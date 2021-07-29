https://ria.ru/20210729/kareliya-1743497942.html

Двенадцать лесных пожаров локализовали в Карелии

Двенадцать лесных пожаров локализовали в Карелии - РИА Новости, 29.07.2021

Двенадцать лесных пожаров локализовали в Карелии

Двенадцать лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров локализованы в Карелии, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:38

2021-07-29T18:38

2021-07-29T18:54

природные пожары в россии

кемский район

пряжинский район

республика карелия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741996718_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a2f0eb4fbd845a9ab9821aa3caefcc7b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Двенадцать лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров локализованы в Карелии, сообщают республиканские власти."На текущий момент в Карелии действует 23 лесных пожара на площади 15 711 га в Муезерском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кемском районах. Двенадцать пожаров на площади 10 316 га локализованы", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Как отмечают республиканские власти, увеличение общей площади пожаров, к тушению которых привлечено более 550 человек, произошло, в частности, за счет проведения встречного отжига на очагах, действующих в Пряжинском районе.

https://ria.ru/20210729/pozhary-1743467944.html

кемский район

пряжинский район

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, кемский район, пряжинский район, республика карелия, происшествия