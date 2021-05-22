Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/pozhar-1733422552.html
В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин
В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин - РИА Новости, 22.05.2021
В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин
Сильный лесной пожар к западу от Афин не удается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции сообщает о множественных очагах горения. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:04
2021-05-22T09:04
греция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100113/12/1001131227_0:469:2500:1875_1920x0_80_0_0_4205dd53543d0c4737d3f3940149c94d.jpg
АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Сильный лесной пожар к западу от Афин не удается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции сообщает о множественных очагах горения.Пожар начался вечером 19 мая возле поселения Схинос недалеко от города Лутраки, в Коринфии. Причиной стало сжигание веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду. За сутки сгорели около 2 тысяч гектаров леса.По данным Национальной афинской обсерватории на вечер 21 мая, сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до Афин. Были эвакуированы сотни местных жителей.Сейчас огонь тушат почти 300 пожарных и авиация."Пожар, начавшийся в вечерние часы в среду, продолжается со многими рассеянными (очагами) активного горения. В общей сложности действуют 278 пожарных, 89 автомобилей, 10 пеших групп, специальная механизированная часть пожарных операций, мобильный оперативный центр "Олимп", восемь самолетов (Canadair), восемь самолетов PZL, два вертолета и еще два вертолета координируют действия", - сообщила пожарная служба в субботу утром.Помощь оказывают два вертолета греческой армии, добровольные пожарные, а также водовозы и техника местного самоуправления."Координацию пожарных сил осуществляет начальник пожарной службы генерал-майор Стефанос Колокурис", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210520/pozhar-1733124789.html
https://euro2020.ria.ru/20210427/rezhim-1730082314.html
греция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/100113/12/1001131227_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_c1e7b74176882d6e9cb9c27b69817cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
греция, афины, в мире

В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин

09:04 22.05.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПожарные машины в Афинах
Пожарные машины в Афинах - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Сильный лесной пожар к западу от Афин не удается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции сообщает о множественных очагах горения.
Пожар начался вечером 19 мая возле поселения Схинос недалеко от города Лутраки, в Коринфии. Причиной стало сжигание веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду. За сутки сгорели около 2 тысяч гектаров леса.
По данным Национальной афинской обсерватории на вечер 21 мая, сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до Афин. Были эвакуированы сотни местных жителей.
Сейчас огонь тушат почти 300 пожарных и авиация.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:38
В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров
"Пожар, начавшийся в вечерние часы в среду, продолжается со многими рассеянными (очагами) активного горения. В общей сложности действуют 278 пожарных, 89 автомобилей, 10 пеших групп, специальная механизированная часть пожарных операций, мобильный оперативный центр "Олимп", восемь самолетов (Canadair), восемь самолетов PZL, два вертолета и еще два вертолета координируют действия", - сообщила пожарная служба в субботу утром.
Помощь оказывают два вертолета греческой армии, добровольные пожарные, а также водовозы и техника местного самоуправления.
"Координацию пожарных сил осуществляет начальник пожарной службы генерал-майор Стефанос Колокурис", - говорится в сообщении.
Борьба с лесным пожаром - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 08:37
Особый противопожарный режим введен в Петербурге перед ЕВРО-2020
 
ГрецияАфиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния