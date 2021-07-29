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Крупные природные пожары в России и мире в 2020-2021 годах

Крупные природные пожары в России и мире в 2020-2021 годах - РИА Новости, 29.07.2021

Крупные природные пожары в России и мире в 2020-2021 годах

Крупные природные пожары возникли в ряде курортных регионов Турции, есть погибшие и пострадавшие. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T23:50

2021-07-29T23:50

2021-07-29T23:50

адана (провинция)

корсика

чернобыльская аэс

юнеско

греция

справки

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупные природные пожары возникли в ряде курортных регионов Турции, есть погибшие и пострадавшие.Ниже приводится справочная информация.202128 июля в Турции администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. 29 июля пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Также в стране возникли пожары в районе курорта Мармариса, в районе Бодрума. Лесные пожары продолжаются в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях.С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах. Всего в Карелии действует 23 лесных пожара на площади 15 711 га в Муезерском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кемском районах. При этом 12 пожаров на площади свыше 10 тысяч гектаров локализованы.4 июля власти Кипра запросили помощь у других стран из-за критической ситуации, вызванной лесным пожаром в районе Лимассола. Пожар возник накануне в общине Аракапас и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Площадь пожара составляла около 50 квадратных километров. В результате лесного пожара, ставшего самым сильным пожаром за всю историю Республики Кипр, погибли четыре человека.В июне в Якутии сухие грозы и аномальная жара повлияли на увеличение площади лесных пожаров. На территории республики действовали 208 очагов природных пожаров, пройденная огнем площадь составляла более 1,5 миллиона гектаров. 28 июля оперштаб Якутии сообщил, что в регионе ведутся работы по тушению 48 лесных пожаров на площади 518,8 гектара в 13 районах. Всего на территории республики действуют 126 лесных пожаров на площади около 1,4 миллиона гектаров. На борьбу с пожарами вышли 1811 человек, из которых 634 человека из федерального резерва, и 249 единиц техники. Свыше 250 якутян обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров.19 мая в Греции возле поселения Схинос недалеко от города Лутраки в Коринфии возник крупный природный пожар. Причиной стало сжигание веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду. Пожаром было уничтожено 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до Афин. Были эвакуированы сотни местных жителей.16 мая в Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар в Юргинском районе, его площадь составила 44 тысячи гектаров.7 февраля стало известно о крупных природных пожарах в Австралии, пламя охватило свыше 11 тысяч гектаров. Сотни граждан были вынуждены покинуть свои дома, более 70 домов были уничтожены пламенем.2020В конце октября на австралийском острове Фрейзер, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, из-за костра в незаконно разбитом туристическом лагере начались природные пожары. 30 ноября площадь возгорания достигла 76 тысяч гектаров - около 40 процентов территории острова, который считается самым большим песчаным в мире.В сентябре в Калифорнии было зафиксировано пять из 20 крупнейших лесных пожаров за всю историю. Огонь уничтожил более 6300 построек, выжжена территория почти 13 тысяч квадратных километров, погибли 19 человек.4 мая начался природный пожар в штате Калифорния в США на территории, находящейся в частной собственности. Из-за сильного ветра и высокой влажности он вышел из-под контроля и в течение трех дней распространился на площади больше 800 гектаров. 7 мая власти штата издали указ об эвакуации 1100 жителей города Милтон из-за природных пожаров.2 июля в Якутии был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. В республики были зарегистрированы 84 термоточки на общей площади около 230 тысяч гектаров.23 апреля в Казахстане в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелись сосны. Огнем было охвачено 2,5 тысячи гектаров территории. 25 апреля пожарные остановили распространение огня.4 апреля на Украине возник пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Первоначально его площадь составила 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. 14 апреля Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. 28 апреля спасатели локализовали последние два очага пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Всего пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили около 20 тысяч гектаров лесных угодий.5 февраля лесные пожары уничтожили на французском острове Корсика 1,1 тысячи гектаров. Пожар, начавшийся между коммунами Куэнца (департамент Южная Корсика) и Соларо (Верхняя Корсика), не представлял угрозы населению и жилым постройкам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

адана (провинция)

корсика

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адана (провинция), корсика, чернобыльская аэс, юнеско, греция, справки, в мире