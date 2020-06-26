Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Ливень во Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.

Затяжные дожди идут в Приморье с вечера субботы, 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение на 26-27 июня.

Дальний Восток, с добрым утром! Мой любимый город Владивосток накрыл дождь и туман. Еду на работу, но настроение отличное, сегодня ведь пятница. pic.twitter.com/sOBLuecfBT — Россиянка (@Magnolia_Natali) June 25, 2020

Местные жители в соцсетях выкладывают фото и видео подтоплений. Так, в низине на улице Космонавтов вода почти полностью закрывает колеса припаркованных машин. На улице Ладыгина с косогора на дорогу сошел грунт, он частично перекрывает одну полосу. В центре города в низине у стадиона "Динамо" вода доходит машинам до середины колеса, из люка ливневой канализации бурлит поток.

В мэрии Владивостока сообщили, что подтопило улицы Иманская, Маковского и Космонавтов, район стадиона "Авангард", а также торгового центра "Зеленый остров". "Для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации. В связи с этим просим пешеходов и автолюбителей быть предельно внимательными во время непогоды", — говорится в сообщении.

Владивосток 2020 уходим уходим уходим! pic.twitter.com/tpeCLSmRtG — Al Ximik (@XimikAl) June 26, 2020

Как рассказал РИА Новости представитель мэрии, на улицу Ладыгина, где сошел грунт, выехала бригада рабочих для расчистки дороги.

Кроме того, из-за ливней частично остались без света города Артем и Фокино.