Вешенки: разновидности гриба, польза и вред, как вырастить дома
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вешенка - это полезный гриб, по питательным свойствам схожий с белым. Как выглядят разные виды лесных вешенок, фото и описание, выращивание в домашних условиях — в материале РИА Новости.
Гриб вешенка
Вешенка, или вешенка — съедобный пластинчатый гриб из рода вешенок семейства вешенковых. Он редко растет в одиночку, чаще группами. Его отличительные особенности:
- —Шляпка диаметром от 5 до 15 сантиметров имеет сплошную мясистую структуру, округлую форму с тонким краем или уховидную. У молодых плодовых тел шляпка выпуклая, у старых — более плоская.
- —Гименофор у вешенки пластинчатый, пластинки толстые, расположены вдоль ножки. Оттенок их варьируется от белого с кремовым до сероватого.
- —Ножка гриба гладкая белого цвета, короткая — от 2 до 5 сантиметров, чуть изогнута, толщина 0,8-3 сантиметра. Асимметричная, по форме напоминает суженный у основания цилиндр.
- —Мякоть вешенки плотная и белая, обладает приятным вкусом. По мере старения гриба теряет сочность, становится жесткой и волокнистой.
- —Споровый порошок вешенок имеет белый, розовый или кремовый оттенок в зависимости от вида гриба.
Варианты окраса
Цвет вешенок варьируется от белого, серого и даже желтоватого до бурого и темно-серого.
Характеристика и свойства
Вешенки любят тепло и влагу, но продолжают рост и в прохладную погоду. Начинают расти со шляпок, свернутых в выпуклые фигуры. По мере созревания поднимаются вверх и распрямляются. В природе вешенки растут на поваленных стволах, пнях, умирающих деревьях. В коммерческих целях, на приусадебном или дачном участке их выращивают на специальном субстрате.
Этот вид грибов, богатый минералами и витаминами, считается диетическим продуктом. Употребляют в пищу вешенки во многих странах, особенно ценятся они в китайской, корейской и японской национальных кухнях.
Виды
Существует несколько видов вешенок, которые отличаются друг от друга внешними чертами и вкусовыми особенностями:
- —Обыкновенная— самый популярный вид, еще его называют устричным грибом. Шляпка размером от 5 до 25 сантиметров, серовато-желтая, пепельная или бурая, поверхность гладкая, возможен мицелиальный налет. У молодых грибов край загнут вниз. Собирают плодовые тела в июне и до самых заморозков. Найти их можно на пнях и больных стволах березы, дуба, осины и даже рябины.
- —Осенняя (другие названия — поздняя, свинуха ивовая, ольховая). Отличается темной шляпкой — зеленовато-коричневого или лилового оттенка размером до 5 сантиметров, мякотью желтоватого цвета и короткой ножкой. Растет группами на пнях клена, тополя, вяза, липы и осины. На территории России встречается в смешанных и лиственных лесах. Созревает в сентябре — октябре.
- —Дубовая вешенка несмотря на название селится не только на пнях и стволах дубов. Шляпки толстые округлые от серого, кремового до коричневого оттенка, по размеру не превышают 10 сантиметров. Ножка желтоватая, волокнистая, примерно 2-5 сантиметров в длину. Поверхность ножки и шляпки покрыта чешуйками. Плодоносит этот вид гриба с июля до начала октября.
- —Рожковидную еще называют обильной, т.к. этот вид вешенок настоящий рекордсмен по урожайности, имеет самые большие колонии. Шляпка диаметром от 3 до 12 сантиметров, воронкообразной формы, окрашена в белый цвет, по мере созревания гриба начинает темнеть до светло-коричневого оттенка. Рожковидные вешенки появляются к концу мая и собирают их до конца лета. Растут в труднодоступных местах — в валежнике и буреломе, на пнях кленов и вязов.
- —Легочная (весенняя, беловатая, буковая) — весьма распространенный съедобный представитель вешенок, растущих в естественных условиях. Шляпка в среднем 6 сантиметров, по краям слегка вывернута, имеет округлую форму или веерообразную, цвет кремовый и белый. Ножка светлая или с сероватым оттенком, с мелкими ворсинками у основания, в длину не больше 2 сантиметров. Произрастает на гниющих стволах поваленных лиственных деревьев. Сезон сбора урожая — с начала мая до конца сентября. Гриб плодоносит группками, несколько плодовых тел срастаются ножками.
- —Степная (королевская вешенка,) — ценный съедобный гриб. Шляпка округлой или овальной формы у молодых плодов, а при созревании становится плоской или принимает воронкообразную форму. Поверхность красно-коричневого или бурого цвета с мелкими чешуйками. Размеры шляпки достигают 13 сантиметров, мякоть белая или розовая, ножка от 2 до 5 сантиметров. Плодоносит королевская вешенка исключительно в весенние месяцы.
- —Розовая (еще именуют фламинго) — съедобный гриб. Шляпки молодых плодовых тел окрашены в пудровый, розовый или серо-розовый оттенок. Размеры достигают 5 сантиметров. Ножка короткая, беловато-розовая и слегка изогнутая. Мякоть гриба имеет приятный аромат и маслянистый вкус.
- —Покрытая,или, как ее еще называют, зачехленная, вешенка относится к съедобным грибам. Такое название этот сорт гриба носит из-за своеобразной пленки, покрывающей пластины гименофора. Покрытые вешенки растут поодиночке, период плодоношения – конец апреля-начало июня. Шляпка гриба по мере роста опоясывает ствол и напоминает собой раскрытый веер. Плодовое тело отличает серо-коричневый оттенок, а ножка почти незаметна. Мякоть резиновой консистенции и по запаху напоминает сырой картофель, поэтому в кулинарии обычно не употребляется.
- —Шляпковая (ильмак, золотистая) — это редкий съедобный гриб. Его шляпка размером до 10 сантиметров щитковидной формы. Окрас молодых плодов желто-лимонный, у зрелых шляпка выцветает. Высокая ножка (до 10 сантиметров) имеет кремовый оттенок. Растут эти грибы на сухих стволах вязов группками до 80 штук. Плодоношение активно идет с мая по октябрь.
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Схожесть с другими грибами
У вешенок нет ядовитых двойников в России. Но неопытным грибникам может повстречаться несъедобный гриб, по внешним признакам схожий с вешенкой. Это волчий пилолистник. Он имеет следующие отличительные черты: большую шляпку, желто-красный оттенок, сросшиеся книзу ножки, горький вкус и запах гнилой капусты.
Распространение
Вешенки не столь требовательны к климатическим условиям. Главное для их активного роста — высокая влажность и тепло. Культура встречается в лиственных лесах всех регионов России, на Кавказе и в Средней Азии. Грибы селятся группами на сухостое, пнях, стволах ослабленных деревьев — лип, дубов, берез, тополей, осин. В южных районах вешенки встречаются на кленах, грабе, ильме. Очень редко их можно найти в бору.
Когда появляются
Встретить грибы можно на территориях с умеренным климатом, на пнях или лиственных деревьях в лесу. На стволах плодовые тела располагаются высоко над землей. Период созревания вешенок длится с сентября по ноябрь-декабрь. Пик роста грибов — сентябрь-октябрь. Вешенки устойчивы к минусовым температурам, а если позволяет климат, то грибы появляются еще и мае-июне.
Как собирать
Для сбора вешенок необходимо использовать нож. Срезать грибы нужно аккуратно группой. Специалисты рекомендуют собирать плодовые тела до 7 сантиметров. Старые вешенки более крупного размера отличаются жесткостью и непригодны для приготовления.
Выращивание в домашних условиях
Эти грибы подходят для культивирования в домашних условиях, благодаря неприхотливости и быстрому росту. В искусственной среде они растут почти на всех субстратах, в составе которых присутствует целлюлоза. Выращивают вешенки двумя способами:
- —экстенсивный — использование естественной природной среды;
- —интенсивный — использование искусственно созданной среды.
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Для их выращивания используют:
- —отходы сельскохозяйственного производства (лузга подсолнечника, солома злаковых культур, стебли и початки кукурузы, камыш, отходы сахарного тростника);
- —отходы деревообработки (стружка, опилки, кора нехвойных деревьев, бумага).
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСбор вешенок с грибных блоков в фермерском хозяйстве в Приморском крае
Сбор вешенок с грибных блоков в фермерском хозяйстве в Приморском крае
При выращивании вешенок в помещении необходимо поддерживать оптимальный микроклимат и соблюдать следующие условия:
- —влажность воздуха 85-90%;
- —температура в диапазоне от 8 до 20 градусов;
- —хорошая вентиляция;
- —отсутствие грязи, плесени и вредителей.
Мицелий приобретают в специализированных магазинах, оставляют в пакетах на сутки при комнатной температуре, затем аккуратно измельчают и раскладывают пакеты так, чтобы грибница дышала. После немного держат в подвале, чтобы температура выровнялась и ее перепад не повредил грибницу.
Помещение, а также рабочее место и перчатки следует продезинфицировать, обработать 1-процентным хлорным раствором, стены можно покрыть специальной противогрибковой краской.
На один килограмм субстрата требуется 30 грамм российского мицелия или 15-20 грамм зарубежного. Смесь закладывают в мешки и утрамбовывают по 10-15 килограмм в каждый. С одной стороны сплющивают, а с другой чистым и острым ножом делают перфорацию длиной пять сантиметров и под углом 45 градусов. Мешки раскладывают в помещении с температурой до 20 градусов (8-12 градусов для зимних штаммов, 14-17 – для универсальных, 16-20 – для летних). Инкубационный период длится 18-25 дней. В это время помещение не проветривают, недопустимы и колебания температуры. Важна ежедневная уборка с дезинфицирующими средствами. Затем мешки располагают вертикально, поддерживая влажность в пределах 85-90%. Для освещения используют лампы накаливания 5 ватт на квадратный метр. Поливают один-два раза в сутки из оросителей теплой водой. Первый урожай вешенок можно собирать примерно через 45 дней, а еще через две-три недели – второй. При грамотном уходе можно снимать урожаи до полугода. Гнездовой принцип образования плодовых тел гарантирует их высокую урожайность до 350-400 кг/м² в год.
Съедобность и пищевая ценность
Все представители семейства вешенковых съедобны. Они считаются низкокалорийным продуктом — в 100 граммах содержится 34 ккал.
В 100 г сырых грибов содержится:
- —белок — 3,31 г;
- —жиры — 0,41 г;
- —углеводы — 4,17 г;
- —пищевые волокна — 2,3 г;
- —вода — 88,8 г.
Применение в кулинарии
Вешенка — универсальный и неприхотливый в приготовлении гриб. Не требует длительного замачивания, промывания и предварительного отваривания. Достаточно ополоснуть плодовые тела чистой водой и обрезать основания ножек. Грибы имеют нежную волокнистую структуру и приятный вкус.
Вариантов кулинарной обработки вешенок много. Их можно тушить, жарить, готовить на гриле, варить, запекать, сушить, солить, мариновать, консервировать. Их термическая обработка не должна занимать больше 5–10 минут. При любом способе приготовления вешенки сохраняют свои полезные свойства и выраженный грибной аромат.
Польза и вред
В отличие от других представителей грибного царства, вешенки не накапливают в себе токсины, поэтому абсолютно безопасны для человека. Грамотно собранные плодовые тела порадуют вкусом и полезными качествами. Минерально-витаминный состав вешенок:
- —витамины В1, В2, D2, Р;
- —минералы: железо, фосфор, калий
- —клетчатка (сорбенты – хитин и маннин)
- —аминокислоты – лентинан, треонин, фенилаланин.
Регулярное употребление вешенок (но не более двух раз в неделю) способствует нормализации работы пищеварительного тракта, снижению уровня холестерина, расщеплению жиров и гликогена, подавлению развития кишечной палочки, а также очищению организма от солей тяжелых металлов и профилактике раковых заболеваний.
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В вешенке содержится хитин, который не усваивается, поэтому необходима их термическая обработка. Несмотря на пользу и благоприятное воздействие этого гриба на организм, с осторожностью следует употреблять в пищу вешенки следующим группам лиц:
- —детям до пяти лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям;
- —людям склонным к пищевым аллергическим реакциям;
- —лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря.
Чрезмерное потребление грибов провоцирует вздутие, повышенное газообразование, понос и другие диспепсические расстройства.
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Заготовка и хранение
Грибы быстро портятся, поэтому их хранят в прохладных помещениях и холодильниках. После сбора урожая реализуют продукцию не старше трех суток. Заготовить вешенки на более длительный срок можно замораживанием, солением, сушением, маринованием. В правильно заготовленных грибах сохраняются витамины и лечебные свойства. Собранные грибы перебирают, промывают и чистят от мусора и грязи. После подготовки приступают к закладке на хранение.
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Интересные факты
- —Гриб имеет несколько названий: вешенка, плеврот (лат. Pleurotus Ostreatus). Японцы именуют его "плоский гриб", англоязычные народы — "устричный гриб". Существует предположение, что в славянских языках название гриба происходит от слова "вешать", т.к. они словно "повешены" на деревьях.
- —Вешенки очищают лес от сухих стволов и веток деревьев, превращая их в труху. Селятся они в основном на мертвых деревьях, так что это настоящие естественные санитары леса, без которых земля покрылась бы остатками старой древесины. Грибы очищают лес от гниющих посадок и дают возможность расти и развиваться новым молодым деревьям.
- —Примечательно, что в Новой Зеландии закон запрещает выращивание и даже импорт устричной вешенки. Власти таким образом стремятся защитить местную флору от потенциально вредного влияния грибов-паразитов.
Грибы вешенки