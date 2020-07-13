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Воробьев: ликвидацию последствий прорыва дамбы завершат до конца недели
Работы, связанные с ликвидацией последствий прорыва дамбы в подмосковной Рузе, завершат до конца недели, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:01
2020-07-13T17:01
новости подмосковья
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андрей воробьев
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Работы, связанные с ликвидацией последствий прорыва дамбы в подмосковной Рузе, завершат до конца недели, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев
.
Вечером 8 июля из-за сильных дождей в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе.
"Обстановка, конечно, сложная, но не критическая: главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей. Все последствия почти устранены, мы убираем и вывозим мусор, очищаем русло реки, уже восстановили движение по Волоколамке. Все будет сделано в кратчайшие сроки. До конца недели мы обязательно все закончим", - написал Воробьев в своем Instagram.
Он отметил, что все, кто пострадал от стихии, получат материальную помощь в 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.
"Это экстренная социальная помощь на первое время — на покупку всего необходимого", - подчеркнул Воробьев.