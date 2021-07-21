https://ria.ru/20210721/pozhar-1742159951.html

На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров

На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2021

На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров

Двести восемь очагов природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, пройденная огнем площадь составляет чуть более 1 миллиона 519 тысяч... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:14

2021-07-21T10:14

2021-07-21T10:28

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мирнинский район

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двести восемь очагов природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, пройденная огнем площадь составляет чуть более 1 миллиона 519 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 519 431,2 гектара. Площадь активного горения составляет 2 279,15 гектаров", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, в среду аэромобильные группировки ведомства продолжат работу на территории Горного и Оймяконского районов. Кроме того, планируется применение авиации в Хангаласском, Сунтарском и Мирнинском районах. Всего к тушению пожаров за сутки привлекались 2,12 тысячи человек и 297 единиц техники."Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Сунтарского и Таттинского районов", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20210721/pozhar-1742159031.html

россия

мирнинский район

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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мирнинский район, происшествия