Воробьев: ликвидацию последствий прорыва дамбы завершат до конца недели

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работы, связанные с ликвидацией последствий прорыва дамбы в подмосковной Рузе, завершат до конца недели, сообщил губернатор региона Работы, связанные с ликвидацией последствий прорыва дамбы в подмосковной Рузе, завершат до конца недели, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

Вечером 8 июля из-за сильных дождей в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе.

"Обстановка, конечно, сложная, но не критическая: главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей. Все последствия почти устранены, мы убираем и вывозим мусор, очищаем русло реки, уже восстановили движение по Волоколамке. Все будет сделано в кратчайшие сроки. До конца недели мы обязательно все закончим", - написал Воробьев в своем Instagram.

Он отметил, что все, кто пострадал от стихии, получат материальную помощь в 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.