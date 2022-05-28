09:30 28.05.2022 (обновлено: 09:32 28.05.2022)
Подберезовики: описание и виды, где их искать и как выращивать дома
Подберезовики
Подберезовик является одним из популярных объектов тихой охоты. Какие его виды встречаются в лесу, как выглядят части плодового тела гриба — шляпка и ножка, фото и описание, полезные свойства и выращивание в домашних условиях — в материале РИА Новости.
Гриб подберезовик
Подберёзовик — съедобный представитель шляпочных губчатых грибов семейства Болетовых, рода Лекцинум. В народе его называют обабок, черноголовик, березовик, казарик, осовик, бабка, серый или черный гриб. Всего в мире насчитывается около 40 разновидностей подберезовика, и все они разрешены к употреблению в пищу. Встретить эти грибы можно в березовых рощах, нередко произрастают они и в лесах смешанного типа, со второй половины июня по конец октября.
Примечательно, что этот гриб образует симбиоз, или микоризу (корневую систему), с корнями березы, может произрастать и вблизи других деревьев. Такое соседство оказывается в равной степени полезным и для гриба, и для дерева.
Подберезовик
Описание
По внешнему виду подберезовик очень схож с белым грибом и другими представителями рода боровиков.
Шляпка
У подберезовиков крупная шляпка диаметром 5-15 см различной окраски – от белого до коричневого и его оттенков. Ее цвет зависит от условий произрастания и дерева, с которым образована микориза. Поверхность гладкая, в сырую погоду покрывается слизистым слоем. У молодых плодов она выпуклая сферической формы, по мере роста приобретает подушковидную форму.
Гименофор
С внутренней стороны шляпки располагается трубчатый гименофор серого или белого окраса. Трубочки легко отделяются от шляпки, поэтому во время кулинарной обработки их обычно сразу удаляют.
Ножка
Форма ножки цилиндрическая, расширяется книзу. В длину достигает 20 см, средний диаметр – два-три сантиметра. Имеет волокнистую структуру. На светлой поверхности (белой, серой, желтоватой) отчетливо видны более темные продольные чешуйки.
Мякоть
Мякоть белая с приятным грибным ароматом, окраска на изломе может меняться в зависимости от разновидности гриба.
Споровый порошок
Споры, которыми размножается подберезовик, находятся в трубочках пористого слоя (гименофора). Споровый порошок оливково-бурого цвета.
Как отличить от подосиновика
Оба гриба принадлежат одному роду и считаются ценными видами. Главные отличия подберезовика и подосиновика:
- —Окрас шляпки. У подосиновика яркая шляпка красного или оранжевого оттенка, за счет чего его легко заметить в траве. А большинство подберезовиков – светлые, коричневые или бурые.
- —Ножка. В отличие от подберезовиков ножка у подосиновиков более плотная и крепкая, толщина ее не сильно отличается у шляпки и основания. А чешуйки точечные и очень мелкие.
- —Мякоть на срезе. Это самый явный отличительный признак. Подберезовики на срезе незначительно меняют оттенок, а мякоть подосиновиков обретает синий или черный цвет.
Виды и их особенности
Подберезовик имеет несколько разновидностей:
Обыкновенный (обабок, берёзовик)
Самый известный и распространенный представитель. Шляпка выпуклой формы, гладкая, диаметром 6-15 см. Её цвет зависит от условий произрастания и варьируется от светло-серого до темно-коричневого. Цилиндрическая ножка бело-серого оттенка, сплошная, покрыта узором из буроватых чешуек, в длину достигает 15 см, диаметром до 3 см. Мякоть ароматная, на срезе белая, не меняет цвет. Встречается на всем пространстве Евразии и Америки по соседству с березами, в смешанных лесах - среди молодого ельника и берез.
Подберезовик обыкновенный
Серый (грабовик)
Можно узнать по серой шляпке с буроватым или оливковым оттенком, диаметром от 8 до 15 см. Мякоть гриба ватообразная с отчетливами волокнами, на срезе становится фиолетовой. Ножка низкая, цилиндрической формы с коричневыми чешуйками.
Грабовик растет в широколиственных лесах, предпочитает буковые, буково-дубовые, грабовые рощи, появляется и в березах, тополях. Плоды можно собирать с июня по октябрь.
Подберезовик серый
Чёрный (черноголовик)
Крупный представитель подберезовиков. Шляпка темно-бурого или почти черного цвета, у молодых плодов достигает в диаметре 16 см, сначала она полукруглая, а у зрелых грибов подушковидной формы. Ножка беловатая с темными чешуйками, толщиной до 12 см. Плотная и твердая мякоть с выраженным грибным ароматом, на срезе может немного синеть.
Черноголовики плодоносят с конца июля и всю осень. Они любят влагу и растут в основном на берегах озер и болот. После обильных дождей черный подберезовик появляется среди густой травы и мха на лесных лужайках, вырубках, опушках, а также по обочинам тропинок и дорог. Встречаются на территории от Западной Европы до Сибири. Оптимальное время сбора с августа по сентябрь.
Подберезовик черный
Пепельно-серый
Представитель этого семейства имеет неровную, слегка морщинистую поверхность. В процессе созревания она меняет цвет с оливково-бурого на коричнево-серый. Размер шляпки в диаметре достигает 14 см. Ножка покрыта чешуйками, утолщается к основанию, ее высота – не более 13 см. Мякоть на срезе сильно меняет цвет - от светлого до практически черного. Мякоть приятная на вкус и запах, у молодых плодов она рыхлая и мягкая, а по мере созревания твердеет.
Пик его плодовитости приходится на осенние месяцы. Встречается пепельно-серый подберезовик в лиственных лесах под вязами, грабами, березами в Кавказском Регионе.
Подберезовик пепельно-серый
Разноцветный
Самый нарядный среди всех видов подберезовиков. Цветовая гамма плодов разнообразна - от пепельно-серого до темно-коричневого. Наиболее распространен в лиственных лесах южных регионов. Растет с июня по октябрь. Шляпка с характерными штрихами на поверхности в диаметре достигает 7-12 см. Изменяется по мере созревания с выпуклой формы до подушковидной. Мякоть с приятным ароматом, мягкая, на срезе розовеет. Ножка гриба в высоту достигает 15 см, утолщается в нижней части до 3. Имеет светлый оттенок, покрыта коричневыми чешуйками, на срезе синеет.
Подберезовик разноцветный
Жестковатый
Назван так из-за своей жесткости мякоти. Растут эти виды под березой, тополем и осиной, но встретить их большая редкость. Размер шляпки варьируется от шести до 15 см. Окрас от красноватого до коричневого с фиолетовым оттенком. У молодых плодов бывает небольшая опушка на шляпке, которая исчезает по мере созревания. Ножка коренастая светлая, иногда у основания есть синие пятнышки. В длину она достигает 16 см, диаметром от одного до пяти сантиметров.
Растет группками и поодиночке на известковых почвах, реже на песчаных грунтах и суглинках. Период плодоношения - середина июля-конец октября.
Подберезовик жестковатый
Болотный гриб
Отличается от сородичей. Встречается вблизи озер и болот, мхов. Это один из самых ранних видов подберезовика. Растет с мая и до самых заморозков, преимущественно поодиночке, в сырых местах смешанных лесов. У него рыхлая мякоть, сухая и крупная шляпка (от 15 см) белая или слабо-коричневого оттенка. Трубчатые пластинки серого цвета. Тонкая серо-белая ножка в длину от пяти до 30 см.
Болотный подберезовик
Розовеющий
В отличие от остальных разновидностей на изломе меняет цвет мякоти с белого на розовый. Происходит это из-за окисления воздухом. Плодоносить начинает в осеннее время, распространен в северных российских широтах - вокруг высыхающих болот и озер, в сырых лесных впадинах. Шляпка имеет серо-бурый или коричневый окрас, ножка тонкая и невысокая, изгибается в сторону солнца.
Розовеющий подберезовик
Шахматный
Встречается в теплых европейских широтах и на Кавказе. Растет небольшими группками. Выпуклая шляпка диаметром до 15 см, имеет характерный мраморный окрас желто-бурого или горчичного цвета со светлыми пятнами. Мякоть с желтым оттенком, на срезе становится фиолетовой, а потом и вовсе чернеет. Ножка с темными чешуйками утолщается книзу и достигает в высоту не более 12 см. Растет рядом с дубами и буками. Пик урожайности отмечается в летние месяцы и начало осени.
Шахматный подберезовик
Сходные виды
Подберезовики часто путают с подосиновиками, иногда с моховиками. Но это не страшно, ведь все эти представители грибного царства съедобны. Неопытные грибники могут принять за подберезовик горчак (желчный гриб), с которым их объединяет форма и расцветка плодового тела.
Чтобы в корзинке не оказался "злой двойник" подберезовика, необходимо знать следующие отличия:
- —окрас ножки у подберезовика – с черными крапинками, а у желчного гриба – сетчатый рисунок бежевого оттенка;
- —мякоть горчака на разломе имеет выраженный розовый оттенок, а вкус у нее горький, а у подберезовика – нейтральный;
- —у подберезовика расцветка гименофора матово-белая, а у желчного гриба – бледно-розовая, а при надавливании приобретает грязно-розовый оттенок.
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Распространение
Подберезовики образуют симбиоз с корнями определенных деревьев – березы, тополя, бука, дуба, граба. Грибы получают от них необходимое питание, а взамен создают для деревьев минеральные вещества.
Ареал этих грибов довольно широк. Встречаются они в светлых лиственных и смешанных лесах с преобладанием березы в Евразии, Северной и Южной Америки, а также в тундре и лесотундре рядом с карликовыми березами. Влаголюбивые грибы активно растут после дождей. В березняках чаще всего прорастают небольшими группами, в лесах смешанного типа – поодиночке. Они не прячутся в траве, а селятся на виду – вдоль лесополос, на полянах, в оврагах, в разреженных березовых лесах на опушках и на лесных обочинах.
Когда появляется
Первый урожай подберезовиков начинают собирать уже в июне. Пик активного роста приходится на конец июля – середину сентября. Однако, если погодные условия благоприятные, стоит теплое и влажное лето и осень, то обабки можно встретить в лесу даже в ноябре. Характерная особенность березовиков — быстрый рост плодовых тел. Всего за сутки они прибавляют до четырех сантиметров в высоту.
Подберезовик
Период созревания
Подберезовики отличает продолжительный период сбора - с мая и до конца осени. Разные виды гриба имеют свой срок созревания. Например, подберезовик обыкновенный можно собирать с июня по октябрь, жестковатый появляется одиночно или немногочисленными семьями с июля до середины октября, розовеющий активно плодоносит в августе-сентябре, а болотный – только в сентябре и до самых заморозков. Полное созревание гриба происходит примерно к пятому-шестому дню. Признаком старения служит появление червей в мякоти.
Выращивание
Вырастить обабки можно самостоятельно на участке дома или дачи. Они являются простыми в культивировании. При использовании готового для посадки субстрата грибов, процедуру проводят в мае-июне. Действовать необходимо согласно инструкции на упаковке. И выбирать дерево для высадки грибов возрастом не более пяти лет, иначе оно не сможет обеспечить грибницу питательными веществами. После прорастания, грибница плодоносит каждые две-три недели до заморозков.
Корзина с грибами
Разводить обабки можно и при помощи спороносного слоя шляпок или мицелия с почвой, принесенного из леса. Главное, чтобы условия для прорастания грибов были идентичны естественным. Обязательные параметры – влажность и тепло. Обабки предпочитают хорошо проветриваемые участки, защищенные от прямого солнца, в идеале рядом с березами. Для высадки грибов:
- —необходимо подготовить грядку глубиной 30 см, шириной около двух метров;
- —застелить дно слоем листвы и березовых опилок, коры на высоту 10 см;
- —далее слой перегноя, взятый на площади прорастания подберезовиков, и мицелий;
- —сверху засыпать слой листьев и опилок два-три сантиметра и слой плодородной почвы;
- —пролить грядку лучше дождевой водой.
Для поддержания уровня влажности во второй половине дня почву рекомендуется регулярно (не менее одного раза в неделю) опрыскивать из пульверизатора и укрывать мульчей. Первый урожай подберезовиков возможно получить через год после высадки мицелия. В последующие пять-семь лет будет идти активное плодоношение.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГрибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Как правильно собирать
Подберезовики любят влажные и затененные места, прячутся от прямых лучей солнца под опавшими листьями. Собирать их лучше ранним утром. Аккуратно срезая ножом у основания или выкручивая из почвы. Грибница в этом случае не нарушится. Она находится глубоко под землей, разрастается, поэтому редко появляются в одиночку. Если они росли в каком-то месте в прошлый сезон, то обязательно появятся там же и в следующем.
Съедобность и пищевая ценность
Все подберезовики относятся к съедобным грибам и лишь незначительно различаются по пищевым качествам. Они являются малокалорийным продуктом и подходят для диетического питания. В составе имеются необходимые микроэлементы, которые благотворно влияют на нервную систему, выводят токсины из организма и регулируют сахар в крови.
В кулинарном плане обабок стоит в одном ряду с боровиком, нисколько не уступая ему по вкусовым качествам. Он не нуждается в вымачивании как, например, грузди, а мякоть обладает нежной консистенцией и является источником негрубых пищевых волокон.
Калорийность
Калорийность 100 г сырого продукта – всего 20 кКал. Пищевая ценность:
- —жиры – 0,9 г;
- —белки – 2,3 г;
- —углеводы – 1,2 г;
- —клетчатка – 5,1 г;
- —вода – 90,1 г.
Применение в кулинарии
Подберезовик универсален и пригоден к употреблению в пищу в различных блюдах и заготовках — их варят, жарят, маринуют, сушат, замораживают, добавляют в супы и салаты.
Самые популярные блюда из подберезовиков:
- —суп-пюре;
- —жюльены;
- —рагу;
- —паста с грибами;
- —жареные грибы с зеленью и сметаной;
- —пироги и рулеты;
- —грибные соусы.
Аппетитные обабки, приготовленные на мангале с курицей и баклажанами, тушеные с луком и сметаной, а также в составе соуса для лапши и спагетти. Подберезовики вкусны как сами по себе, так и в сочетании с шампиньонами, лисичками, маслятами и опятами.
Заготовка и хранение
Чтобы сохранить подберезовики на зиму, можно выбрать один из популярных способов их обработки:
- —засолить;
- —заморозить;
- —мариновать;
- —высушить.
Медлить с обработкой подберезовиков после сбора нельзя. Лучше подготовить грибы – очистить от загрязнений, перебрать и удалить трубчатый слой – в течение 12 часов. А после приступать к заготовке любым удобным методом: консервирование, заморозка, сушка. Во всех случаях необходимо предварительно отварить плодовые тела, а дальше следовать кулинарным рецептам.
Грибы, собранные в лесу
Польза и вред
Подберезовики в своем составе содержат полноценные белки со всеми незаменимыми аминокислотами, жиры и углеводы. В мякоти гриба содержатся:
- —аргинин, лейцин, тирозин и глутамин;
- —витамины – А, С, В1, В2, Е, РР;
- —макро- и микроэлементы - железо, натрий, магний, калий, фосфор и др.
Подберезовик занимает первое место среди всех грибов по содержанию марганца. Волокна мякоти богатые белком хорошо очищают кишечник, благотворно влияют на работу печени и почек. Кроме того, обабки оказывают положительное воздействие на организм:
- —обладают абсорбирующими свойствами – выводят шлаки и токсины;
- —поддерживают нормальную работу сердца и сосудистой системы;
- —препятствуют развитию авитаминоза и анемии;
- —повышают иммунную сопротивляемость.
Нанести вред здоровью гриб может при индивидуальной непереносимости, хотя встречается это крайне редко. Употреблять подберезовики в пищу не стоит при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и во время обострений. А также с осторожностью людям, склонным к запорам.
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Противопоказания
Подберезовик имеет ряд противопоказаний. Его не рекомендуется употреблять в пищу:
- —детям до 12 лет;
- —людям, склонным к аллергическим реакциям;
- —беременным и кормящим женщинам;
- —лицам с заболеваниями желудка, печени и почек.
Хитин в составе гриба сложно переваривается и вызывает дискомфорт в желудке. Нельзя употреблять в пищу старые плодовые тела подберезовиков, они могут спровоцировать нарушения пищеварения, осложнения вплоть до отравления. А людям, страдающим гастритами, гепатитами, язвой двенадцатиперстной кишки, воспалительными процессами в желчном пузыре, включать в меню грибы можно только под наблюдением лечащего доктора.
Интересные факты
- —Подберезовики образуют симбиоз, или микоризу, с корнями берез и других деревьев, получая необходимое для развития питание, а взамен обеспечивают для них минеральные вещества.
- —Размеры подберезовиков на Крайнем Севере, в широтах тундры и лесотундры достигают 30-40 сантиметров. Гигантские грибы вырастают выше, чем местные карликовые березы.
- —Житель Томской области нашел подберезовик гигантского размера - весом 2,4 кг, его шляпка в диаметре достигала 36 см, а высота ножки - 28 см. Удивительно, что гриб не был поврежден червями.
- —При варке обабки чернеют и обильно отдают черный пигмент бульону. Из-за этого вкусный навар имеет неэстетичный вид.
Подберезовик