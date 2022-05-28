https://ria.ru/20220528/podberezoviki-1791367044.html

Подберезовики: описание и виды, где их искать и как выращивать дома

Подберезовик: описание гриба, где растет, виды, съедобность, фото в лесу

Подберезовики: описание и виды, где их искать и как выращивать дома

Подберезовик является одним из популярных объектов тихой охоты. Какие его виды встречаются в лесу, как выглядят части плодового тела гриба — шляпка и ножка,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:30

2022-05-28T09:30

2022-05-28T09:32

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Подберезовик является одним из популярных объектов тихой охоты. Какие его виды встречаются в лесу, как выглядят части плодового тела гриба — шляпка и ножка, фото и описание, полезные свойства и выращивание в домашних условиях — в материале РИА Новости.Гриб подберезовикПодберёзовик — съедобный представитель шляпочных губчатых грибов семейства Болетовых, рода Лекцинум. В народе его называют обабок, черноголовик, березовик, казарик, осовик, бабка, серый или черный гриб. Всего в мире насчитывается около 40 разновидностей подберезовика, и все они разрешены к употреблению в пищу. Встретить эти грибы можно в березовых рощах, нередко произрастают они и в лесах смешанного типа, со второй половины июня по конец октября.Примечательно, что этот гриб образует симбиоз, или микоризу (корневую систему), с корнями березы, может произрастать и вблизи других деревьев. Такое соседство оказывается в равной степени полезным и для гриба, и для дерева.ОписаниеПо внешнему виду подберезовик очень схож с белым грибом и другими представителями рода боровиков.ШляпкаУ подберезовиков крупная шляпка диаметром 5-15 см различной окраски – от белого до коричневого и его оттенков. Ее цвет зависит от условий произрастания и дерева, с которым образована микориза. Поверхность гладкая, в сырую погоду покрывается слизистым слоем. У молодых плодов она выпуклая сферической формы, по мере роста приобретает подушковидную форму.ГименофорС внутренней стороны шляпки располагается трубчатый гименофор серого или белого окраса. Трубочки легко отделяются от шляпки, поэтому во время кулинарной обработки их обычно сразу удаляют.НожкаФорма ножки цилиндрическая, расширяется книзу. В длину достигает 20 см, средний диаметр – два-три сантиметра. Имеет волокнистую структуру. На светлой поверхности (белой, серой, желтоватой) отчетливо видны более темные продольные чешуйки.МякотьМякоть белая с приятным грибным ароматом, окраска на изломе может меняться в зависимости от разновидности гриба.Споровый порошокСпоры, которыми размножается подберезовик, находятся в трубочках пористого слоя (гименофора). Споровый порошок оливково-бурого цвета.Как отличить от подосиновикаОба гриба принадлежат одному роду и считаются ценными видами. Главные отличия подберезовика и подосиновика:Виды и их особенностиПодберезовик имеет несколько разновидностей:Обыкновенный (обабок, берёзовик) Самый известный и распространенный представитель. Шляпка выпуклой формы, гладкая, диаметром 6-15 см. Её цвет зависит от условий произрастания и варьируется от светло-серого до темно-коричневого. Цилиндрическая ножка бело-серого оттенка, сплошная, покрыта узором из буроватых чешуек, в длину достигает 15 см, диаметром до 3 см. Мякоть ароматная, на срезе белая, не меняет цвет. Встречается на всем пространстве Евразии и Америки по соседству с березами, в смешанных лесах - среди молодого ельника и берез.Серый (грабовик) Можно узнать по серой шляпке с буроватым или оливковым оттенком, диаметром от 8 до 15 см. Мякоть гриба ватообразная с отчетливами волокнами, на срезе становится фиолетовой. Ножка низкая, цилиндрической формы с коричневыми чешуйками.Грабовик растет в широколиственных лесах, предпочитает буковые, буково-дубовые, грабовые рощи, появляется и в березах, тополях. Плоды можно собирать с июня по октябрь.Чёрный (черноголовик) Крупный представитель подберезовиков. Шляпка темно-бурого или почти черного цвета, у молодых плодов достигает в диаметре 16 см, сначала она полукруглая, а у зрелых грибов подушковидной формы. Ножка беловатая с темными чешуйками, толщиной до 12 см. Плотная и твердая мякоть с выраженным грибным ароматом, на срезе может немного синеть.Черноголовики плодоносят с конца июля и всю осень. Они любят влагу и растут в основном на берегах озер и болот. После обильных дождей черный подберезовик появляется среди густой травы и мха на лесных лужайках, вырубках, опушках, а также по обочинам тропинок и дорог. Встречаются на территории от Западной Европы до Сибири. Оптимальное время сбора с августа по сентябрь.Пепельно-серый Представитель этого семейства имеет неровную, слегка морщинистую поверхность. В процессе созревания она меняет цвет с оливково-бурого на коричнево-серый. Размер шляпки в диаметре достигает 14 см. Ножка покрыта чешуйками, утолщается к основанию, ее высота – не более 13 см. Мякоть на срезе сильно меняет цвет - от светлого до практически черного. Мякоть приятная на вкус и запах, у молодых плодов она рыхлая и мягкая, а по мере созревания твердеет.Пик его плодовитости приходится на осенние месяцы. Встречается пепельно-серый подберезовик в лиственных лесах под вязами, грабами, березами в Кавказском Регионе.Разноцветный Самый нарядный среди всех видов подберезовиков. Цветовая гамма плодов разнообразна - от пепельно-серого до темно-коричневого. Наиболее распространен в лиственных лесах южных регионов. Растет с июня по октябрь. Шляпка с характерными штрихами на поверхности в диаметре достигает 7-12 см. Изменяется по мере созревания с выпуклой формы до подушковидной. Мякоть с приятным ароматом, мягкая, на срезе розовеет. Ножка гриба в высоту достигает 15 см, утолщается в нижней части до 3. Имеет светлый оттенок, покрыта коричневыми чешуйками, на срезе синеет.Жестковатый Назван так из-за своей жесткости мякоти. Растут эти виды под березой, тополем и осиной, но встретить их большая редкость. Размер шляпки варьируется от шести до 15 см. Окрас от красноватого до коричневого с фиолетовым оттенком. У молодых плодов бывает небольшая опушка на шляпке, которая исчезает по мере созревания. Ножка коренастая светлая, иногда у основания есть синие пятнышки. В длину она достигает 16 см, диаметром от одного до пяти сантиметров.Растет группками и поодиночке на известковых почвах, реже на песчаных грунтах и суглинках. Период плодоношения - середина июля-конец октября.Болотный гриб Отличается от сородичей. Встречается вблизи озер и болот, мхов. Это один из самых ранних видов подберезовика. Растет с мая и до самых заморозков, преимущественно поодиночке, в сырых местах смешанных лесов. У него рыхлая мякоть, сухая и крупная шляпка (от 15 см) белая или слабо-коричневого оттенка. Трубчатые пластинки серого цвета. Тонкая серо-белая ножка в длину от пяти до 30 см.Розовеющий В отличие от остальных разновидностей на изломе меняет цвет мякоти с белого на розовый. Происходит это из-за окисления воздухом. Плодоносить начинает в осеннее время, распространен в северных российских широтах - вокруг высыхающих болот и озер, в сырых лесных впадинах. Шляпка имеет серо-бурый или коричневый окрас, ножка тонкая и невысокая, изгибается в сторону солнца.Шахматный Встречается в теплых европейских широтах и на Кавказе. Растет небольшими группками. Выпуклая шляпка диаметром до 15 см, имеет характерный мраморный окрас желто-бурого или горчичного цвета со светлыми пятнами. Мякоть с желтым оттенком, на срезе становится фиолетовой, а потом и вовсе чернеет. Ножка с темными чешуйками утолщается книзу и достигает в высоту не более 12 см. Растет рядом с дубами и буками. Пик урожайности отмечается в летние месяцы и начало осени.Сходные видыПодберезовики часто путают с подосиновиками, иногда с моховиками. Но это не страшно, ведь все эти представители грибного царства съедобны. Неопытные грибники могут принять за подберезовик горчак (желчный гриб), с которым их объединяет форма и расцветка плодового тела.Чтобы в корзинке не оказался "злой двойник" подберезовика, необходимо знать следующие отличия:РаспространениеПодберезовики образуют симбиоз с корнями определенных деревьев – березы, тополя, бука, дуба, граба. Грибы получают от них необходимое питание, а взамен создают для деревьев минеральные вещества.Ареал этих грибов довольно широк. Встречаются они в светлых лиственных и смешанных лесах с преобладанием березы в Евразии, Северной и Южной Америки, а также в тундре и лесотундре рядом с карликовыми березами. Влаголюбивые грибы активно растут после дождей. В березняках чаще всего прорастают небольшими группами, в лесах смешанного типа – поодиночке. Они не прячутся в траве, а селятся на виду – вдоль лесополос, на полянах, в оврагах, в разреженных березовых лесах на опушках и на лесных обочинах.Когда появляетсяПервый урожай подберезовиков начинают собирать уже в июне. Пик активного роста приходится на конец июля – середину сентября. Однако, если погодные условия благоприятные, стоит теплое и влажное лето и осень, то обабки можно встретить в лесу даже в ноябре. Характерная особенность березовиков — быстрый рост плодовых тел. Всего за сутки они прибавляют до четырех сантиметров в высоту.Период созреванияПодберезовики отличает продолжительный период сбора - с мая и до конца осени. Разные виды гриба имеют свой срок созревания. Например, подберезовик обыкновенный можно собирать с июня по октябрь, жестковатый появляется одиночно или немногочисленными семьями с июля до середины октября, розовеющий активно плодоносит в августе-сентябре, а болотный – только в сентябре и до самых заморозков. Полное созревание гриба происходит примерно к пятому-шестому дню. Признаком старения служит появление червей в мякоти.ВыращиваниеВырастить обабки можно самостоятельно на участке дома или дачи. Они являются простыми в культивировании. При использовании готового для посадки субстрата грибов, процедуру проводят в мае-июне. Действовать необходимо согласно инструкции на упаковке. И выбирать дерево для высадки грибов возрастом не более пяти лет, иначе оно не сможет обеспечить грибницу питательными веществами. После прорастания, грибница плодоносит каждые две-три недели до заморозков.Разводить обабки можно и при помощи спороносного слоя шляпок или мицелия с почвой, принесенного из леса. Главное, чтобы условия для прорастания грибов были идентичны естественным. Обязательные параметры – влажность и тепло. Обабки предпочитают хорошо проветриваемые участки, защищенные от прямого солнца, в идеале рядом с березами. Для высадки грибов:Для поддержания уровня влажности во второй половине дня почву рекомендуется регулярно (не менее одного раза в неделю) опрыскивать из пульверизатора и укрывать мульчей. Первый урожай подберезовиков возможно получить через год после высадки мицелия. В последующие пять-семь лет будет идти активное плодоношение.Как правильно собиратьПодберезовики любят влажные и затененные места, прячутся от прямых лучей солнца под опавшими листьями. Собирать их лучше ранним утром. Аккуратно срезая ножом у основания или выкручивая из почвы. Грибница в этом случае не нарушится. Она находится глубоко под землей, разрастается, поэтому редко появляются в одиночку. Если они росли в каком-то месте в прошлый сезон, то обязательно появятся там же и в следующем.Съедобность и пищевая ценностьВсе подберезовики относятся к съедобным грибам и лишь незначительно различаются по пищевым качествам. Они являются малокалорийным продуктом и подходят для диетического питания. В составе имеются необходимые микроэлементы, которые благотворно влияют на нервную систему, выводят токсины из организма и регулируют сахар в крови.В кулинарном плане обабок стоит в одном ряду с боровиком, нисколько не уступая ему по вкусовым качествам. Он не нуждается в вымачивании как, например, грузди, а мякоть обладает нежной консистенцией и является источником негрубых пищевых волокон.КалорийностьКалорийность 100 г сырого продукта – всего 20 кКал. Пищевая ценность:Применение в кулинарииПодберезовик универсален и пригоден к употреблению в пищу в различных блюдах и заготовках — их варят, жарят, маринуют, сушат, замораживают, добавляют в супы и салаты.Самые популярные блюда из подберезовиков:Аппетитные обабки, приготовленные на мангале с курицей и баклажанами, тушеные с луком и сметаной, а также в составе соуса для лапши и спагетти. Подберезовики вкусны как сами по себе, так и в сочетании с шампиньонами, лисичками, маслятами и опятами.Заготовка и хранениеЧтобы сохранить подберезовики на зиму, можно выбрать один из популярных способов их обработки:Медлить с обработкой подберезовиков после сбора нельзя. Лучше подготовить грибы – очистить от загрязнений, перебрать и удалить трубчатый слой – в течение 12 часов. А после приступать к заготовке любым удобным методом: консервирование, заморозка, сушка. Во всех случаях необходимо предварительно отварить плодовые тела, а дальше следовать кулинарным рецептам.Польза и вредПодберезовики в своем составе содержат полноценные белки со всеми незаменимыми аминокислотами, жиры и углеводы. В мякоти гриба содержатся:Подберезовик занимает первое место среди всех грибов по содержанию марганца. Волокна мякоти богатые белком хорошо очищают кишечник, благотворно влияют на работу печени и почек. Кроме того, обабки оказывают положительное воздействие на организм:Нанести вред здоровью гриб может при индивидуальной непереносимости, хотя встречается это крайне редко. Употреблять подберезовики в пищу не стоит при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и во время обострений. А также с осторожностью людям, склонным к запорам.ПротивопоказанияПодберезовик имеет ряд противопоказаний. Его не рекомендуется употреблять в пищу:Хитин в составе гриба сложно переваривается и вызывает дискомфорт в желудке. Нельзя употреблять в пищу старые плодовые тела подберезовиков, они могут спровоцировать нарушения пищеварения, осложнения вплоть до отравления. А людям, страдающим гастритами, гепатитами, язвой двенадцатиперстной кишки, воспалительными процессами в желчном пузыре, включать в меню грибы можно только под наблюдением лечащего доктора.Интересные факты

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, питание, еда, россия