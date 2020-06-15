В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком домов в поселках

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и возникли подтопления в центральных и южных районах края. Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах: Манском, Партизанском и Ермаковском. К 12 июня оставались подтопленными четыре поселка из 12 затронутых паводком.

"Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что в настоящее время паводковая ситуация в крае стабилизировалась, уровень воды в реках центральных и южных районов падает, подтопленных домов нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что рабочая группа краевого правительства облетела южные районы края, пострадавшие от дождевого паводка. Особое внимание было уделено состоянию водных объектов и гидротехнических сооружений на тех территориях, где работают золотодобывающие компании. Члены рабочей группы оценили масштабы работы по наращиванию дамб и укреплению их конструкций. По результатам облета представители министерства экологии и рационального природопользования края ознакомятся с документами золотодобывающих компаний на право водозабора и спуска воды и водоотстойников обратно в реки.