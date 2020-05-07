В Калифорнии эвакуируют более тысячи жителей из-за природных пожаров

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти штата Калифорния издали указ об эвакуации 1100 жителей города Милтон из-за природных пожаров, сообщает местная газета Pensacola News Journal со ссылкой на представителя Лесной службы Калифорнии.
Как сообщил представитель службы, пожар начался в понедельник на территории, находящейся в частной собственности. Однако позднее из-за сильного ветра и высокой влажности он вышел из-под контроля и к четвергу уже распространился на площади больше 800 гектаров.
По данным местных властей, огонь уничтожил множество домов, однако их точная цифра пока не приводится. Сообщается, что для размещения эвакуированных жителей был открыт общественный центр.
В ноябре 2018 года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек, были разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.
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