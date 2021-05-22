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В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин
В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин - РИА Новости, 22.05.2021
В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин
Сильный лесной пожар к западу от Афин не удается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции сообщает о множественных очагах горения. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:04
2021-05-22T09:04
2021-05-22T09:04
греция
афины
в мире
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Сильный лесной пожар к западу от Афин не удается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции сообщает о множественных очагах горения.Пожар начался вечером 19 мая возле поселения Схинос недалеко от города Лутраки, в Коринфии. Причиной стало сжигание веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду. За сутки сгорели около 2 тысяч гектаров леса.По данным Национальной афинской обсерватории на вечер 21 мая, сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до Афин. Были эвакуированы сотни местных жителей.Сейчас огонь тушат почти 300 пожарных и авиация."Пожар, начавшийся в вечерние часы в среду, продолжается со многими рассеянными (очагами) активного горения. В общей сложности действуют 278 пожарных, 89 автомобилей, 10 пеших групп, специальная механизированная часть пожарных операций, мобильный оперативный центр "Олимп", восемь самолетов (Canadair), восемь самолетов PZL, два вертолета и еще два вертолета координируют действия", - сообщила пожарная служба в субботу утром.Помощь оказывают два вертолета греческой армии, добровольные пожарные, а также водовозы и техника местного самоуправления."Координацию пожарных сил осуществляет начальник пожарной службы генерал-майор Стефанос Колокурис", - говорится в сообщении.
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греция, афины, в мире
АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости.
Сильный лесной пожар к западу от Афин
не удается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции
сообщает о множественных очагах горения.
Пожар начался вечером 19 мая возле поселения Схинос недалеко от города Лутраки, в Коринфии. Причиной стало сжигание веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду. За сутки сгорели около 2 тысяч гектаров леса.
По данным Национальной афинской обсерватории на вечер 21 мая, сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до Афин. Были эвакуированы сотни местных жителей.
Сейчас огонь тушат почти 300 пожарных и авиация.
"Пожар, начавшийся в вечерние часы в среду, продолжается со многими рассеянными (очагами) активного горения. В общей сложности действуют 278 пожарных, 89 автомобилей, 10 пеших групп, специальная механизированная часть пожарных операций, мобильный оперативный центр "Олимп", восемь самолетов (Canadair), восемь самолетов PZL, два вертолета и еще два вертолета координируют действия", - сообщила пожарная служба в субботу утром.
Помощь оказывают два вертолета греческой армии, добровольные пожарные, а также водовозы и техника местного самоуправления.
"Координацию пожарных сил осуществляет начальник пожарной службы генерал-майор Стефанос Колокурис", - говорится в сообщении.