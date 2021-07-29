https://ria.ru/20210729/kareliya-1743497942.html
Двенадцать лесных пожаров локализовали в Карелии
Двенадцать лесных пожаров локализовали в Карелии - РИА Новости, 29.07.2021
Двенадцать лесных пожаров локализовали в Карелии
Двенадцать лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров локализованы в Карелии, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:38
2021-07-29T18:38
2021-07-29T18:54
природные пожары в россии
кемский район
пряжинский район
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Двенадцать лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров локализованы в Карелии, сообщают республиканские власти."На текущий момент в Карелии действует 23 лесных пожара на площади 15 711 га в Муезерском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кемском районах. Двенадцать пожаров на площади 10 316 га локализованы", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Как отмечают республиканские власти, увеличение общей площади пожаров, к тушению которых привлечено более 550 человек, произошло, в частности, за счет проведения встречного отжига на очагах, действующих в Пряжинском районе.
https://ria.ru/20210729/pozhary-1743467944.html
кемский район
пряжинский район
республика карелия
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природные пожары в россии, кемский район, пряжинский район, республика карелия, происшествия
18:38 29.07.2021 (обновлено: 18:54 29.07.2021)
Двенадцать лесных пожаров локализовали в Карелии
Двенадцать лесных пожаров на площади более десяти тысяч гектаров локализовали в Карелии