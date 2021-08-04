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Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2021 годах

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2021 годах - РИА Новости, 04.08.2021

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2021 годах

утром на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:05

2021-08-04T12:05

2021-08-04T12:05

в мире

справки

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20214 августа утром на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом. Жертвами катастрофы стали два человека. По сообщению главы Минтранса страны, пострадали около 50 человек, госпитализированы свыше 30 человек. 7 июня в провинции Синд в Пакистане утром произошло столкновение двух поездов. Авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов. По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали. В поездах находилось около 1100 пассажиров. В результате аварии погибли 63 человека пострадали около 70 человек. 24 мая в Куала-Лумпуре в Малайзии в 20.33 по местному времени (15:33 мск) произошло столкновение двух поездов, один из которых был пустым. Во втором поезде находились 232 человека. Министр транспорта Малайзии сообщил, что 166 человек пострадали.18 апреля в Египте в провинции Кальюбия к северу от Каира несколько вагонов поезда сошли с рельсов. В результате аварии погибли 23 человека, еще 139 пострадали.2 апреля на Тайване около 09.00 (04.00 мск) в туннеле "Дациншуй" на отрезке в уезде Хуалянь поезд столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов. Причиной аварии стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, которая соскользнула и столкнулась с поездом. В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон – сильно деформированы.В результате аварии погибли 40 человек, более 60 пострадали. 26 марта на юге Египта в городе Тахта провинции Сохаг произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 32 человека, пострадали 165 человек. 202019 декабря в округе Джайпурхат на севере Бангладеш автобус столкнулся с поездом. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице. В результате столкновения погибли 12 человек, трое пострадали. По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум.11 октября в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока автобус столкнулся с товарным поездом. Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда. Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений. Двадцать человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции, говорится в документе.31 июля в Португалии в округе Коимбра после столкновения с дорожно-ремонтной машиной сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Два человека погибли, 43 получили ранения, семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба погибших находились в дорожно-ремонтной машине.14 июля в Чехии в районе станции Чески Брод к востоку от Праги пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав. Погиб один человек, более тридцати получили ранения.7 июля в Чехии на участке железной дороги Карловы Вары – Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Три человека погибли, пострадали 24 пассажира.2 июня в Испании в муниципалитете Самора пассажирский поезд, следовавший из Ферроля в Мадрид, столкнулся с внедорожником. Автомобиль упал на железнодорожные пути с эстакады. После удара локомотив сошел с рельсов. Водитель внедорожника и один из машинистов поезда погибли. Пострадали семь человек.30 марта в Китае в провинции Хунань сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу. Причиной аварии стал оползень, сошедший на железнодорожные пути. В передней части состава возник пожар. Погиб один человек, 127 пострадали.20 февраля в Австралии в штате Виктория сошли с рельсов локомотив и пять вагонов пассажирского поезда. Два человека погибли, 12 получили ранения.6 февраля на севере Италии в окрестностях города Лоди потерпел крушение высокоскоростной поезд Frecciarossa ("Красная стрела"), следовавший из Милана в Солерно. При сходе с рельсов два вагона перевернулись. Погибли два машиниста, 28 пассажиров пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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