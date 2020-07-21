В одном из городов Свердловской области паводок разрушил четыре моста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил четыре моста и три жилых дома в городе Нижние Серги Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил четыре моста и три жилых дома в городе Нижние Серги Свердловской области , еще более 60 домов подтоплены, сообщает во вторник региональный главк МЧС

Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления.

"По уточненной информации, подтоплено 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, из зоны подтопления эвакуированы пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома. Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет. В пункте временного размещения находится пять человек, в том числе трое детей.