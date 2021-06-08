https://ria.ru/20210608/reka-1736109564.html

Уровень реки, затопившей Тулун, поднялся выше критической отметки

Уровень реки, затопившей Тулун, поднялся выше критической отметки - РИА Новости, 08.06.2021

Уровень реки, затопившей Тулун, поднялся выше критической отметки

Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:46

2021-06-08T11:46

2021-06-08T13:08

игорь кобзев

тулун

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736119822_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a9e046ca0f7304dc7c75b1acdd0f229f.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Сегодня самое пристальное внимание уделяем Тулуну. Уровень реки в городе продолжает расти. Уже превышена критическая отметка. Подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов своевременно оповестили. Всех, кто хотел уехать, вывезли", — написал он в Instagram.Как сообщил губернатор, региональные власти подготовили два пункта временного размещения — на 100 человек, при необходимости откроется пункт питания. При этом, отметил он, около 250 семей до сих пор остаются в зоне паводка 2019 года."Все получили сертификаты для покупки нового жилья. Но фактически остались на старом месте. Проводятся подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью", — уточнил Кобзев.Сейчас старую дамбу укрепляют, идет подсыпка слабых мест.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибли 26 человек, еще четверо пропали без вести, подтопленными оказались почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html

тулун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Река Ия вышла из берегов. Кадры МЧС Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 2021-06-08T11:46 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, тулун, происшествия