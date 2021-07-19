https://ria.ru/20210719/yakutiya-1741913096.html

Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии

Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии - РИА Новости, 19.07.2021

Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии

В Якутии полыхают лесные пожары, столицу республики накрыло густым дымом. Борьба со стихией — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:10

2021-07-19T19:10

2021-07-19T19:12

республика саха (якутия)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

фото

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В Якутии полыхают лесные пожары, столицу республики накрыло густым дымом. Борьба со стихией — в фотоленте Ria.ru.

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, фото, фото