, в том числе и в России”, - говорит кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и декоративного растениеводства СмолГУ (Смоленский государственный университет) Ирина Фадеева.Лисички могут расти под различными деревьями, как лиственными, так и хвойными. Чаще всего их можно встретить рядом с соснами и елями, а также у дубов и берез.Когда появляется и период созревания“Лисички – это осенние или поздние летние грибы. Лишь в редких случаях их можно встретить в наших лесах в начале лета”, - отмечает Ирина Фадеева.Как собиратьДля сбора грибов лучше выбирать места, которые находятся в стороне от автомобильных дорог, промышленных предприятий или других источников загрязнения.Не стоит собирать поврежденные экземпляры или грибы, которые уже начали засыхать или гнить. Если есть хоть малейшее сомнение в том, настоящая или ложная лисичка - лучше пройти мимо.Несмотря на то, что лисички достаточно неприхотливы при транспортировке, складывать собранные грибы в пакет не стоит: велик шанс их помять и повредить.Съедобность и пищевая ценностьОбыкновенная лисичка, чаще всего попадающая на стол россиян, - это съедобный гриб. В 100 граммах этого продукта содержится 1,5 грамма белков, 1 грамм углеводов и приблизительно 1 грамм жиров. Основную массу составляет вода, также в лисичках много пищевых волокон (7 грамм на каждые 100 грамм продукта).КалорийностьЛисички не отличаются высокой калорийностью. В 100 граммах этого продукта содержится примерно 20 ккал.Применение в кулинарииЛисичка - не просто съедобный, но и очень вкусный гриб, который активно используется в кулинарии. Они будут одинаково хороши как в супах и салатах, так и в составе различных гарниров (например, их можно добавлять в омлеты или макароны) и даже соусов.Лисички можно приготовить различными способами. Один из них - подвергнуть термической обработке (то есть пожарить, отварить или потушить в воде). Например, в качестве легкого и вкусного гарнира их можно обжарить в растительном масле с луком и сметаной. Также лисички можно солить и мариновать.Применение в медицинеЛисичкам приписывают немало полезных свойств. В них содержится хитинманноза, за счет которой эти грибы считаются хорошим средством против гельминтов. Правда, это вещество очень чувствительно к термообработке, так что приготовить лисички так, чтобы сохранить ее в целости, практически невозможно.Есть в составе лисичек и другие полезные вещества. Например, эргостерол и траметонолиновая кислота, которые способны положительно влиять на состояние печени (в том числе - при гепатите).Лисички также называют природным антибиотиком, так как считается, что содержащиеся в этих грибах вещества негативно действуют на туберкулезную палочку.Заготовка и хранениеДля того чтобы наслаждаться вкусом собранных лисичек круглый год, их нужно правильно хранить. Свежие грибы – не больше суток, после этого они начинают портиться, так что для более длительного хранения придется выбрать одним из существующих методов обработки грибов. Например, засолить или замариновать их, а также засушить или заморозить.Предварительно грибы нужно подготовить. Прежде всего - аккуратно почистить. Лисички не рекомендуется надолго замачивать в воде: достаточно будет отсортировать их, очистить их от грязи, листьев и налипшей травы, а затем - ополоснуть в чистой проточной воде.Перед тем, как солить или мариновать грибы, их рекомендуется отварить. Высушенные можно перемолоть в порошок, так их удобнее будет использовать в процессе приготовления различных блюд.Для длительного хранения лисички можно заморозить: считается, что такой метод помогает сохранить большую часть содержащихся в грибах полезных веществ. Правда, размороженные лисички могут горчить: чтобы этого не случилось, перед заморозкой (или, если замораживать планируется уже практически готовый продукт, отвариванием) стоит замочить грибы на 15-20 минут в подсоленной воде.Польза и вредВ составе лисичек есть витамины группы В, а также D, A, различные микроэлементы (магний, фосфор, цинк, железо и другие). Именно благодаря такому богатому составу грибы считаются очень полезным продуктом для тех, кто заботится о своем зрении, следит за весом (это продукт с очень невысокой калорийностью).Какими еще полезными свойствами обладают лисички? Например, считается, что употребление блюд с этими грибами может помочь укрепить иммунитет, а потому их стоит включать в свой рацион в период межсезонья (когда иммунитет человека становится более уязвимым), а также во время борьбы с различными вирусными инфекциями.Также лисички за счет содержащихся в них микроэлементов могут быть полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы человека.ПротивопоказанияКак и многие другие продукты, грибы стоит осторожно употреблять детям, беременным женщинам и пожилым гражданам. Если человек уже сталкивался с непереносимостью других видов грибов, добавлять лисички в рацион также стоит очень аккуратно (предварительно можно проконсультироваться с врачом).Любые грибы (и лисички в том числе) считаются достаточно тяжелым продуктом, поэтому при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом их стоит употреблять осторожно.Интересные фактыОдна из отличительных особенностей лисичек - в лесу они растут большими группами, а способ их расположения нередко называют “ведьмиными кольцами”.Интересна и история происхождения названия этих грибов. Самая распространенная версия гласит, что лисичками их назвали по аналогии с древнерусским прилагательными “лисый”, что означает “желтый”. То есть такое красивое имя грибы лисички получили благодаря своему характерному окрасу.

https://ria.ru/20130920/964678433.html

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https://ria.ru/20220511/grib-1787882584.html

https://ria.ru/20220517/shampinon-1788997589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия