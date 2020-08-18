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В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления 350 домов
Режим ЧС ввели в Биробиджане из-за затопления нескольких микрорайонов, в воде оказались свыше 350 домовладений, сообщает мэрия. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:17
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биробиджан, происшествия

В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления 350 домов

09:12 18.08.2020 (обновлено: 09:17 18.08.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиСпасатели Еврейской автономии в Биробиджане
Спасатели Еврейской автономии в Биробиджане
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Спасатели Еврейской автономии в Биробиджане
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Биробиджане из-за затопления нескольких микрорайонов, в воде оказались свыше 350 домовладений, сообщает мэрия.
"На территории города вводится режим "Чрезвычайная ситуация". Совместно с полицией еще вчера сформировано восемь оперативных групп, которые начали объезжать подтопленные территории города. По предварительным данным, в воде оказалось более 350 частных домовладений (подтоплены огороды, хозяйственные постройки), в их числе и дома, которые в прошлом году попали в зону ЧС и граждане уже получили сертификаты на получение жилья", - сказал мэр Биробиджана Александр Головатый, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным властей, из-за сильных дождей в областном центре многие микрорайоны затопило. На базе общежития технологического техника развернут пункт временного проживания. На сегодняшний день туда эвакуировано уже 18 человек.
С 18 августа будет сформированы специальные комиссии. Специалисты по заявлению граждан начнут выезжать на территории, чтобы потом решить вопрос компенсаций. Кроме того, по заявкам горожан МУП "Водоканал" осуществляет подвоз питьевой воды.
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