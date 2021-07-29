"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.
Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.
"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.
"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.
Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.
Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.
Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.
Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.
Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.
В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.
В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.
К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.
К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.
В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.
В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.
Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.
Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.
Сгоревший дом в Манавгате.