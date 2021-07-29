Представитель Эрдогана назвал пожары в Турции национальной катастрофой

АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Лесные пожары в Турции — это национальная катастрофа, написал пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын в Twitter.Сейчас, по данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, двадцатью пожарами охвачены семь провинций: Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла, Османие.В тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около четырех тысяч человек.Всего за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них взяты под контроль. По словам министра, пострадали шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, огонь уничтожил десятки домов.Накануне власти провинции Анталья сообщили о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг стихию удалось взять под контроль. Три человека погибли, 122 пострадали.Как рассказала РИА Новости туристка Дарья Кожемяка, дым от лесных пожаров в Анталье виден за десятки километров. В российском генконсульстве агентству сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало.Власти эвакуируют постояльцев некоторых отелей, находящихся в зоне риска.
АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Лесные пожары в Турции — это национальная катастрофа, написал пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын в Twitter.
"Все наши ведомства ведут с ними (с лесными пожарами. — Прим. ред.) в координации интенсивную борьбу. Прокуратура всесторонне изучает причины пожаров. Работы будут продолжаться неустанно", — добавил политик.
Всего за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них взяты под контроль. По словам министра, пострадали шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, огонь уничтожил десятки домов.
Накануне власти провинции Анталья сообщили о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг стихию удалось взять под контроль.
Три человека погибли, 122 пострадали.
Как рассказала РИА Новости туристка Дарья Кожемяка, дым от лесных пожаров в Анталье виден за десятки километров. В российском генконсульстве агентству сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
Власти эвакуируют постояльцев некоторых отелей, находящихся в зоне риска.
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