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В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком домов в поселках
2020-06-15T07:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком домов в поселках

07:40 15.06.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Паводковая ситуация в населенных пунктах на юге Красноярского края, где возникли подтопления, стабилизировалась, подтопленных домов нет, сообщает краевое агентство ГО ЧС.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и возникли подтопления в центральных и южных районах края. Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах: Манском, Партизанском и Ермаковском. К 12 июня оставались подтопленными четыре поселка из 12 затронутых паводком.
"Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что в настоящее время паводковая ситуация в крае стабилизировалась, уровень воды в реках центральных и южных районов падает, подтопленных домов нет", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в ряде населенных пунктов дежурят сотрудники МЧС и краевые спасатели, с помощью гидропостов проводится ежесуточной мониторинг уровня воды в реках. Сил и средств для оперативного реагирования достаточно. По поручению губернатора органами местного самоуправления созданы специальные комиссии по определению ущерба от стихийного бедствия. Ситуация находится на особом контроле у главы региона и краевого правительства.
В пресс-службе отмечают, что рабочая группа краевого правительства облетела южные районы края, пострадавшие от дождевого паводка. Особое внимание было уделено состоянию водных объектов и гидротехнических сооружений на тех территориях, где работают золотодобывающие компании. Члены рабочей группы оценили масштабы работы по наращиванию дамб и укреплению их конструкций. По результатам облета представители министерства экологии и рационального природопользования края ознакомятся с документами золотодобывающих компаний на право водозабора и спуска воды и водоотстойников обратно в реки.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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