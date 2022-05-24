https://ria.ru/20220524/podosinovik-1790426142.html

Когда собирать подосиновики: места обитания, фото и описание гриба

Подосиновик: описание гриба, где растет, съедобность, фото в лесу

Когда собирать подосиновики: места обитания, фото и описание гриба

Подосиновик — съедобный гриб, который относится к роду Leccinum, или Обабок. В лесу его легко узнать по шляпкам разных оттенков красного или ярко-оранжевого... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:46

2022-05-24T15:46

2022-05-24T15:46

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подосиновик — съедобный гриб, который относится к роду Leccinum, или Обабок. В лесу его легко узнать по шляпкам разных оттенков красного или ярко-оранжевого цвета, которые ни с чем не перепутают даже начинающие грибники. О том, какие виды подосиновиков встречаются, подробное описание и фото - в материале РИА Новости.Гриб подосиновикОдин из наиболее распространенных съедобных грибов, пользующийся популярностью среди любителей тихой охоты. Получил свое название из-за основного места произрастания - он образует симбиоз с корнями осины. Из-за красноватой шляпки в народе его называют красноголовник, красник или красныш.ОписаниеКрасноватая шляпка, коренастая ножка с серо-бурыми чешуйками и плотная мякоть - отличительные особенности подосиновика. Твердая губчатая мякоть становится темно синей при надавливании или срезе, а через некоторое время и вовсе чернеет. Все виды подосиновиков съедобны, практически не имеют запаха, по вкусовым качествам сравнимы с белыми грибами. Обнаружить плодовые тела, которые растут небольшими группками по 2-5 штук или поодиночке, можно как в смешанных, так и сосновых лесах в тени деревьев.ШляпкаСамый распространенный цвет шляпки - красный или ярко-оранжевый. Впрочем, он может различаться в зависимости от деревьев, вблизи которых гриб растет. Шляпка массивная, мясистая толщиной до 6 см, достигает в диаметре до 20 см. У молодых плодовых тел плотно прилегает к ножке, а у взрослых грибов становится более широкой и ровной.ГименофорГименофор (часть плодового тела, несущая на поверхности споры) у подосиновика трубчатый, плотный, мелкопористый белого или светло желтого цвета. Его толщина около 3 см. С развитием гриба спороносный слой меняет цвет с белого до серого, а при повреждениях чернеет.НожкаНожка диаметром 2-3 см и высотой 10-15 см покрыта многочисленными коричневыми чешуйками, утолщается к низу. У взрослых особей приобретает темно коричневый окрас в основании. Плодовое тело глубоко утопает в грунте, поэтому при собирании лучше его плавно выкручивать, чтобы не повредить грибницу. Отличительная особенность подосиновика - он меняет цвет ножки при срезе от розового до черного. При контакте с воздухом происходит окисление, которое никак не сказывается на вкусовых качествах гриба.МякотьУ молодых подосиновиков мякоть шляпки плотная, упругая и мясистая. Она белого цвета, но при срезе быстро переходит в фиолетовый оттенок. Мякоть ножки состоит из продольных волокон и также белого или серого цвета. В сыром виде без ярко выраженного вкуса и запаха, мало подвержена червивости.Споровый порошокСпоры подосиновика продолговатой или ромбовидной формы. По цвету варьируют от серо-зеленого до темно коричневого.Характеристика и свойстваПодосиновик - съедобный гриб с отличными пищевыми качествами, который по вкусу уступает только боровику. По шкале пищевой ценности относится к 2-й категории.Является источником белка, клетчатки, углеводов, витаминов А, С, группы В. Содержит в составе магний, кальций, фосфор, железо. Гриб обладает диетическими свойствами, и считается безопасным в употреблении для людей с сахарным диабетом и при ожирении.ВидыСреди многочисленного разнообразия видов не бывает ядовитых подосиновиков. Видовые признаки формируются в зависимости от окружающего леса, в котором растет гриб.СосновыйЛатинское название - Leccinum vulpinum. Отличается от собратьев темно малиновой шляпкой, бархатной на ощупь. Ножка белая с темно-коричневыми чешуйками. Часто образует микоризу с корнями сосны. Предпочитает песчаные почвы, поэтому встретить этот вид можно вдоль тропинок в сосновых лесах.ЕловыйИмеет темно бордовую шляпку и невысокую темно коричневую ножку. Это небольшой гриб, который предпочитает негустые ельники или смешанные леса. Шляпка в раскрытом виде достигает не более 10 см.ДубовыйОтличается темно коричневой шляпкой с желтыми вкраплениями и красноватой чешуей на ножке. Чаще всего образует микоризу с корнями дубов. При срезе мякоть приобретает фиолетовый окрас.БелыйЗанесен в Красную книгу, в лесах умеренной полосы встречается редко. Отличается от своих собратьев белоснежной шляпкой, которая приобретает сероватый оттенок по мере взросления. Редко, но можно встретить его в хвойных или лиственных лесах (среди берез и осин). По вкусовым качествам съедобен.Желто-бурыйДовольно часто встречающийся вид подосиновика в лесах умеренного климата. Шляпка отличается ярко оранжевым или желто-бурым цветом. Трубчатый слой темно серый, а с возрастом приобретает коричневый окрас. Ножка покрыта мелкими коричневыми чешуйками. Растет в смешанных лесах, чаще всего под березой.КрасныйКлассический вид подосиновика, который за свою ярко красную шляпку получил народное название “красноголовник”. Диаметр шляпки может достигать 20 см, а длина ножки 15 см. Мякоть плотная и мясистая, окисляется и темнеет на воздухе. Растет красный подосиновик в смешанных лесах, образуя микоризу с корнями осины. Также может образовывать симбиоз и с другими растениями. Произрастает красноголовник одиночно или небольшими группами с июня по октябрь.ОкрашенноногийВ России произрастает в лесах Сибири или на Дальнем Востоке. Шляпка небольшая, розового цвета. Ножка белая и покрыта розовыми чешуйками, а у корня становится ярко желтой. Для симбиоза предпочитает сосну, березу или дуб. По вкусовым характеристикам относится к съедобным грибам.ЧерночешуйчатыйНебольшой гриб со шляпкой от 5 до 12 см в диаметре. Отличается от других видов выраженными черными наростами на ножке и ярко красной шляпкой. При повреждении или срезе мякоть становится ярко черного цвета.Сезонная классификацияСезон подосиновика начинается с июня и продолжается по октябрь. В зависимости от времени произрастания различают несколько сезонных генераций грибов. Если лето было дождливым, или наоборот слишком засушливым, то сезонность грибов может смещаться.КолосовикиСамый ранний вид подосиновиков. Первые грибы появляются в начале июня, когда колосится рожь, и заканчивают расти в июле. Обычно прорастают одиночно или небольшими группками, которые встречаются в лесу нечасто.ЖнивникиБолее многочисленные летние грибы. Начинают появляться в лесах с июля по начало осени.ЛистопадникиОсенняя группа грибов. Появляются многочисленными группами с начала сентября и по конец октября.Ложные подосиновикиВ природе не существует ложных подосиновиков. Часто под это понятие подпадают либо обычные подберезовики, либо желчный гриб (горчак). Отличить подосиновик от этих грибов можно по темнеющей ножке при срезе. Горчак можно определить по характерным для него розовым пятнам на срезе и горькому вкусу.РаспространениеПодосиновики распространены в лесах Евразии и Северной Америки, они предпочитают тенистые места. Растут в смешанных и лиственных лесах. Чаще встречаются в осинниках, ближе к молодым осинкам. Также можно обнаружить в березняках, дубравах, возле сосен.Когда появляетсяТихая охота на подосиновик продолжается с начала июня и по конец октября. Также появление грибов зависит и от погодных условий. Если весна была дождливой, то хорошего урожая грибов стоит ожидать уже в начале лета.Период созреванияСезон созревания красноголовника обычно состоит из трех периодов. Первая волна - с начала июня до середины лета. Второй этап длится с середины июля по сентябрь. И самое обильное созревание приходится на осенние месяцы.Как собиратьПри сборе грибов важно не навредить грибнице. Подосиновик необходимо аккуратно срезать у основания или выкручивать, а не вырывать с корнем. Не стоит брать старые плодовые тела, т.к. они быстро окисляются на воздухе и испортятся через несколько часов. Лучше оставить их для развития грибницы. Под срезку подойдут взрослые грибы от 10 см высотой.Подосиновики созревают от 3 до 5 дней, поэтому на одном месте можно собирать урожай 2 раза в неделю.Выращивание в домашних условияхВыращивая грибы на собственном участке, можно собирать урожай регулярно, несмотря на погодные условия. Для искусственной посадки подосиновиков подойдет период с мая по сентябрь.Под посадку лучше всего подойдет тенистый участок под деревьями, которые подосиновик предпочитает в природных условиях (осина, тополь, сосна, береза).Нужно немного оголить корни дерева и на это место подсыпать приготовленную смесь дерна, опилок и перепревших листьев. Собирать дерн лучше с того места в лесу, где растут подосиновики. Из смеси земли и листьев сформировать небольшую площадку (а не выкладывать бугром и не выкапывать яму), но при этом немного наклонить поверхность, чтобы не застаивалась вода.Вырастить подосиновик на приусадебном участке можно следующими способами:Необходимо аккуратно выкопать мицелий в лесу, снимая вместе с верхним слоем почвы, и перенести на новое место посадки. Поскольку грибы живут в симбиозе с деревьями, поэтому искусственную подсадку мицелия необходимо производить на корень того дерева, от которого была взята грибница."Не стоит сильно радоваться первому урожаю и брать небольшие подосиновики, лучше их оставить созревать дальше, чтобы споры взрослых грибов попали в почву и произошло естественное развитие грибницы в дальнейшем. Так грибница приживется быстрее и даст хороший урожай на следующий год", - отметила биолог Екатерина Стукалова.Готовую грибницу можно купить в садовом центре. Ее нужно перемешать с землей и равномерно выложить на подготовленную почву. Сверху присыпать старыми листьями. После посадки мицелию требуется регулярный полив, чтобы почва оставалась влажной. Урожай можно будет собирать уже через год."Плодовые деревья не подходят для посадки мицелия. С ними подосиновики не образуют симбиоз, а значит, не смогут существовать вместе. В лучшем случае грибы не появятся, а в худшем дерево может заболеть и погибнуть. Если нет естественных условий на участке, то лучше высадить мицелий рядом с деревянными постройками", - говорит эксперт.Для такого способа посадки нужно мелко покрошить шляпки подосиновиков, залить водой и оставить в темном месте на сутки. Готовую субстанцию вылить на заранее подготовленное место и сверху присыпать листьями. Поры из шляпок способны самостоятельно сформировать грибницу на новом месте. В холодный период времени место посадки необходимо накрывать компостом.Биолог Екатерина Стукалова советует: "Не выбрасывайте в мусор обрезки, старые и червивые плоды, которые нашли в лесу. Остатки от грибов можно выбрасывать под березу, осину или сосну. Грибница сама формируется естественным путем из спор. Это хороший способ создать грибную поляну на даче без лишних усилий".Съедобность и пищевая ценностьВсе виды подосиновика относятся к съедобным грибам, а по питательным свойствам уступает лишь белому грибу.На 90% подосиновик состоит из воды, на оставшуюся долю приходятся белки, клетчатка, жиры и углеводы.Пищевая ценность грибов во многом определяется содержанием аминокислот в белке и способностью организма их усваивать из конкретного вида. Аминокислоты подосиновика способны усваиваться организмом на 80%, что может сравнить их по питательности с мясом.КалорийностьКалорийность подосиновика всего 22 ккал, поэтому данный гриб можно рассматривать как компонент диетического питания. А низкий гликемический индекс позволяет употреблять эти грибы людям, страдающим сахарным диабетом и при ожирении.При этом грибы не теряют пищевой ценности в зависимости от способа хранения и приготовления.Применение в кулинарииУпотреблять подосиновики в пищу можно как в сыром, вареном, жареном так и тушеном виде.Сушеные подосиновики используют как в качестве приправы, так и для приготовления различных блюд (супы, каши, отвары).Хозяйки используют красноголовник как основной ингредиент, например, в жареном виде или для бульонов, так и при приготовлении сложных блюд - супов, салатов, жаркого.Лечебные свойстваПодосиновик отличается многочисленными лечебными свойствами. Повышает иммунитет, стимулирует работоспособность щитовидной железы, обладает ранозаживляющим эффектом. Также гриб оказывает положительное воздействие на нервную и сердечно сосудистую системы. Подосиновики в сушеном виде очищают кровеносные сосуды, тем самым снижают уровень холестерина.Настои из подосиновиков улучшают состояние кожи, волос, стимулирует клеточное обновление. Для приготовления лекарственных препаратов используют только шляпки грибов.Применяют подосиновик в виде настоев или порошка из сушеных грибов.Спиртовая настойка на подосиновике для повышения иммунитета.Хранить в холодильнике. Принимать 2-4 раза в день за 30 минут до еды по 25 мл. Продолжительность приема от 1 до 3 месяцев. Перед применением проконсультироваться с врачом.Заготовка и хранениеСобранные подосиновики быстро испортятся, если их не обработать и не подготовить для хранения. Грибы подходят для любого типа заготовок - их можно сушить, мариновать, солить или заморозить в свежем виде.Необходимо замочить подосиновики в воде на 30 минут, чтобы смягчить вкус. Далее очистить от налипшей земли и листьев, убрать основание ножки и отделить шляпки, чтобы проверить на наличие червоточин.Подосиновики подходят для любого типа хранения:Польза и вредВ состав подосиновиков входит большое количество витаминов. По содержанию витамина В эти грибы можно сравнить со злаками, а количество витамина РР такое же, как и в говяжьей печени. Также в них есть витамины А и С.Из минералов в подосиновике много калия, магния, фосфора, кальция, а также натрия и железа.Регулярное употребление в пищу подосиновика способствует выведению из организма токсинов и шлаков, а бульон из этих грибов поможет восстановить иммунитет после вирусных заболеваний."Грибы - самое неизученное и таинственное царство в биологии, поэтому как влияет на организм постоянное употребление грибов, неизвестно. Считается, что без вреда для здоровья можно есть не больше 150 г в день, конечно, если нет заболеваний желудка, печени или кишечника. Чтобы не получить гастрит или язву желудка, не стоит употреблять слишком много грибов, особенно в жареном виде", - отмечает Екатерина Стукалова.ПротивопоказанияГрибы противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также людям с проблемами печени и почек, особенно в период обострения. Врачи не рекомендуют употреблять грибы детям и пожилым людям.Интересные фактыОтсутствие ложных ядовитых двойников у подосиновика делает его безопасным даже для неопытных грибников.Красноголовник популярен не только в России, но и является частью национальной кухни в Австралии. А в Северной Америке из гриба готовят для молодоженов специальное блюдо на свадебную церемонию.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, питание, еда