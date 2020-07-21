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В одном из городов Свердловской области паводок разрушил четыре моста
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил четыре моста и три жилых дома в городе Нижние Серги Свердловской области, еще более 60 домов подтоплены,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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свердловская область
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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Дома и мосты уносит водой: последствия ливней в Свердловской области
Сильный паводок в городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области разрушил дома и четыре моста. Введен режим ЧС.
2020-07-21T08:32
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В одном из городов Свердловской области паводок разрушил четыре моста

08:32 21.07.2020 (обновлено: 10:54 21.07.2020)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил четыре моста и три жилых дома в городе Нижние Серги Свердловской области, еще более 60 домов подтоплены, сообщает во вторник региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления.
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Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах
"По уточненной информации, подтоплено 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, из зоны подтопления эвакуированы пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома. Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет. В пункте временного размещения находится пять человек, в том числе трое детей.
Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы и расчистка территории. Бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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