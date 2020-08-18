В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления 350 домов

"На территории города вводится режим "Чрезвычайная ситуация". Совместно с полицией еще вчера сформировано восемь оперативных групп, которые начали объезжать подтопленные территории города. По предварительным данным, в воде оказалось более 350 частных домовладений (подтоплены огороды, хозяйственные постройки), в их числе и дома, которые в прошлом году попали в зону ЧС и граждане уже получили сертификаты на получение жилья", - сказал мэр Биробиджана Александр Головатый, чьи слова приводятся в сообщении.