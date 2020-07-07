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В Приморье все затопленные ливнем дороги освободились от воды
Все участки дорог, которые затопило во время ливней в конце июня в Приморье, освободились от воды, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:18
владивосток
приморский край
происшествия
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владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье все затопленные ливнем дороги освободились от воды

04:18 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковПоследствия ливневых дождей во Владивостоке
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Все участки дорог, которые затопило во время ливней в конце июня в Приморье, освободились от воды, сообщает во вторник правительство региона.
После ливней 26 июня во Владивостоке затопило улицы, в районах Приморья подтопило и размыло дороги, на утро 29 июня был ограничен или отсутствовал проезд на 11 участках. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Кавалеровского и Чугуевского районов.
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"Паводковая обстановка в Приморском крае стабильная – переливов воды на дорогах края нет, движение всех видов автотранспорта осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.
Сохраняется подтопление пойменных участков в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении рек Илистая, Большая Уссурка, Малиновка. Остальные реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается, отмечают власти.
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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