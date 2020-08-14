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В Якутии почти не осталось лесных пожаров в зоне обслуживания
Лесных пожаров в Якутии в зоне обслуживания почти не осталось, но расслабляться рано, заявил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T07:40
республика саха (якутия)
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происшествия
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии почти не осталось лесных пожаров в зоне обслуживания

07:40 14.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Лесных пожаров в Якутии в зоне обслуживания почти не осталось, но расслабляться рано, заявил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.
В труднодоступных землях Якутии, где решением региональной комиссии по ЧС тушение приостановлено, в пятницу зарегистрированы 84 термоточки на общей площади 229 861 гектар. Наблюдение за пожарами осуществляется с использованием космических средств.
"На территории республики сегодня принимаются меры по дотушиванию восьми лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1867,50 гектаров. Можно сказать, в зоне обслуживания у нас практически не осталось лесных пожаров, но расслабляться рано, до 1 сентября", - рассказал министр.
За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано три природных пожара, в зоне контроля - 20. В тушении задействованы 320 человек, 65 единиц техники.
Ранее сообщалось, что свыше 1,3 миллиарда рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на борьбу с лесными пожарами в Якутии в этом году. Самолет МЧС России Ил-76 доставил в Якутию из Москвы мобильный комплекс для космического мониторинга лесных пожаров. Глава Якутии 2 июля ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Происшествия
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