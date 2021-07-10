https://ria.ru/20210710/griby-1740695918.html

Россиянам объяснили, как отличить съедобные лисички

Россиянам объяснили, как отличить съедобные лисички - РИА Новости, 10.07.2021

Россиянам объяснили, как отличить съедобные лисички

Окраска обыкновенной съедобной лисички однотонная светло-желтая или светло-оранжевая, тогда как её лже-двойник обычно более яркий или светлый, также следует... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T02:06

2021-07-10T02:06

2021-07-10T02:06

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Окраска обыкновенной съедобной лисички однотонная светло-желтая или светло-оранжевая, тогда как её лже-двойник обычно более яркий или светлый, также следует обратить внимание на цвет шляпки гриба и структуру ножки, сообщили РИА Новости пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области."Окраска обыкновенной съедобной лисички однотонная: светло-желтая или светло-оранжевая. Ложная лисичка обычно имеет более яркую или более светлую расцветку: медно-красную, ярко-оранжевую, желтовато-белую, охристо-бежевую, красно-коричневую", - следует из сообщения.Отмечается, что лисичку обыкновенную можно перепутать с двумя видами опасных грибов: говорушка оранжевая и омфалот маслиновый."Серединка шляпки ложной лисички может отличаться по цвету от краев шляпки. На шляпке ложной лисички могут наблюдаться пятна разнообразной формы", - говорится в сообщении.Края шляпки у настоящей лисички всегда рваные, в то время как у лже-двойника края ровные. Ножка настоящей лисички толстая и представляет единое целое со шляпкой, тогда как ложные лисички имеют тонкую ножку, которая отделена от шляпки."Съедобные лисички всегда растут группами. Ложная лисичка может расти и поодиночке. Настоящие лисички не бывают червивыми, чего не скажешь про их ядовитых двойников", - подчеркнули в ведомстве.Пресс-служба комитета напоминает, что для того, чтобы тихая прогулка не обернулась трагедией, важно собирать только знакомые грибы, не полениться и заранее узнать отличительные особенности грибов и их лже-двойников.

https://ria.ru/20210615/griby-1737097475.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество