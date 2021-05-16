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В Тюменской области потушили крупнейший лесной пожар
В Тюменской области потушили крупнейший лесной пожар
В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T09:03
2021-05-16T09:03
2021-05-16T14:42
россия
александр моор
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, сообщил губернатор Александр Моор.По его словам, лес в Юргинском районе горел на 44 тысячах гектаров.Согласно плану тушения лесных возгораний, разработанному властями Тюменской области, в этом году планируется привлекать к ликвидации таких пожаров 2685 человек и 1169 единиц техники.К полуночи 16 мая на территории России насчитывалось 83 лесных пожара, их общая площадь составляла почти 26,5 тысячи гектаров. Наиболее сложная ситуация складывается в Тюменской области — там еще действовали 22 пожара на 23 тысячах гектаров. В лесах области с 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.
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россия, александр моор, тюменская область, происшествия