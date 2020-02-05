На Корсике пожары уничтожили более тысячи гектаров леса

Лесной пожар, начавшийся между коммунами Куэнца (департамент Южная Корсика) и Соларо (Верхняя Корсика) "на текущий момент не представляет никакой угрозы населению и жилым постройкам". Причины возгорания к настоящему времени не установлены, ведется следствие.