Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200713/1574288688.html
Воробьев: ликвидацию последствий прорыва дамбы завершат до конца недели
Работы, связанные с ликвидацией последствий прорыва дамбы в подмосковной Рузе, завершат до конца недели, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:01
новости подмосковья
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154977/64/1549776427_0:71:2884:1693_1400x0_80_0_0_053cb2ef8f6be9b8cf0c77c719eed657.jpg
https://realty.ria.ru/20200713/1574255492.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154977/64/1549776427_0:71:2884:1693_1400x0_80_0_0_053cb2ef8f6be9b8cf0c77c719eed657.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154977/64/1549776427_146:0:2875:2047_1400x0_80_0_0_513ad07df8027a5572748f48e04a4361.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154977/64/1549776427_487:0:2534:2047_1400x0_80_0_0_3544833ac9c02ba92b81001114d8b78d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев

Воробьев: ликвидацию последствий прорыва дамбы завершат до конца недели

17:01 13.07.2020
24
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова. 23 января 2019
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова. 23 января 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работы, связанные с ликвидацией последствий прорыва дамбы в подмосковной Рузе, завершат до конца недели, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Вечером 8 июля из-за сильных дождей в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе.
"Обстановка, конечно, сложная, но не критическая: главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей. Все последствия почти устранены, мы убираем и вывозим мусор, очищаем русло реки, уже восстановили движение по Волоколамке. Все будет сделано в кратчайшие сроки. До конца недели мы обязательно все закончим", - написал Воробьев в своем Instagram.
Он отметил, что все, кто пострадал от стихии, получат материальную помощь в 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.
"Это экстренная социальная помощь на первое время — на покупку всего необходимого", - подчеркнул Воробьев.
Подтопленный дачный участок в Московской области
Вчера, 09:13Новости Подмосковья
В подмосковном Наро-Фоминске подтоплены 50 дачных участков
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
Рекомендуем
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Эксперты начали проектирование центра поддержки одаренных детей в Перми
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев: Подмосковье должно быть максимально благоустроено
Рейды Чистая контейнерная площадка для ТКО
Рейды "Чистая контейнерная площадка для ТКО" начались в Подмосковье
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы
Лошади Пржевальского
В заповеднике "Оренбурский" стартовала акция помощи лошадям Пржевальского
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Свердловской области загорелась кровля лесопилки
Мурманск
В Мурманске заработал первый в Арктике велопрокат за полярным кругом
Здание Московской областной Думы
Депутаты Мособлдумы закроют сессию в четверг
Директор по проектированию потребительского опыта рекламного агенства Digitas Владимир Маклаков
Владимир Маклаков: традиционная реклама не учитывает проблем потребителя
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске
Подросткам в Сургутском районе ХМАО летом нашли удаленную работу
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о профилактической работе на водных объектах
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил создать медцентр для ветеранов следствия
Дом отдыха Серебряный век в Тарусе
Водозабор института РАН бесплатно передали калужской Тарусе
Вологда
В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
Ученые получили антитела к коронавирусу из крови лам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
05:32Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
05:18Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
05:16Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
Лента новостейМолния