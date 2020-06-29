Уровень воды в реках в Приморье поднялся на 1,7 метра из-за ливней

"Сильные дожди, прошедшие в Приморье 26 июня, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка. За минувшие выходные резкие подъемы уровня воды наблюдались на реках в южных и восточных районах на 0,6-1,7 метра, в верхнем течении рек бассейнов реки Уссури и озера Ханка на 0,5-1,3 метра. Отмечался выход рек из берегов, подтопление пониженных территорий и хозяйственных объектов", - говорится в сообщении.