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Представитель Эрдогана назвал пожары в Турции национальной катастрофой

Представитель Эрдогана назвал пожары в Турции национальной катастрофой - РИА Новости, 30.07.2021

Представитель Эрдогана назвал пожары в Турции национальной катастрофой

Лесные пожары в Турции — это национальная катастрофа, написал пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын в Twitter. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-29T19:01

2021-07-29T19:01

2021-07-30T04:58

туризм

лесные пожары в турции

турция

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АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Лесные пожары в Турции — это национальная катастрофа, написал пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын в Twitter.Сейчас, по данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, двадцатью пожарами охвачены семь провинций: Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла, Османие.В тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около четырех тысяч человек.Всего за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них взяты под контроль. По словам министра, пострадали шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, огонь уничтожил десятки домов.Накануне власти провинции Анталья сообщили о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг стихию удалось взять под контроль. Три человека погибли, 122 пострадали.Как рассказала РИА Новости туристка Дарья Кожемяка, дым от лесных пожаров в Анталье виден за десятки километров. В российском генконсульстве агентству сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало.Власти эвакуируют постояльцев некоторых отелей, находящихся в зоне риска.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лесные пожары в турции, турция, в мире