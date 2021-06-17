Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана
Глава Керчи призвал горожан не использовать воду из крана для приготовления пищи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин призвал жителей города не использовать воду из крана для приготовления пищи и питья из-за сложной обстановки с водоснабжением и водоотведением после ливней.
Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений ЛЭП, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях.
"Уважаемые керчане! Убедительная просьба воздержаться от использования воды в пищу", - написал Бороздин на своей странице в Facebook, отметив, что в городе усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание - обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.
Глава ГУП "Вода Крыма" Максим Новик сообщил журналистам, что водоснабжение в Керчи обеспечено на 75%, идет работа по восстановлению водоснабжения в городе. Он сказал, что с водоотведением сложилась более сложная ситуация, так как затоплены насосные станции. На месте работают бригады, идет откачка воды.