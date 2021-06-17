https://ria.ru/20210617/krym-1737381854.html

В Крыму ввели режим ЧС

В Крыму ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.06.2021

В Крыму ввели режим ЧС

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:52

2021-06-17T12:52

2021-06-17T14:59

республика крым

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней.На ликвидацию последствий выделят средства из резервного фонда.Ранее такое решение распространялось только на восточную часть республики.За ночь в Керчи и соседних районах выпало почти две месячные нормы осадков, дожди продолжаются. В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков. Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.Больше других пострадал Ленинский район — Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение.

https://ria.ru/20210617/kompensatsii-1737373710.html

республика крым

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2021

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республика крым