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На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров
На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2021
На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров
Двести восемь очагов природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, пройденная огнем площадь составляет чуть более 1 миллиона 519 тысяч... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:14
2021-07-21T10:28
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мирнинский район
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двести восемь очагов природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, пройденная огнем площадь составляет чуть более 1 миллиона 519 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 519 431,2 гектара. Площадь активного горения составляет 2 279,15 гектаров", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, в среду аэромобильные группировки ведомства продолжат работу на территории Горного и Оймяконского районов. Кроме того, планируется применение авиации в Хангаласском, Сунтарском и Мирнинском районах. Всего к тушению пожаров за сутки привлекались 2,12 тысячи человек и 297 единиц техники."Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Сунтарского и Таттинского районов", - резюмирует МЧС РФ.
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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мирнинский район, происшествия
10:14 21.07.2021 (обновлено: 10:28 21.07.2021)
 
На территории Якутии продолжают действовать 208 лесных пожаров

МЧС: двести восемь природных пожаров действуют на территории Якутии

© AP Photo / Alexey VasilyevЛюди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Alexey Vasilyev
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двести восемь очагов природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, пройденная огнем площадь составляет чуть более 1 миллиона 519 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 519 431,2 гектара. Площадь активного горения составляет 2 279,15 гектаров", - говорится в сообщении.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
10:09
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По данным МЧС РФ, в среду аэромобильные группировки ведомства продолжат работу на территории Горного и Оймяконского районов. Кроме того, планируется применение авиации в Хангаласском, Сунтарском и Мирнинском районах. Всего к тушению пожаров за сутки привлекались 2,12 тысячи человек и 297 единиц техники.
"Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Сунтарского и Таттинского районов", - резюмирует МЧС РФ.
 
Природные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мирнинский районПроисшествия
 
 
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