https://ria.ru/20210729/antalya-1743398144.html

"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье

"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье - РИА Новости, 29.07.2021

"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье

В турецкой провинции Анталья горят леса, огонь подобрался к жилым домам, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:35

2021-07-29T12:35

2021-07-29T13:59

анталья (провинция)

фото

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В турецкой провинции Анталья горят леса, огонь подобрался к жилым домам, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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