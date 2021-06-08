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Уровень реки, затопившей Тулун, поднялся выше критической отметки
Уровень реки, затопившей Тулун, поднялся выше критической отметки - РИА Новости, 08.06.2021
Уровень реки, затопившей Тулун, поднялся выше критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:46
2021-06-08T13:08
игорь кобзев
тулун
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Сегодня самое пристальное внимание уделяем Тулуну. Уровень реки в городе продолжает расти. Уже превышена критическая отметка. Подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов своевременно оповестили. Всех, кто хотел уехать, вывезли", — написал он в Instagram.Как сообщил губернатор, региональные власти подготовили два пункта временного размещения — на 100 человек, при необходимости откроется пункт питания. При этом, отметил он, около 250 семей до сих пор остаются в зоне паводка 2019 года."Все получили сертификаты для покупки нового жилья. Но фактически остались на старом месте. Проводятся подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью", — уточнил Кобзев.Сейчас старую дамбу укрепляют, идет подсыпка слабых мест.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибли 26 человек, еще четверо пропали без вести, подтопленными оказались почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html
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60
Река Ия вышла из берегов. Кадры МЧС
Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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игорь кобзев, тулун, происшествия

Уровень реки, затопившей Тулун, поднялся выше критической отметки

11:46 08.06.2021 (обновлено: 13:08 08.06.2021)
 
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Сегодня самое пристальное внимание уделяем Тулуну. Уровень реки в городе продолжает расти. Уже превышена критическая отметка. Подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов своевременно оповестили. Всех, кто хотел уехать, вывезли", — написал он в Instagram.
Как сообщил губернатор, региональные власти подготовили два пункта временного размещения — на 100 человек, при необходимости откроется пункт питания. При этом, отметил он, около 250 семей до сих пор остаются в зоне паводка 2019 года.
"Все получили сертификаты для покупки нового жилья. Но фактически остались на старом месте. Проводятся подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью", — уточнил Кобзев.
Сейчас старую дамбу укрепляют, идет подсыпка слабых мест.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибли 26 человек, еще четверо пропали без вести, подтопленными оказались почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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