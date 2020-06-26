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Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:21
россия
сергей ладыгин
яковлевский район
владивосток
приморский край
происшествия
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россия, сергей ладыгин, яковлевский район, владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель

03:49 26.06.2020 (обновлено: 10:21 26.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковПоследствия ливневых дождей во Владивостоке
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
Затяжные дожди идут в Приморье с вечера субботы, 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение на 26-27 июня.
Местные жители в соцсетях выкладывают фото и видео подтоплений. Так, в низине на улице Космонавтов вода почти полностью закрывает колеса припаркованных машин. На улице Ладыгина с косогора на дорогу сошел грунт, он частично перекрывает одну полосу. В центре города в низине у стадиона "Динамо" вода доходит машинам до середины колеса, из люка ливневой канализации бурлит поток.
В мэрии Владивостока сообщили, что подтопило улицы Иманская, Маковского и Космонавтов, район стадиона "Авангард", а также торгового центра "Зеленый остров". "Для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации. В связи с этим просим пешеходов и автолюбителей быть предельно внимательными во время непогоды", — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости представитель мэрии, на улицу Ладыгина, где сошел грунт, выехала бригада рабочих для расчистки дороги.
Кроме того, из-за ливней частично остались без света города Артем и Фокино.
По прогнозам синоптиков, дожди во Владивостоке будут идти в течение всей пятницы. В ближайшие несколько часов в столице Приморья ожидается сильный ливень, в городе менее чем за 12 часов выпадет свыше 50 миллиметров осадков, возможны грозы.
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