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Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка подтопленным домам
Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка подтопленным домам - РИА Новости, 05.06.2021
Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка подтопленным домам
Ситуация с паводками в Забайкальском крае стабилизируется, сумма ущерба пострадавшим от подтоплений домам оценивается в районе 7,5 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T06:48
2021-06-05T06:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с паводками в Забайкальском крае стабилизируется, сумма ущерба пострадавшим от подтоплений домам оценивается в районе 7,5 миллионов рублей, сообщил вице-премьер региона Андрей Гурулев.Ранее сообщалось, что паводками размыло участки региональных дорог, движение перекрыли в семи районах региона. Сильные дожди осложнили паводковую ситуацию на северо-востоке Забайкальского края, где размыло восемь участков дорог, подмыло два моста, два населенных пункта оказались практически отрезаны от остальной территории. Губернатор Александр Осипов взял под контроль ситуацию с паводками и поручил создать комиссию по ЧС. Ее основные задачи - мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации, подсчет ущерба и организация выплат пострадавшим. В четверг власти заявили, что ситуация с паводками стабилизируется.По словам Гурулева, на заседании комиссии по ЧС было озвучено, что в основном пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский.МЧС в ближайшие двое суток прогнозирует благоприятную погоду без осадков и уже полную стабилизацию ситуации. По прогнозам, вода может немного подняться в реке Шилка, под угрозой подтопления остаются дома и приусадебные участке в Усть-Карске Сретенского района."Там глава Алексей Закурдаев работает на месте, готовы к любому развитию ситуации. Еще остаются подтопленными 21 приусадебный участок в Кокуе. Река Чита тоже еще набирает. МЧС отслеживает внимательно изменения", - сообщил Гурудев в Telegram.Он отметил, что в настоящее время главная цель – оперативно приступить к восстановлению и все последствия ликвидировать."Министр социальной защиты Евгений Казаченко предварительно оценил ущерб по жилым домам. На выплаты нам необходимо порядка 7,5 миллиона рублей. Сегодня-завтра окончательно досчитают, и в начале следующей недели уже начнем доводить средства до пострадавших", - сказал вице-премьер.Всего подтопления объектов дорожно-транспортной инфраструктуры были зафиксированы в 11 муниципальных районах, пострадали 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения. По четырем снесенным деревянным мостам в Зудыре, Ульякане, Урюме (Чернышевский район) и Деревцово (Шелопугинский) приняты решения по восстановлению, в ближайшее время начнутся работы. В Газимуро-Заводском районе по дороге на Батакан и где также пострадали четыре моста, пока невозможно даже добраться. Вода до конца не ушла, и как только сойдет - будет оценен ущерб и начнется их восстановление.
https://ria.ru/20210527/pavodok-1734475274.html
https://ria.ru/20210525/chinovnitsy-1733758048.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, происшествия

Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка подтопленным домам

06:48 05.06.2021
 
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с паводками в Забайкальском крае стабилизируется, сумма ущерба пострадавшим от подтоплений домам оценивается в районе 7,5 миллионов рублей, сообщил вице-премьер региона Андрей Гурулев.
Ранее сообщалось, что паводками размыло участки региональных дорог, движение перекрыли в семи районах региона. Сильные дожди осложнили паводковую ситуацию на северо-востоке Забайкальского края, где размыло восемь участков дорог, подмыло два моста, два населенных пункта оказались практически отрезаны от остальной территории. Губернатор Александр Осипов взял под контроль ситуацию с паводками и поручил создать комиссию по ЧС. Ее основные задачи - мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации, подсчет ущерба и организация выплат пострадавшим. В четверг власти заявили, что ситуация с паводками стабилизируется.
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По словам Гурулева, на заседании комиссии по ЧС было озвучено, что в основном пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский.
МЧС в ближайшие двое суток прогнозирует благоприятную погоду без осадков и уже полную стабилизацию ситуации. По прогнозам, вода может немного подняться в реке Шилка, под угрозой подтопления остаются дома и приусадебные участке в Усть-Карске Сретенского района.
"Там глава Алексей Закурдаев работает на месте, готовы к любому развитию ситуации. Еще остаются подтопленными 21 приусадебный участок в Кокуе. Река Чита тоже еще набирает. МЧС отслеживает внимательно изменения", - сообщил Гурудев в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время главная цель – оперативно приступить к восстановлению и все последствия ликвидировать.
"Министр социальной защиты Евгений Казаченко предварительно оценил ущерб по жилым домам. На выплаты нам необходимо порядка 7,5 миллиона рублей. Сегодня-завтра окончательно досчитают, и в начале следующей недели уже начнем доводить средства до пострадавших", - сказал вице-премьер.
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Всего подтопления объектов дорожно-транспортной инфраструктуры были зафиксированы в 11 муниципальных районах, пострадали 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения. По четырем снесенным деревянным мостам в Зудыре, Ульякане, Урюме (Чернышевский район) и Деревцово (Шелопугинский) приняты решения по восстановлению, в ближайшее время начнутся работы. В Газимуро-Заводском районе по дороге на Батакан и где также пострадали четыре моста, пока невозможно даже добраться. Вода до конца не ушла, и как только сойдет - будет оценен ущерб и начнется их восстановление.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайПроисшествия
 
 
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