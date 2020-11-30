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В Австралии лесные пожары уничтожили половину острова из списка ЮНЕСКО
В Австралии лесные пожары уничтожили половину острова из списка ЮНЕСКО
Почти половина территории австралийского острова Фрейзер, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась охваченной лесными пожарами, объявлена... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:42
2020-11-30T12:42
2020-11-30T12:42
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Почти половина территории австралийского острова Фрейзер, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась охваченной лесными пожарами, объявлена эвакуация местного курорта, сообщает издание Brisbane Times.Пожары начались еще в конце октября из-за костра в незаконно разбитом туристическом лагере. Глава местной службы по чрезвычайным ситуациям Джеймс Хейг сообщил, что в понедельник площадь возгорания составляла 76 тысяч гектаров — это около 40 процентов территории острова, который считается самым большим песчаным в мире.Эвакуированы все отдыхающие в курортном комплексе Кингфишер-Бей, который от линии огня теперь отделяет только пять километров.Заместитель комиссара пожарной службы штата Квинсленд Гэри Маккормак предупредил, что стихия может бушевать еще несколько недель. По его словам, сброс воды с самолетов неэффективен из-за песчаной почвы.Фрейзер был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году как неповторимый природный памятник. На языке аборигенов он именовался Кгари, что значит "рай".
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туристы, туризм, новости - туризм, юнеско, квинсленд, австралия
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Почти половина территории австралийского острова Фрейзер, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась охваченной лесными пожарами, объявлена эвакуация местного курорта, сообщает издание Brisbane Times.
Пожары начались еще в конце октября из-за костра в незаконно разбитом туристическом лагере. Глава местной службы по чрезвычайным ситуациям Джеймс Хейг сообщил, что в понедельник площадь возгорания составляла 76 тысяч гектаров — это около 40 процентов территории острова, который считается самым большим песчаным в мире.
Эвакуированы все отдыхающие в курортном комплексе Кингфишер-Бей, который от линии огня теперь отделяет только пять километров.
Заместитель комиссара пожарной службы штата Квинсленд Гэри Маккормак предупредил, что стихия может бушевать еще несколько недель. По его словам, сброс воды с самолетов неэффективен из-за песчаной почвы.
Фрейзер был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году как неповторимый природный памятник. На языке аборигенов он именовался Кгари, что значит "рай".