В Якутии почти не осталось лесных пожаров в зоне обслуживания

В труднодоступных землях Якутии, где решением региональной комиссии по ЧС тушение приостановлено, в пятницу зарегистрированы 84 термоточки на общей площади 229 861 гектар. Наблюдение за пожарами осуществляется с использованием космических средств.

"На территории республики сегодня принимаются меры по дотушиванию восьми лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1867,50 гектаров. Можно сказать, в зоне обслуживания у нас практически не осталось лесных пожаров, но расслабляться рано, до 1 сентября", - рассказал министр.

За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано три природных пожара, в зоне контроля - 20. В тушении задействованы 320 человек, 65 единиц техники.

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 миллиарда рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на борьбу с лесными пожарами в Якутии в этом году. Самолет МЧС России Ил-76 доставил в Якутию из Москвы мобильный комплекс для космического мониторинга лесных пожаров. Глава Якутии 2 июля ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров.