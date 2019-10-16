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РИА Новости

В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь

05:01 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок
Паводок
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Более 8 тысяч приморцев получили компенсации за частичную или полную потерю имущества, подтопленные дома, потерю урожая после паводка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевой администрации.
"Более 8 тысяч приморцев получили компенсацию – по состоянию на 15 октября 2019 года населению выплачено 77,2 миллиона рублей, осталось выплатить еще 3,8 миллиона рублей. Выплаты идут за потерю урожая, за пострадавшие дома частного сектора, частичную или полную утрату имущества", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
Он добавил, что из резервного фонда Приморского края проведены выплаты на общую сумму 34,7 миллиона рублей, из местных бюджетов выплачено 42 миллиона 564 тысячи рублей.
В том числе, по 100 тысяч рулей за полную утрату имущества получили 11 человек, проживающих в Хасанском районе и Владивостоке, в связи с частичной потерей имущества 340 приморцам было выплачено по 50 тысяч рублей, компенсацию по 10 тысяч рублей за потерю урожая получили 1750 человек.
Четыре тайфуна принесли в регион более трех месячных норм осадков - из-за летних паводков в Приморье было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более 100 сельхозтоваропроизводителей.
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