https://ria.ru/20210617/krym-1737379210.html

Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана

Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана - РИА Новости, 17.06.2021

Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин призвал жителей города не использовать воду из крана для приготовления пищи и питья из-за сложной обстановки с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:39

2021-06-17T12:39

2021-06-17T12:39

подтопление на востоке крыма

сергей бороздин

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин призвал жителей города не использовать воду из крана для приготовления пищи и питья из-за сложной обстановки с водоснабжением и водоотведением после ливней.Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений ЛЭП, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях."Уважаемые керчане! Убедительная просьба воздержаться от использования воды в пищу", - написал Бороздин на своей странице в Facebook, отметив, что в городе усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание - обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.Глава ГУП "Вода Крыма" Максим Новик сообщил журналистам, что водоснабжение в Керчи обеспечено на 75%, идет работа по восстановлению водоснабжения в городе. Он сказал, что с водоотведением сложилась более сложная ситуация, так как затоплены насосные станции. На месте работают бригады, идет откачка воды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/krym-1737354106.html

https://ria.ru/20210617/kompensatsii-1737373710.html

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, керчь, происшествия