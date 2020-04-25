В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне

В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" 23 апреля загорелись сосны. В тушении были задействованы 73 сотрудника и два вертолета, но победить огонь не удалось. В пятницу в тушении пожара, площадь которого составляла уже около 2 тысяч гектаров, были задействованы более 300 человек, был привлечен еще один вертолет, к вечеру пожарные остановили распространение огня.