Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/krym-1737379210.html
Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана
Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана - РИА Новости, 17.06.2021
Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин призвал жителей города не использовать воду из крана для приготовления пищи и питья из-за сложной обстановки с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:39
2021-06-17T12:39
подтопление на востоке крыма
сергей бороздин
керчь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737357221_0:180:960:720_1920x0_80_0_0_1221d9f8763522c6cf91ae6418e3a58d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин призвал жителей города не использовать воду из крана для приготовления пищи и питья из-за сложной обстановки с водоснабжением и водоотведением после ливней.Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате&nbsp; ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений ЛЭП, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях."Уважаемые керчане! Убедительная просьба воздержаться от использования воды в пищу", - написал Бороздин на своей странице в Facebook, отметив, что в городе усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание - обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.Глава ГУП "Вода Крыма" Максим Новик сообщил журналистам, что водоснабжение в Керчи обеспечено на 75%, идет работа по восстановлению водоснабжения в городе. Он сказал, что с водоотведением сложилась более сложная ситуация, так как затоплены насосные станции. На месте работают бригады, идет откачка воды.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/krym-1737354106.html
https://ria.ru/20210617/kompensatsii-1737373710.html
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737357221_50:189:754:717_1920x0_80_0_0_c5fd7c924102c35df07cd4951bcde486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, керчь, происшествия
Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана
12:39 17.06.2021
 
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в FacebookПоследствия сильных ливней в Керчи
Последствия сильных ливней в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана для приготовления пищи

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин призвал жителей города не использовать воду из крана для приготовления пищи и питья из-за сложной обстановки с водоснабжением и водоотведением после ливней.
Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате  ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений ЛЭП, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
10:36В России
Аксенов отправился в пострадавшие от подтоплений районы Крыма
"Уважаемые керчане! Убедительная просьба воздержаться от использования воды в пищу", - написал Бороздин на своей странице в Facebook, отметив, что в городе усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание - обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.
Глава ГУП "Вода Крыма" Максим Новик сообщил журналистам, что водоснабжение в Керчи обеспечено на 75%, идет работа по восстановлению водоснабжения в городе. Он сказал, что с водоотведением сложилась более сложная ситуация, так как затоплены насосные станции. На месте работают бригады, идет откачка воды.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
12:12
Пострадавшим от наводнения жителям Керчи выплатят компенсации
 
Подтопление на востоке КрымаСергей БороздинКерчьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния