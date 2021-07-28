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Дым от пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и накрыл Иркутск
Дым от пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и накрыл Иркутск - РИА Новости, 28.07.2021
Дым от пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и накрыл Иркутск
Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:28
2021-07-28T15:13
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
байкал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
иркутск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья, сообщает областной главк МЧС.Ранее оперштаб Якутии сообщил, что в среду в регионе ведутся работы по тушению 48 лесных пожаров на площади 518 827 гектаров в 13 районах. Всего на территории республики действуют 126 лесных пожаров на площади 1 360 609 гектаров. На борьбу с пожарами вышли 1811 человек, из которых 634 человека из федерального резерва, и 249 единиц техники. Ранее сообщалось, что свыше 250 якутян с начала июля обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров.По данным МЧС Иркутской области, в среду в Центр управления в кризисных ситуациях областного главка поступила информация от единых дежурно-диспетчерских служб о задымленности, наблюдаемой на территории ряда районов области."По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс вдоль побережья озера Байкал дым от природных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), дошел до центральной части нашего региона. Утром в городе Иркутске и пяти населенных пунктах Иркутского района (поселках Нижний Кочергат, сёлах Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово) наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы", - сообщает пресс-служба.По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано."По системе "112" поступило три обращения от населения. В экстренные оперативные службы с жалобами на ухудшение самочувствия граждане не обращались. Нарушений условий жизнедеятельности нет", - отмечают в МЧС.
республика саха (якутия)
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природные пожары в россии, республика саха (якутия), байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, происшествия
11:28 28.07.2021 (обновлено: 15:13 28.07.2021)
 
Дым от пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и накрыл Иркутск

МЧС: дым от природных пожаров в Якутии прошел Байкал и накрыл Иркутск и пять районов Приангарья

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья, сообщает областной главк МЧС.
Ранее оперштаб Якутии сообщил, что в среду в регионе ведутся работы по тушению 48 лесных пожаров на площади 518 827 гектаров в 13 районах. Всего на территории республики действуют 126 лесных пожаров на площади 1 360 609 гектаров. На борьбу с пожарами вышли 1811 человек, из которых 634 человека из федерального резерва, и 249 единиц техники. Ранее сообщалось, что свыше 250 якутян с начала июля обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров.
По данным МЧС Иркутской области, в среду в Центр управления в кризисных ситуациях областного главка поступила информация от единых дежурно-диспетчерских служб о задымленности, наблюдаемой на территории ряда районов области.
"По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс вдоль побережья озера Байкал дым от природных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), дошел до центральной части нашего региона. Утром в городе Иркутске и пяти населенных пунктах Иркутского района (поселках Нижний Кочергат, сёлах Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово) наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы", - сообщает пресс-служба.
По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.
"По системе "112" поступило три обращения от населения. В экстренные оперативные службы с жалобами на ухудшение самочувствия граждане не обращались. Нарушений условий жизнедеятельности нет", - отмечают в МЧС.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
Природные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)БайкалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
 
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