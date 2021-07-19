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Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии - РИА Новости, 19.07.2021
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
В Якутии полыхают лесные пожары, столицу республики накрыло густым дымом. Борьба со стихией — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.07.2021
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республика саха (якутия)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
фото
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В Якутии полыхают лесные пожары, столицу республики накрыло густым дымом. Борьба со стихией — в фотоленте Ria.ru.
республика саха (якутия)
якутск
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республика саха (якутия), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, фото, фото
19:10 19.07.2021 (обновлено: 19:12 19.07.2021)
 

Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии

Читать ria.ru в
В Якутии полыхают лесные пожары, столицу республики накрыло густым дымом. Борьба со стихией — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит более миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит более миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
Республика Саха (Якутия)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯкутскФото
 
 
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