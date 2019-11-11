Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T18:39Z
https://ria.ru/20191111/1560821452.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/41/1560754142_0:78:1500:922_1036x0_80_0_0_8f38080096cfca42f4caaaab651f7890.jpg
РИА Новости

В Новгородской области около 400 спасателей ликвидируют последствия паводка

18:39 11.11.2019
203
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области / Сергей СуфтинПоследствия подтопления в поселке Крестцы Новгородской области
Последствия подтопления в поселке Крестцы Новгородской области
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области / Сергей Суфтин
Последствия подтопления в поселке Крестцы Новгородской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Около 400 спасателей задействованы в восстановительных работах после подтоплений в Новгородской области, где действует режим ЧС, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Режим ЧС в регионе был введен 6 ноября из-за подтоплений после проливных дождей в нескольких десятках населенных пунктов Новгородской области. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Власти Новгородской области окажут помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений.
Глава МЧС России Евгений Зиничев проводит совещание по ЧС в Хабаровском крае
8 ноября, 17:44РИА Недвижимость
Глава МЧС предложил меры по борьбе с подтоплениями в Новгородской области
"К ликвидации последствий паводка от территориальной подсистемы РСЧС Новгородской области привлечено почти 400 человек, 200 единиц техники, в том числе 12 плавсредств", - говорится в сообщении.
Как уточняет областное управление МЧС, сейчас вода уходит из наиболее затопленных районов, где идут активные работы по возведению и организации переправ, разбору заторов, откачке воды, а также просушке помещений и подвалов.
По состоянию на утро понедельника подтопленными оставались 12 жилых домов, где проживает 25 человек.
Паводок в Костромской области
Вчера, 11:37РИА Недвижимость
Под Костромой 93 приусадебных участка остаются подтопленными из-за паводка
010101
Обсудить 0
МЧС РФНовгородская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников "Ленты"
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новомичуринске полиция провела беседу с детьми, обижавшими пенсионерку
Президент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
Правительство Мексики созовет экстренную встречу ОАГ по событиям в Боливии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время заседания коллегии МВД России
Патрушев прокомментировал создание США биологических лабораторий в СНГ
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Защита обжалует арест доцента Соколова, подозреваемого в убийстве
Янтарь с останками древних насекомых из коллекции Калининградского музея янтаря
В Калининграде впервые выставят на аукцион уникальный янтарь с инклюзами
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Якутске проверяют фирму, продававшую айфоны по схеме финансовой пирамиды
Горы в Хакасии
На базе в Хакасии прокомментировали сообщения о гибели человека под лавиной
Заключен под стражу доцент Соколов: кадры СК
СК показал кадры из квартиры Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: США "отточили" технологии гибридной войны на Ближнем Востоке
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Адвокат доцента Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
РПЦ приветствовала действия иерархов ЭПЦ, запретивших служить раскольникам
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев во время встречи
Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к заседанию ВЕЭС в Петербурге
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал приоритеты России в сфере безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
05:05Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
05:03Моралес находится на борту самолета правительства Мексики
Лента новостейМолния