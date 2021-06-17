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Крупные случаи подтопления населенных пунктов в России

Крупные случаи подтопления населенных пунктов в России - РИА Новости, 17.06.2021

Крупные случаи подтопления населенных пунктов в России

ливни шли на востоке Крыма, в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. В пяти муниципальных... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:01

2021-06-17T15:01

2021-06-17T15:01

россия

наводнение

справки

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2021Всю ночь на 17 июня ливни шли на востоке Крыма, в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков. Больше других пострадал Ленинский район – Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений ЛЭП, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней. В начале июня сильные дожди осложнили паводковую ситуацию на северо-востоке Забайкальского края, где размыло восемь участков дорог, подмыло два моста, два населенных пункта оказались практически отрезаны от остальной территории. В основном пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский. Всего подтопления объектов дорожно-транспортной инфраструктуры были зафиксированы в 11 муниципальных районах, пострадали 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения. l2020В августе в Биробиджане (Еврейская автономная область) власти вводили режим ЧС из-за затопления нескольких микрорайонов. По данным властей, из-за сильных дождей в областном центре многие микрорайоны затопило. В воде оказались свыше более 350 частных домовладений (были подтоплены огороды, хозяйственные постройки). В конце июля в городе Нижние Серги Свердловской области из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. По информации регионального главка МЧС, было подтоплено 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Потоком паводковых вод были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома. По информации ведомства, из зоны подтопления эвакуированы пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома. Пострадавших в результате непогоды и ее последствий не было. Вечером 8 июля из-за сильных дождей в городском округе Руза Московской области произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе. С вечера 20 июня затяжные дожди начались в Приморье. 26 июня, осадки усилились. Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель. В мэрии Владивостока сообщили, что подтопило улицы Иманская, Маковского и Космонавтов, район стадиона "Авангард", а также торгового центра "Зеленый остров". В крае размыло дороги, был ограничен или отсутствовал проезд по 11 направлениям. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Кавалеровского и Чугуевского районов. В начале июля стало известно, что все участки дорог, которые затопило во время ливней в Приморье, освободились от воды. В начале июня в Красноярском крае из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и возникли подтопления в центральных и южных районах края. Подтопленными оказались 12 населенных пунктов, в шести районах края было частично нарушено автомобильное сообщение, разрушены три автомобильных моста. Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах: Манском, Партизанском и Ермаковском. К 15 июня паводковая ситуация в населенных пунктах, где возникли подтопления, стабилизировалась, подтопленных домов не было. 20196 ноября в Новгородской области из-за подтоплений после проливных дождей режим ЧС был введен в 32 населенных пунктах. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. В зоне подтопления оказались 603 приусадебных участка. Из очагов подтопления были эвакуированы 68 человек, в том числе 16 детей. 25 декабря режим ЧС был отменен. Летом в Приамурье из-за паводка подтопленными оказались 135 населенных пунктов, пострадали более 16,7 тысячи человек, 25 июля был введен режим ЧС регионального значения, 18 декабря он был отменен.На покупку и капремонт жилья для пострадавших от паводка было направлено 350 миллионов рублей. В Приморье летом четыре тайфуна принесли в регион более трех месячных норм осадков – из-за паводков было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более 100 сельхозпроизводств. Пострадали более восьми тысяч человек.В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибли 26 человек, еще четверо пропали без вести, подтопленными оказались почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. 201824 октября в Краснодарском крае из-за дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи в трех муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов с населением более 5,3 тысячи человек. Было нарушено энергоснабжение в 20 населенных пунктах, в результате повреждения водовода было нарушено водоснабжение в 11 населенных пунктах. Из-за размыва путей были задержаны или отменены десятки поездов. МЧС сообщало о шести погибших и одной пропавшей без вести. Число пострадавших в результате наводнения и схода селей в Краснодарском крае составило почти 600 человек. 8 июля в результате сильных проливных дождей в нескольких районах Забайкалья вышли из берегов реки, которые подтопили целый ряд населенных пунктов, в том числе города Читу, Нерчинск и Шилку. В результате паводков были разрушены мосты, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение. На всей территории Забайкалья был введен режим ЧС. От наводнения пострадало несколько тысяч человек. Единственного жилья лишились более 200 семей. Кроме домов, вода уничтожила 36 мостов и дороги на общую сумму 743 миллиона рублей. Режим ЧС был снят в марте 2020 года.20174 сентября вечером на Уфу обрушился ливень со шквалистым ветром, градом и грозой. Все улицы в центральной части города оказались подтопленными, а также первые этажи зданий. Люди не могли выйти из офисных зданий, которые тоже оказались подтоплены. По данным городских властей, за два часа в Уфе выпало 115 миллиметров осадков, что в два раза больше месячной нормы столицы Башкирии в сентябре. По данным спасательного ведомства, в Уфе из-за непогоды были подтоплены более 10 улиц. Автомобили несколько часов стояли в пробках. 20 августа в Красноярске из-за затяжного дождя власти ввели режим ЧС. От электричества были отключены 214 многоквартирных домов. Около 40 участков улиц оказались затоплены, некоторые из них были непроходимы для общественного транспорта, было полностью приостановлено движение электротранспорта, некоторые припаркованные автомобили были затоплены почти по крышу. Пострадали офисные здания, в которых располагаются организации. 21 августа пять районов Приамурья пострадали из-за циклона: гроза, ливни и шквалистый ветер повредили ЛЭП, подтоплены оказались дома и дороги. В селе Рогозовка, наиболее пострадавшем из-за непогоды, был введен режим ЧС, здесь вода зашла в жилые дома и на приусадебные участки, под затопление попали 146 человек. Утром 22 августа вода ушла из домов. Также возле села произошел перелив дамбы, была затоплена проселочная дорога Григорьевка – Рогозовка. В ночь на 7 августа в Приморье прошли ливни, вызвавшие мощный паводок на реках, который подтопил семь районов края. По данным властей, всего в зону стихии попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В Уссурийске были затоплены центральные улицы, многие перекрестки. В некоторых местах вода зашла в подъезды домов. Машины во дворах затопило под крышу. К 21 августа все реки вернулись в берега. 201630 августа в Приморье пришедший тайфун "Лайонрок" спровоцировал сильные дожди, привел к подъему уровня рек и подтоплению ряда населенных пунктов. За несколько дней он обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря 2016 года. В результате тайфуна "Лайонрок" было подтоплено более 28,5 тысячи гектаров посевов. В ночь с 25 на 26 августа из-за обильных осадков в Приморском крае вышла из берегов река Шкотовка, в результате оказались подтоплены села Многоудобное, Стеклянуха, Штыково, а также поселок Шкотово. В зоне подтопления оказались 123 дома, около 3 километров дорог и около 18 гектаров сельхозугодий. 2 июля из-за подъема уровня реки Томь был объявлен режим ЧС в Белогорске, втором по численности населения городе Приамурья. Были подтоплены пять жилых домов, 99 приусадебных участков, 62 подполья, 220 дачных участков, а также дороги в поселке Остров Старица, который входит в городской округ. Общий ущерб составил почти 19 миллионов рублей. Режим ЧС был снят 22 июля. Пострадавшими были признаны более 400 человек. 30 июня в Ростове-на-Дону начался сильный проливной дождь, скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Был введен режим ЧС. Оказались подтоплены улицы, часть домов, повреждены более 10 автомобилей. Не работали восемь линий электропередачи, отключения коснулись 85 домов. В результате непогоды погибла 14-летняя девочка, пострадали девять человек. 4 июня в результате обильных осадков на 113-м километре автодороги А-147 у поселка Солоники Лазаревского района произошел подмыв опоры автомобильного моста и просадка части моста через реку Цусхвадж. В населенных пунктах Северская и Тхагапш оказались подтопленными 70 частных домов с населением почти 170 человек. Кроме того, в результате схода селя было нарушено дорожное сообщение и энергоснабжение в населенных пунктах Татьяновка, Марьино и Тхагапш Лазаревского района. 6 июня вода из населенного пункта ушла, обстановка с паводком стабилизировалась. 201527 августа Приморье накрыл тайфун "Гони" и принес в районы края до двух месячных норм осадков. Из-за наводнения были подтоплены город Уссурийск и окрестные села. Пострадали почти 5 тысяч семей – около 11 тысяч человек. Один человек погиб. В двух зоопарках Уссурийска пострадали животные, некоторые из них погибли.25 июня практически всю территорию Краснодарского края накрыл обширный грозовой фронт. Ситуация в Сочи существенно осложнилась из-за превышения максимального уровня воды в местных реках более чем на 1,2 метра. В Сочи был введен режим чрезвычайной ситуации. Улицы города оказались подтоплены, а горожане остались без света и воды. Больше всего пострадал Адлерский район. В зону подтопления попало 98 объектов муниципальной собственности и 1916 жилых домов. 25 июня из-за затопления части летного поля, стоянок, перронов и частичного затопления аэровокзала с 16.00 до 22.00 мск Росавиация ограничила работу сочинского аэропорта. Всего в аэропорту Сочи в этот день было задержано 32 рейса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наводнение, справки