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Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка подтопленным домам

Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка подтопленным домам - РИА Новости, 05.06.2021

Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка подтопленным домам

Ситуация с паводками в Забайкальском крае стабилизируется, сумма ущерба пострадавшим от подтоплений домам оценивается в районе 7,5 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T06:48

2021-06-05T06:48

2021-06-05T06:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с паводками в Забайкальском крае стабилизируется, сумма ущерба пострадавшим от подтоплений домам оценивается в районе 7,5 миллионов рублей, сообщил вице-премьер региона Андрей Гурулев.Ранее сообщалось, что паводками размыло участки региональных дорог, движение перекрыли в семи районах региона. Сильные дожди осложнили паводковую ситуацию на северо-востоке Забайкальского края, где размыло восемь участков дорог, подмыло два моста, два населенных пункта оказались практически отрезаны от остальной территории. Губернатор Александр Осипов взял под контроль ситуацию с паводками и поручил создать комиссию по ЧС. Ее основные задачи - мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации, подсчет ущерба и организация выплат пострадавшим. В четверг власти заявили, что ситуация с паводками стабилизируется.По словам Гурулева, на заседании комиссии по ЧС было озвучено, что в основном пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский, Могочинский.МЧС в ближайшие двое суток прогнозирует благоприятную погоду без осадков и уже полную стабилизацию ситуации. По прогнозам, вода может немного подняться в реке Шилка, под угрозой подтопления остаются дома и приусадебные участке в Усть-Карске Сретенского района."Там глава Алексей Закурдаев работает на месте, готовы к любому развитию ситуации. Еще остаются подтопленными 21 приусадебный участок в Кокуе. Река Чита тоже еще набирает. МЧС отслеживает внимательно изменения", - сообщил Гурудев в Telegram.Он отметил, что в настоящее время главная цель – оперативно приступить к восстановлению и все последствия ликвидировать."Министр социальной защиты Евгений Казаченко предварительно оценил ущерб по жилым домам. На выплаты нам необходимо порядка 7,5 миллиона рублей. Сегодня-завтра окончательно досчитают, и в начале следующей недели уже начнем доводить средства до пострадавших", - сказал вице-премьер.Всего подтопления объектов дорожно-транспортной инфраструктуры были зафиксированы в 11 муниципальных районах, пострадали 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения. По четырем снесенным деревянным мостам в Зудыре, Ульякане, Урюме (Чернышевский район) и Деревцово (Шелопугинский) приняты решения по восстановлению, в ближайшее время начнутся работы. В Газимуро-Заводском районе по дороге на Батакан и где также пострадали четыре моста, пока невозможно даже добраться. Вода до конца не ушла, и как только сойдет - будет оценен ущерб и начнется их восстановление.

https://ria.ru/20210527/pavodok-1734475274.html

https://ria.ru/20210525/chinovnitsy-1733758048.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, происшествия