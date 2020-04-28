Спасатели локализовали последние два очага пожара в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Спасатели локализовали последние два очага пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, продолжается тушение отдельных очагов торфяников на территории трех лесничеств, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник сообщил, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили около 20 тысяч гектаров лесных угодий, из них примерно половина - леса.
"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск - ред.) 28 апреля в зоне локализованы последние два очага пожара вблизи села Кривая Гора и села Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории зоны отчуждения локализован", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Паришевском и Лубянском лесничествах. Отмечается, радиационный фон в Киеве и области в пределах естественных фоновых значений.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.