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Кипр запросил иностранную помощь из-за сильного лесного пожара
Кипр запросил иностранную помощь из-за сильного лесного пожара - РИА Новости, 04.07.2021
Кипр запросил иностранную помощь из-за сильного лесного пожара
Власти Кипра запросили помощь у других стран из-за критической ситуации, вызванной лесным пожаром в районе Лимассола, сообщил департамент лесного хозяйства... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T10:58
2021-07-04T13:23
кириакос мицотакис
кипр
происшествия
в мире
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АФИНЫ, 4 июл - РИА Новости. Власти Кипра запросили помощь у других стран из-за критической ситуации, вызванной лесным пожаром в районе Лимассола, сообщил департамент лесного хозяйства министерства сельского хозяйства страны.Греция уже отправила два пожарных самолета Canadair CL-415, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции.Израиль в воскресенье утром направит на Кипр пожарную авиацию и средства пожаротушения для борьбы с лесными пожарами, сообщила канцелярия премьер-министра страны.Пожар возник накануне в общине Аракапас, и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Сейчас его тушат более 70 пожарных машин, 10 цистерн. На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров, Полиция сообщила, что в рамках расследования причин возгорания арестовала 67-летнего мужчину.На Кипре разжигание огня без разрешения запрещено. За это может грозить лишение свободы на срок до десяти лет или штраф в размере до 50 тысяч евро.Четыре человека погибли в результате лесного пожара, ставшего самым сильным пожаром за всю историю Республики Кипр, позже заявил министр внутренних дел страны Никос Нурис, его заявление публикует правительственное бюро печати и информации.По его словам, всю ночь пожар тушили наземные силы и сократили фронт. "Я должен сказать большое спасибо всем", - сказал он."Есть два крупных очага, с 5.30 утра работают десять пожарных самолетов Кипра. Все усилия были сосредоточены на этом районе", - сообщил министр.Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал катастрофическим и беспрецедентным лесной пожар, который бушует в районе Лимассола, он отметил, что в результате ЧП есть жертвы, и призвал всех проявлять бдительность в отношении тех, кто намеренно или по небрежности может вызвать такие катастрофы."Подтверждается, что это один из самых разрушительных (пожаров) и, к сожалению, с человеческими жертвами. Службы отреагировали незамедлительно, приложив все силы, чтобы избежать человеческих жертв. К сожалению, этого не удалось избежать", - сказал президент."Достаточно сказать, что площадь катастрофы превышает 55 квадратных километров", - сказал Анастасиадис.Он выразил глубокую благодарность всем, кто участвует в тушении пожара.Президент призвал всех быть осторожными."(Высокая) температура, сильный ветер - самая большая опасность для нас &lt;…&gt;, особенно когда дело касается человеческого фактора", - сказал он.Отвечая на вопрос о помощи других стран в тушении пожаров, президент сказал, что первый из двух самолетом из Греции находится на Кипре, один не прилетел из-за поломки, вместо него направят самолет с Родоса. Около полудня ожидается прилет израильских самолетов."Ситуация находится под частичным контролем. Нас беспокоит возможное усиление ветров в полдень", - сказал Анастасиадис.Он пообещал оказать немедленную помощь всем пострадавшим и поддержать семьи погибших.На замечание журналиста о том, что общество требует показательных наказаний для тех, кто поджег лес, президент сказал, что "для того, чтобы было показательное наказание, должны быть доказательства"."Я рад, что есть отзывчивые граждане, которые жалуются, и уже произведены первые аресты. Я призываю всех нас проявлять бдительность в отношении тех, кто бессознательно, намеренно или по небрежности может вызвать такие катастрофы", - сказал он.
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Кадры лесного пожара на Кипре
Четыре человека погибли в результате лесного пожара, ставшего самым сильным за всю историю Республики Кипр, заявил министр внутренних дел страны. Фото, видео из соцсетей.
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кириакос мицотакис, кипр, происшествия, в мире
Кипр запросил иностранную помощь из-за сильного лесного пожара
10:58 04.07.2021 (обновлено: 13:23 04.07.2021)
 

Власти Кипра запросили иностранную помощь из-за сильного лесного пожара в районе Лимассола

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АФИНЫ, 4 июл - РИА Новости. Власти Кипра запросили помощь у других стран из-за критической ситуации, вызванной лесным пожаром в районе Лимассола, сообщил департамент лесного хозяйства министерства сельского хозяйства страны.

"Ситуация улучшается, но остается чрезвычайно трудной. В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план "Гефест" и запрошена помощь для отправки самолетов из-за границы", — говорится в сообщении.

Греция уже отправила два пожарных самолета Canadair CL-415, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции.
Израиль в воскресенье утром направит на Кипр пожарную авиацию и средства пожаротушения для борьбы с лесными пожарами, сообщила канцелярия премьер-министра страны.
Пожар возник накануне в общине Аракапас, и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Сейчас его тушат более 70 пожарных машин, 10 цистерн.
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На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров,
Полиция сообщила, что в рамках расследования причин возгорания арестовала 67-летнего мужчину.
На Кипре разжигание огня без разрешения запрещено. За это может грозить лишение свободы на срок до десяти лет или штраф в размере до 50 тысяч евро.
Четыре человека погибли в результате лесного пожара, ставшего самым сильным пожаром за всю историю Республики Кипр, позже заявил министр внутренних дел страны Никос Нурис, его заявление публикует правительственное бюро печати и информации.
"Мы переживаем самый разрушительный пожар со времени создания Республики Кипр, как по материальному ущербу, так и, к сожалению, по человеческим жертвам. Добровольцы гражданской обороны сегодня обнаружили четыре обугленных тела в горной местности за пределами деревни Одос. Проверяется информация, что это могут быть четверо египтян, которых мы искали со вчерашнего дня", - сказал министр.
По его словам, всю ночь пожар тушили наземные силы и сократили фронт. "Я должен сказать большое спасибо всем", - сказал он.
"Есть два крупных очага, с 5.30 утра работают десять пожарных самолетов Кипра. Все усилия были сосредоточены на этом районе", - сообщил министр.
Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал катастрофическим и беспрецедентным лесной пожар, который бушует в районе Лимассола, он отметил, что в результате ЧП есть жертвы, и призвал всех проявлять бдительность в отношении тех, кто намеренно или по небрежности может вызвать такие катастрофы.
"Мы говорим о трагедии, какой не было прежде, за исключением периода вторжения (турецких войск) в 1974 году. Я был в координационном центре вчера, сегодня я здесь, и я получил полную информацию от компетентных министров, руководителей соответствующих ведомств, министров сельского хозяйства, внутренних дел и юстиции, а также начальника пожарной части, директора лесного департамента, начальников национальной гвардии, полиции и гражданской обороны", - сказал президент.
"Подтверждается, что это один из самых разрушительных (пожаров) и, к сожалению, с человеческими жертвами. Службы отреагировали незамедлительно, приложив все силы, чтобы избежать человеческих жертв. К сожалению, этого не удалось избежать", - сказал президент.
"Достаточно сказать, что площадь катастрофы превышает 55 квадратных километров", - сказал Анастасиадис.
Он выразил глубокую благодарность всем, кто участвует в тушении пожара.
Президент призвал всех быть осторожными.
"(Высокая) температура, сильный ветер - самая большая опасность для нас <…>, особенно когда дело касается человеческого фактора", - сказал он.
Отвечая на вопрос о помощи других стран в тушении пожаров, президент сказал, что первый из двух самолетом из Греции находится на Кипре, один не прилетел из-за поломки, вместо него направят самолет с Родоса. Около полудня ожидается прилет израильских самолетов.
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"Ситуация находится под частичным контролем. Нас беспокоит возможное усиление ветров в полдень", - сказал Анастасиадис.
Он пообещал оказать немедленную помощь всем пострадавшим и поддержать семьи погибших.
На замечание журналиста о том, что общество требует показательных наказаний для тех, кто поджег лес, президент сказал, что "для того, чтобы было показательное наказание, должны быть доказательства".
"Я рад, что есть отзывчивые граждане, которые жалуются, и уже произведены первые аресты. Я призываю всех нас проявлять бдительность в отношении тех, кто бессознательно, намеренно или по небрежности может вызвать такие катастрофы", - сказал он.
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