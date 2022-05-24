Опята: полезные свойства гриба, заготовка, отличия от ядовитых двойников

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Опята - одни из самых популярных у любителей лесных заготовок грибов. Они встречаются в средней полосе России летом и осенью, имеют мякоть от почти белого до желтовато-коричневого цвета. Как выглядят съедобные плодовые тела и как отличить их от ядовитых двойников, описание, сбор и приготовление - в материале РИА Новости.

Грибы опята

Опята - это внешне невзрачные неприхотливые грибы, которые можно встретить по всей России . Они обладают отличными вкусовыми качествами и подходят для приготовления множества блюд. Их часто выращивают в домашних условиях.

Описание

Внешность различных видов опят значительно отличается, но в целом это небольшой пластинчатый гриб на достаточно тонкой ножке, который растет семейками на поврежденных деревьях или мертвой древесине (название “опёнок” происходит от слова “пень”).

Шляпка

Шляпки опят обычно желто-коричневые, несколько липкие на ощупь, диаметром от 2 до 10 см. В зависимости от возраста они могут варьироваться по форме от конической до выпуклой и вдавленной в центре.

Гименофор

Гименофор — это часть плодового тела гриба, на поверхности которой находится спороносный слой — гимений. У опят гименофор пластинчатый, пластинки белого или желтоватого оттенка, частые и тонкие, слабо приросшие.

Ножка

Опенок имеет гибкую, тонкую, иногда довольно длинную ножку, которая может достигать 12-15 см. Ее цвет от от светло-медового до темно-коричневого, в зависимости от возраста и места произрастания гриба.

Мякоть

Мякоть молодых шляпок плотная, беловатая; в ножках волокнистая, у зрелых грибов грубой консистенции. Запах и вкус приятные.

Споровый порошок

Споровый порошок у опят белый, споры широкоэллипсовидные. Зачастую белый налет на шляпках опят – это споровый порошок, который можно принять за плесень. Однако таким образом гриб просто выделяет споры.

Характеристика и свойства

Разнообразие витаминов, микроэлементов и аминокислот в опятах делает их желательными для употребления в пищу, особенно для вегетарианцев и тех, кто придерживается диеты. Эти грибы при низкой калорийности содержат относительно много белка, а входящие в их состав фосфор и кальций позволяют грибам конкурировать по полезности с рыбой.

В составе плодовых тел есть соли магния, цинка и железа, которые активно участвуют в процессе кроветворения. Чтобы восполнить суточную потребность человека в этих минералах, нужно съесть всего около 100 г грибов в день. Они повышают гемоглобин и способствуют улучшению функционирования щитовидной железы. Различные виды опят также содержат природные антибиотики.

Виды

Опятами в народе называют виды из нескольких родов и семейств.

Летний

Летний опенок - съедобный представитель семейства строфариевых. Он растет плотными группами на мертвой древесине. Он обладает хорошими вкусовыми качествами, выращивается в промышленных масштабах. Имеет выпуклую форму шляпки, которая по мере роста становится плоской с широким бугорком, диаметр - 3-6 см, в сухую погоду имеет матовую желто-коричневую окраску; мякоть шляпки и водянистая, в плодоножке - темнее и плотнее. В состав опят входят витамины группы В, РР, С и Е, микроэлементы (калий, фосфор, железо), клетчатка, аминокислоты, белки.

Осенний

Осенний опенок - это съедобный гриб, растущий на пнях, поваленных и живых деревьях. Его также называют “настоящим” опенком, так как грибники собирают его чаще всего. Высота ножки - 8-10 см, диаметр - до 2 см. Шляпка размером до 15 см, выпуклой формы. На ножке имеется ярко выраженное белое кольцо. Мякоть белая, плотная и ароматная. Спутать опенок осенний можно с чешуйчаткой ворсистой. Но она отличается большим количеством чешуек, горьким вкусом и резким запахом.

Весенний

Весенние опята растут с середины мая до поздней осени в лесах различных типов - как на подстилке, так и на гниющих остатках деревьев. Небольшая шляпка диаметром от 3 до 7 сантиметров сначала имеет полусферическую форму, а затем видоизменяется до широкой с опущенным краем. Цвет шляпки красноватый, коричневато-охристый или желто-коричневый, со временем может выцвести до кремового с коричневой серединкой. Гриб съедобный. Перед сушкой весенний опенок необходимо прокипятить в течение 15 минут.

Зимний

Зимний опенок - съедобный гриб, паразитирует чаще всего на иве и тополе. Ножка высотой 2-7 см, шляпка размером до 10 см. У него нет "юбочки" на ноге, характерной для большинства опят. Он растет с осени до весны.

Луговой

Луговой опенок, соответствуя названию, предпочитает лесные поляны, луга, овраги, обочины дорог. Его отличает выпуклая шляпка и тонкая ножка длиной до 10 см. Он растет с мая по октябрь.

Толстоногий

Эти опята встречаются в опавшей листве, на поваленных елях, буках, пихтах и ясенях. У них низкая прямая ножка, утолщенная у основания. Размер шляпки - от 2 до 10 см. У молодых плодовых тел она имеет форму расширенного конуса с частыми пластинками.

Сосновый

Сосновый опенок (рядовка краснеющая) плодоносит на пнях лиственницы, на завалах, в поймах рек. Его можно собирать с июля по сентябрь. Как правило, растет в связке из трех-четырех грибов.

Сначала шляпка выпуклая, затем становится распростертой. Ее поверхность матовая, бархатистая, мясистая, диаметром от 7 до 15 см, желто-оранжевого или желто-красного цвета.

Слизистый

Шляпка слизистого опенка обычно имеет диаметр от 2 до 8 см. У молодых грибов она сферическая, у зрелых - плоская. Цвет шляпки белый, коричневатый в центре и светлеющий к краям до полной прозрачности. Верхушка покрыта прозрачной кожицей и толстым слоем слизи. За это гриб и получил свое название. Обычно плодовые тела растут группами, но встречаются и поодиночке. Появляются в середине весны, раньше многих других съедобных грибов. Слизистый опенок можно употреблять в пищу, но у него почти отсутствует вкус.

Ложные опята

Ложные опята представляют собой объединенную группу ядовитых, несъедобных и условно съедобных грибов разных видов и даже разных семейств, похожих по внешнему виду на настоящие съедобные опята.

Серно-желтый

Это небольшой ядовитый гриб, окрашенный в бледно-желтый, серно-желтый или желтовато-коричневый цвет. Центральная часть колпачка темнее, чем его края. Иногда, хотя и не всегда, пластинки на нижней стороне шляпки могут иметь зеленоватый оттенок, что позволяет идентифицировать этот гриб. Ложноопенок растет летом и осенью в основном в лиственных и крайне редко в хвойных лесах.

Серопластинчатый

Ложноопенок серопластинчатый имеет репутацию условно съедобного гриба. Он очень похож на летний опенок. Старые экземпляры приобретают привкус затхлости и сырости. Шляпка молодых плодовых тел имеет форму полусферы, которая с возрастом становится уплощенной. Цвет сильно зависит от уровня влажности: в сухую погоду шляпка - тускло-желтого оттенка с чуть более насыщенным центром, с увеличением влажности цветовая гамма становится более насыщенной, близкой к светло-коричневой. Ножка у основания ржаво-коричневая, ближе к шляпке — желтая. Растет исключительно в хвойных лесах, отдавая предпочтение сосне и ели. Гриб распространен по всей зоне умеренного климата и встречается в течение всего теплого времени года.

Кирпично-красный

Из-за сильной горечи в Европе его считают несъедобным или условно съедобным грибом низкого качества, но в США Японии его употребялют в пищу. Ложноопенок крупнее обычного, шляпка иногда вырастает более чем на 10 см. Ее форма выпуклая, с возрастом уплощается. Цвет в основном красно-коричневый, возможны более светлые или темные оттенки, центр всегда темнее. Цвет ножки - бледно-желтый вверху и коричневатый у земли. Гриб растет с лета до осени на любой мертвой древесине.

Водянистый

Исследователи не сходятся во мнениях по поводу съедобности или несъедобности этого гриба, поэтому к приготовлению его не рекомендуют. Молодые водянистые ложноопята имеют выпуклую или колокольчатую шляпку, которая с возрастом уплощается. Цвет зависит от уровня влажности и варьируется от насыщенно-коричневого до кремового. Ножка почти всегда бледного цвета. Гриб растет с июня по октябрь.

Опенок Кандолля

Раньше он считался несъедобным или даже ядовитым грибом. Сегодня этот тип классифицируется как условно съедобный. Ему требуется предварительное кипячение. Шляпка молодых грибов имеет форму колокольчика, затем становится сплющенной, сохраняя небольшое возвышение в центре. Цвет варьируется от почти белого до желтовато-коричневого. По краю видны остатки кожицы. Ножка беловато-кремового оттенка. Гриб можно собирать с мая по сентябрь в лесах и на полянах.

Распространение

Опята широко распространены в лесах Северного полушария, и не водятся только в районах вечной мерзлоты. Повышенная влажность в лесах также благотворно влияет на количество грибов, хотя их можно найти во влажных оврагах.

Когда появляются

Опята растут практически весь теплый сезон — с апреля по ноябрь, но все зависит от вида. Например, летние плодоносят в июне-августе. Самое распространенное время для начала сбора опенка — ранняя осень. Найти его можно в лиственных массивах и смешанных лесах.

Период созревания

Осенью опята растут быстрее всего: с конца августа до середины октября мицелий зреет всего за 8 дней. В случае сильного дождя для роста требуется еще меньше времени. Опята можно срезать уже на 4-5 день.

По сравнению с осенними опятами зимние вырастают медленнее и только в тех регионах, где климат мягкий и теплый. Благоприятным условием для прорастания являются заморозки и температурный диапазон от +6°C до +10°C

Как собирать

В процессе сбора рекомендуется придерживаться методов, позволяющих уберечь мицелий от механических повреждений. Это позволит вернуться на то же место в следующем году и набрать грибов. Плодовые тела не выдергивают, чтобы не повредить грибницу, а срезают острым ножом или удаляют из мицелия путем скручивания, поворота вокруг оси.

Сорванные опята, очищенные от земли, кладут в корзину или ведро шляпкой вниз или набок. Среди всего семейства отбирают только молодые экземпляры, оставляя на месте переросшие, которые долгое время накапливали в себе токсины.

Выращивание в домашних условиях

Самый простой способ вырастить опята - на дереве, если на участке после вырубки остались пни. Если они стоят на солнечном месте, рекомендуется устроить навес. Лучше сажать мицелий, который продается в специализированных магазинах. Нужно сделать отверстия в пне и положить туда кусочки по 2 см, добавить опилки, мох. Так грибы будут быстрее прорастать. Это защитит их от холода и создаст благоприятную среду.

Съедобность и пищевая ценность

Среди опят есть как съедобные, так и условно съедобные, которые нужно перед употреблением в пищу подвергать длительной тепловой обработке. Съедобные опята полезны для организма, в них много питательных веществ.

КБЖУ (на 100 г):

— калорийность - примерно 17 - 22 ккал;

калорийность - примерно 17 - 22 ккал; — белки - 2,2 г ;

белки - 2,2 г ; — жиры - 1,2 г;

жиры - 1,2 г; — углеводы - 0,5 г.

Состав:

— насыщенные жирные кислоты - 0,2 г;

насыщенные жирные кислоты - 0,2 г; — зола - 1 г;

зола - 1 г; — моно- и дисахариды - 0,5 г;

моно- и дисахариды - 0,5 г; — ненасыщенные жирные кислоты - 0,2 г;

ненасыщенные жирные кислоты - 0,2 г; — вода - 90 г;

вода - 90 г; — пищевые волокна - 5,1 г.

Калорийность

Калорийность свежих опят составляет около 17-22 ккал на 100 г. Грибы не уступают по питательной ценности чернике.

Применение в кулинарии

Из опят можно приготовить салат и закуску, грибную икру и жульен, суп и солянку. Опята солят и маринуют, сушат и замораживают, чтобы добавлять их в блюда зимой. Самый распространенный и простой рецепт - жареные опята со сметаной.

Жареные опята со сметаной Категория Основное блюдо Кухня Русская Сложность Легко Ингредиенты 500 г опята свежие 400 г сметана 70 г масло сливочное 50 г лук репчатый 1 шт. пучок укропа по вкусу соль по вкусу по вкусу перец черный молотый по вкусу

Приготовление

1 Предварительная подготовка опят. Для термической обработки грибов нужно срезать нижнюю загрязненную часть ножки и убрать манжету, если она есть. И далее тщательно промыть опята, чтобы мусор на них не остался. 2 Промытые опята отваривают в подсоленной воде минут 40 при кипении, снимают пену. Далее грибы нужно поместить в дуршлаг и еще раз тщательно промыть. 3 Жарка опят. Сковороду нужно смазать маслом, выложить опята и обжарить. 4 Луковицу почистить и мелко нарезать. Можно использовать обычный репчатый лук или красный, фиолетовый, белый салатный. Лук добавить к грибам и жарить до образования золотой корочки. 5 Для заправки мелко нарезать укроп и добавить его в подготовленную заранее сметану (может быть любой жирности). Также к соусу можно добавить всевозможные специи. Но для первого раза можно ограничиться солью и перцем. 6 Когда лук на сковородке стал более мягким и слился по цвету с грибами, можно переходить к перемешиванию. Смесь снимается со сковородки и укладывается в отдельную миску. К грибам и луку в миске добавляется сметана с укропом. Масса целиком тщательно перемешивается, до состояния однородности. Сверху блюдо также можно украсить укропом. Это самый простой и один из самых вкусных способов приготовления опят.

Польза и вред

Опята содержат вещества, которые помогают при лечении ишемии и диабета, в их состав также входит белок, который предотвращает возникновение опухолей. По рецепту народной медицины для наступления лечебного эффекта пропаренные грибы употребляют в пищу по кусочку в течение 3 недель. Также можно настоять шляпки на водке и пить по половине чайной ложки 3 раза в день. В зимних опятах есть антикоагулянты, которые разжижают кровь. Согласно другому народному рецепту людям с повышенной свертываемостью крови или с тромбофлебитом следует принимать настой сушеных грибов 2 раза в год в течение 2 недель. При применением методов традиционной медицины нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

В старину опята использовались для удаления бородавок, их прикладывали к пораженному участку.

Противопоказания

Как и любые грибы, опята следует употреблять с осторожностью всем людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, опята являются паразитами леса, и если они поселились на коре живых деревьев, то через некоторое время останутся сухие стволы. Перезревшие опята собирать не стоит - считается, что они заражаются болезнями дерева, на котором живут.

Заготовка и хранение

Опята можно сохранить разными способами. При правильной обработке даже условно съедобные пластинчатые грибы становятся приятными на вкус и могут употребляться в пищу в течение нескольких месяцев.

Сушка может производиться в специальных сушилках. В этих устройствах противень с грибами нагревается до 50°C и более. Процесс происходит быстро, и для полной готовности требуется всего несколько часов.

Сушеные грибы хранят в полотняных мешочках в сухом месте. При высокой влажности опята поглощают водяной пар и могут заплесневеть. При длительном хранении их нужно время от времени проверять на влажность: если шляпки потеряли свою хрупкость и стали пластичными, то всю партию следует высушить в духовке при температуре +70°C.

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