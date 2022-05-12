https://ria.ru/20220512/veshenki-1788175844.html

Вешенки: разновидности гриба, польза и вред, как вырастить дома

Вешенка: описание гриба, виды, как выглядит, выращивание и фото

Вешенки: разновидности гриба, польза и вред, как вырастить дома

Вешенка - это полезный гриб, по питательным свойствам схожий с белым. Как выглядят разные виды лесных вешенок, фото и описание, выращивание в домашних условиях... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:33

2022-05-12T18:33

2022-05-12T18:33

россия

природа

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вешенка - это полезный гриб, по питательным свойствам схожий с белым. Как выглядят разные виды лесных вешенок, фото и описание, выращивание в домашних условиях — в материале РИА Новости.Гриб вешенкаВешенка, или вешенка — съедобный пластинчатый гриб из рода вешенок семейства вешенковых. Он редко растет в одиночку, чаще группами. Его отличительные особенности:Варианты окрасаЦвет вешенок варьируется от белого, серого и даже желтоватого до бурого и темно-серого.Характеристика и свойстваВешенки любят тепло и влагу, но продолжают рост и в прохладную погоду. Начинают расти со шляпок, свернутых в выпуклые фигуры. По мере созревания поднимаются вверх и распрямляются. В природе вешенки растут на поваленных стволах, пнях, умирающих деревьях. В коммерческих целях, на приусадебном или дачном участке их выращивают на специальном субстрате.Этот вид грибов, богатый минералами и витаминами, считается диетическим продуктом. Употребляют в пищу вешенки во многих странах, особенно ценятся они в китайской, корейской и японской национальных кухнях.ВидыСуществует несколько видов вешенок, которые отличаются друг от друга внешними чертами и вкусовыми особенностями:Схожесть с другими грибамиУ вешенок нет ядовитых двойников в России. Но неопытным грибникам может повстречаться несъедобный гриб, по внешним признакам схожий с вешенкой. Это волчий пилолистник. Он имеет следующие отличительные черты: большую шляпку, желто-красный оттенок, сросшиеся книзу ножки, горький вкус и запах гнилой капусты.РаспространениеВешенки не столь требовательны к климатическим условиям. Главное для их активного роста — высокая влажность и тепло. Культура встречается в лиственных лесах всех регионов России, на Кавказе и в Средней Азии. Грибы селятся группами на сухостое, пнях, стволах ослабленных деревьев — лип, дубов, берез, тополей, осин. В южных районах вешенки встречаются на кленах, грабе, ильме. Очень редко их можно найти в бору.Когда появляютсяВстретить грибы можно на территориях с умеренным климатом, на пнях или лиственных деревьях в лесу. На стволах плодовые тела располагаются высоко над землей. Период созревания вешенок длится с сентября по ноябрь-декабрь. Пик роста грибов — сентябрь-октябрь. Вешенки устойчивы к минусовым температурам, а если позволяет климат, то грибы появляются еще и мае-июне.Как собиратьДля сбора вешенок необходимо использовать нож. Срезать грибы нужно аккуратно группой. Специалисты рекомендуют собирать плодовые тела до 7 сантиметров. Старые вешенки более крупного размера отличаются жесткостью и непригодны для приготовления.Выращивание в домашних условияхЭти грибы подходят для культивирования в домашних условиях, благодаря неприхотливости и быстрому росту. В искусственной среде они растут почти на всех субстратах, в составе которых присутствует целлюлоза. Выращивают вешенки двумя способами:Для их выращивания используют:При выращивании вешенок в помещении необходимо поддерживать оптимальный микроклимат и соблюдать следующие условия:Мицелий приобретают в специализированных магазинах, оставляют в пакетах на сутки при комнатной температуре, затем аккуратно измельчают и раскладывают пакеты так, чтобы грибница дышала. После немного держат в подвале, чтобы температура выровнялась и ее перепад не повредил грибницу.Помещение, а также рабочее место и перчатки следует продезинфицировать, обработать 1-процентным хлорным раствором, стены можно покрыть специальной противогрибковой краской.На один килограмм субстрата требуется 30 грамм российского мицелия или 15-20 грамм зарубежного. Смесь закладывают в мешки и утрамбовывают по 10-15 килограмм в каждый. С одной стороны сплющивают, а с другой чистым и острым ножом делают перфорацию длиной пять сантиметров и под углом 45 градусов. Мешки раскладывают в помещении с температурой до 20 градусов (8-12 градусов для зимних штаммов, 14-17 – для универсальных, 16-20 – для летних). Инкубационный период длится 18-25 дней. В это время помещение не проветривают, недопустимы и колебания температуры. Важна ежедневная уборка с дезинфицирующими средствами. Затем мешки располагают вертикально, поддерживая влажность в пределах 85-90%. Для освещения используют лампы накаливания 5 ватт на квадратный метр. Поливают один-два раза в сутки из оросителей теплой водой. Первый урожай вешенок можно собирать примерно через 45 дней, а еще через две-три недели – второй. При грамотном уходе можно снимать урожаи до полугода. Гнездовой принцип образования плодовых тел гарантирует их высокую урожайность до 350-400 кг/м² в год.Съедобность и пищевая ценностьВсе представители семейства вешенковых съедобны. Они считаются низкокалорийным продуктом — в 100 граммах содержится 34 ккал.В 100 г сырых грибов содержится:Применение в кулинарииВешенка — универсальный и неприхотливый в приготовлении гриб. Не требует длительного замачивания, промывания и предварительного отваривания. Достаточно ополоснуть плодовые тела чистой водой и обрезать основания ножек. Грибы имеют нежную волокнистую структуру и приятный вкус.Вариантов кулинарной обработки вешенок много. Их можно тушить, жарить, готовить на гриле, варить, запекать, сушить, солить, мариновать, консервировать. Их термическая обработка не должна занимать больше 5–10 минут. При любом способе приготовления вешенки сохраняют свои полезные свойства и выраженный грибной аромат.Польза и вредВ отличие от других представителей грибного царства, вешенки не накапливают в себе токсины, поэтому абсолютно безопасны для человека. Грамотно собранные плодовые тела порадуют вкусом и полезными качествами. Минерально-витаминный состав вешенок:Регулярное употребление вешенок (но не более двух раз в неделю) способствует нормализации работы пищеварительного тракта, снижению уровня холестерина, расщеплению жиров и гликогена, подавлению развития кишечной палочки, а также очищению организма от солей тяжелых металлов и профилактике раковых заболеваний.В вешенке содержится хитин, который не усваивается, поэтому необходима их термическая обработка. Несмотря на пользу и благоприятное воздействие этого гриба на организм, с осторожностью следует употреблять в пищу вешенки следующим группам лиц:Чрезмерное потребление грибов провоцирует вздутие, повышенное газообразование, понос и другие диспепсические расстройства.Заготовка и хранениеГрибы быстро портятся, поэтому их хранят в прохладных помещениях и холодильниках. После сбора урожая реализуют продукцию не старше трех суток. Заготовить вешенки на более длительный срок можно замораживанием, солением, сушением, маринованием. В правильно заготовленных грибах сохраняются витамины и лечебные свойства. Собранные грибы перебирают, промывают и чистят от мусора и грязи. После подготовки приступают к закладке на хранение.Интересные факты

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https://ria.ru/20211002/griby-1752743137.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/griby-1743063046.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, природа