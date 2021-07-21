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На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров
На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2021
На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров
Двести восемь очагов природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, пройденная огнем площадь составляет чуть более 1 миллиона 519 тысяч... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:14
2021-07-21T10:14
2021-07-21T10:28
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мирнинский район
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двести восемь очагов природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, пройденная огнем площадь составляет чуть более 1 миллиона 519 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 519 431,2 гектара. Площадь активного горения составляет 2 279,15 гектаров", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, в среду аэромобильные группировки ведомства продолжат работу на территории Горного и Оймяконского районов. Кроме того, планируется применение авиации в Хангаласском, Сунтарском и Мирнинском районах. Всего к тушению пожаров за сутки привлекались 2,12 тысячи человек и 297 единиц техники."Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Сунтарского и Таттинского районов", - резюмирует МЧС РФ.
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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мирнинский район, происшествия
10:14 21.07.2021 (обновлено: 10:28 21.07.2021)
На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров
МЧС: двести восемь природных пожаров действуют на территории Якутии