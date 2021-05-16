Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/pozhar-1732497977.html
В Тюменской области потушили крупнейший лесной пожар
В Тюменской области потушили крупнейший лесной пожар
В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T09:03
2021-05-16T14:42
россия
александр моор
тюменская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520731_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a273e433b24c252683fcc7033c68b4da.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, сообщил губернатор Александр Моор.По его словам, лес в Юргинском районе горел на 44 тысячах гектаров.Согласно плану тушения лесных возгораний, разработанному властями Тюменской области, в этом году планируется привлекать к ликвидации таких пожаров 2685 человек и 1169 единиц техники.К полуночи 16 мая на территории России насчитывалось 83 лесных пожара, их общая площадь составляла почти 26,5 тысячи гектаров. Наиболее сложная ситуация складывается в Тюменской области — там еще действовали 22 пожара на 23 тысячах гектаров. В лесах области с 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520731_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2328cf0293b3582810040d9ae98b3e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр моор, тюменская область, происшествия

В Тюменской области потушили крупнейший лесной пожар

09:03 16.05.2021 (обновлено: 14:42 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, сообщил губернатор Александр Моор.
По его словам, лес в Юргинском районе горел на 44 тысячах гектаров.

"В целом обстановка остается напряженной", — написал Моор в соцсетях.

Согласно плану тушения лесных возгораний, разработанному властями Тюменской области, в этом году планируется привлекать к ликвидации таких пожаров 2685 человек и 1169 единиц техники.
К полуночи 16 мая на территории России насчитывалось 83 лесных пожара, их общая площадь составляла почти 26,5 тысячи гектаров. Наиболее сложная ситуация складывается в Тюменской области — там еще действовали 22 пожара на 23 тысячах гектаров. В лесах области с 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 13:35
В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами в регионах
 
РоссияАлександр МоорТюменская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния