Дым от пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и накрыл Иркутск

КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья, сообщает областной главк МЧС.Ранее оперштаб Якутии сообщил, что в среду в регионе ведутся работы по тушению 48 лесных пожаров на площади 518 827 гектаров в 13 районах. Всего на территории республики действуют 126 лесных пожаров на площади 1 360 609 гектаров. На борьбу с пожарами вышли 1811 человек, из которых 634 человека из федерального резерва, и 249 единиц техники. Ранее сообщалось, что свыше 250 якутян с начала июля обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров.По данным МЧС Иркутской области, в среду в Центр управления в кризисных ситуациях областного главка поступила информация от единых дежурно-диспетчерских служб о задымленности, наблюдаемой на территории ряда районов области."По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс вдоль побережья озера Байкал дым от природных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), дошел до центральной части нашего региона. Утром в городе Иркутске и пяти населенных пунктах Иркутского района (поселках Нижний Кочергат, сёлах Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово) наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы", - сообщает пресс-служба.По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано."По системе "112" поступило три обращения от населения. В экстренные оперативные службы с жалобами на ухудшение самочувствия граждане не обращались. Нарушений условий жизнедеятельности нет", - отмечают в МЧС.
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья, сообщает областной главк МЧС.
Ранее оперштаб Якутии сообщил, что в среду в регионе ведутся работы по тушению 48 лесных пожаров на площади 518 827 гектаров в 13 районах. Всего на территории республики действуют 126 лесных пожаров на площади 1 360 609 гектаров. На борьбу с пожарами вышли 1811 человек, из которых 634 человека из федерального резерва, и 249 единиц техники. Ранее сообщалось, что свыше 250 якутян с начала июля обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров.
По данным МЧС Иркутской области, в среду в Центр управления в кризисных ситуациях областного главка поступила информация от единых дежурно-диспетчерских служб о задымленности, наблюдаемой на территории ряда районов области.
"По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс вдоль побережья озера Байкал дым от природных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), дошел до центральной части нашего региона. Утром в городе Иркутске и пяти населенных пунктах Иркутского района (поселках Нижний Кочергат, сёлах Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово) наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы", - сообщает пресс-служба.
По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.
"По системе "112" поступило три обращения от населения. В экстренные оперативные службы с жалобами на ухудшение самочувствия граждане не обращались. Нарушений условий жизнедеятельности нет", - отмечают в МЧС.
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