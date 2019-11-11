В Новгородской области около 400 спасателей ликвидируют последствия паводка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Около 400 спасателей задействованы в восстановительных работах после подтоплений в Около 400 спасателей задействованы в восстановительных работах после подтоплений в Новгородской области , где действует режим ЧС, сообщает региональное управление МЧС РФ

Режим ЧС в регионе был введен 6 ноября из-за подтоплений после проливных дождей в нескольких десятках населенных пунктов Новгородской области. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Власти Новгородской области окажут помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений.

"К ликвидации последствий паводка от территориальной подсистемы РСЧС Новгородской области привлечено почти 400 человек, 200 единиц техники, в том числе 12 плавсредств", - говорится в сообщении.

Как уточняет областное управление МЧС, сейчас вода уходит из наиболее затопленных районов, где идут активные работы по возведению и организации переправ, разбору заторов, откачке воды, а также просушке помещений и подвалов.