В Приморье все затопленные ливнем дороги освободились от воды

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Все участки дорог, которые затопило во время ливней в конце июня в Приморье, освободились от воды, сообщает во вторник правительство региона.
После ливней 26 июня во Владивостоке затопило улицы, в районах Приморья подтопило и размыло дороги, на утро 29 июня был ограничен или отсутствовал проезд на 11 участках. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Кавалеровского и Чугуевского районов.
"Паводковая обстановка в Приморском крае стабильная – переливов воды на дорогах края нет, движение всех видов автотранспорта осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.
Сохраняется подтопление пойменных участков в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении рек Илистая, Большая Уссурка, Малиновка. Остальные реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается, отмечают власти.