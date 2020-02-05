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На Корсике пожары уничтожили более тысячи гектаров леса
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РИА Новости

На Корсике пожары уничтожили более тысячи гектаров леса

15:34 05.02.2020
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© Flickr / vigourПобережье Корсики
Побережье Корсики
© Flickr / vigour
Побережье Корсики. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Лесные пожары уничтожили на французском острове Корсика 1,1 тысячу гектаров, они не угрожают населению и жилым постройкам, сообщает префектура Корсики.
"Площадь охваченной пожаром земли на данный момент составляет, по оценкам, 1,1 тысячу гектаров… Для возвращения жизни в нормальное русло потребуется несколько дней работы", - приводит портал France Info заявление корсиканских властей.
Лесной пожар, начавшийся между коммунами Куэнца (департамент Южная Корсика) и Соларо (Верхняя Корсика) "на текущий момент не представляет никакой угрозы населению и жилым постройкам". Причины возгорания к настоящему времени не установлены, ведется следствие.
Для тушения огня, некоторые из очагов которого остаются труднодоступными, мобилизованы сотни человек - 120 местных пожарных, 120 их коллег с юга материковой Франции, военнослужащие, лесничие и жандармы. Борьбу с огнем ведут также соответствующим образом оборудованные самолеты, вертолеты и спецтехника.
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КорсикаФранцияВ мире
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