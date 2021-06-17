Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/krym-1737381854.html
В Крыму ввели режим ЧС
В Крыму ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.06.2021
В Крыму ввели режим ЧС
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:52
2021-06-17T14:59
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737373690_0:99:1124:731_1920x0_80_0_0_f8f5b6f70452ae703121f82a580afad4.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней.На ликвидацию последствий выделят средства из резервного фонда.Ранее такое решение распространялось только на восточную часть республики.За ночь в Керчи и соседних районах выпало почти две месячные нормы осадков, дожди продолжаются. В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков. Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.Больше других пострадал Ленинский район — Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение.
https://ria.ru/20210617/kompensatsii-1737373710.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737373690_9:0:1114:829_1920x0_80_0_0_79b5c824eb3e61f7113b9a30fcc526c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым

В Крыму ввели режим ЧС

12:52 17.06.2021 (обновлено: 14:59 17.06.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней.
На ликвидацию последствий выделят средства из резервного фонда.
Ранее такое решение распространялось только на восточную часть республики.
За ночь в Керчи и соседних районах выпало почти две месячные нормы осадков, дожди продолжаются. В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков. Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.
Больше других пострадал Ленинский район — Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
12:12
Пострадавшим от наводнения жителям Керчи выплатят компенсации
 
Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния