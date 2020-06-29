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Уровень воды в реках в Приморье поднялся на 1,7 метра из-за ливней
Прошедшие в Приморье ливни привели к подъему уровня воды в реках на 1,7 метра, в ближайшие дни рост уровня воды продолжится, сообщает государственное казенное... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:21
владивосток
приморский край
происшествия
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владивосток, приморский край, происшествия

Уровень воды в реках в Приморье поднялся на 1,7 метра из-за ливней

04:21 29.06.2020
622
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодтопления в Приморском крае
Подтопления в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подтопления в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Прошедшие в Приморье ливни привели к подъему уровня воды в реках на 1,7 метра, в ближайшие дни рост уровня воды продолжится, сообщает государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.
Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу, 26 июня, осадки усилились. Во Владивостоке затопило улицы. В крае размыло дороги, на утро 29 июня ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Кавалеровского и Чугуевского районов.
Приморье. Архивное фото
03:39
В Чугуевском районе Приморья ввели режим ЧС
"Сильные дожди, прошедшие в Приморье 26 июня, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка. За минувшие выходные резкие подъемы уровня воды наблюдались на реках в южных и восточных районах на 0,6-1,7 метра, в верхнем течении рек бассейнов реки Уссури и озера Ханка на 0,5-1,3 метра. Отмечался выход рек из берегов, подтопление пониженных территорий и хозяйственных объектов", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в ближайшие сутки на большинстве рек края подъем воды продолжится, но его интенсивность снизится. В последующие двое суток вода будет подниматься в среднем и нижнем течении рек. Продолжится затопление речных пойм с подтоплением прилегающих территорий.
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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