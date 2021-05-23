https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733555526.html

Случаи задержания находящихся в розыске людей в третьих странах

Случаи задержания находящихся в розыске людей в третьих странах - РИА Новости, 23.05.2021

Случаи задержания находящихся в розыске людей в третьих странах

Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии сообщил, что основатель признанного экстремистским Telegram-канала... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:18

2021-05-23T19:18

2021-05-23T20:45

россия

ryanair

telegram (приложение)

валерий селезнев

эдвард сноуден

министерство юстиции сша

эво моралес

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии сообщил, что основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич задержан в аэропорту Минска.23 мая 2021 года в аэропорту Минска (Белоруссия) был задержан основатель Telegram-канала Nexta и главный редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. Оба эти Telegram-канала в республике признаны экстремистскими. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск. По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", молодой человек летел рейсом Ryanair Афины – Вильнюс. Самолет экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Уточняется, что "после проверки самолета в Минске пассажиров направили на повторную проверку документов, тогда Роман и был задержан".11 апреля 2019 года в Лондоне (Великобритания) был арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Журналист получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году, когда им заинтересовались американские власти, Ассанж приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. 16 августа того же года Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище. В декабре 2017 года он стал гражданином Эквадора. В августе 2015 года прокуратура Швеции сообщала, что три обвинения из четырех в отношении Ассанжа были сняты за истечением срока давности, до 17 августа 2020 года Ассанж подозревался только по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами. 19 мая 2017 года стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа. 19 ноября 2019 года стало известно, что власти Швеции окончательно прекратили расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании. В мае 2017 года полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, его снова арестуют на основании по-прежнему действующего ордера, выданного Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. 11 апреля 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в дипломатическом убежище. Эквадорские власти также приостановили гражданство Ассанжа. Полиция Лондона арестовала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за неявку в суд. Позднее лондонская полиция заявила, что Джулиан Ассанж арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. По заявлению американского Минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Четвертого января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны оспаривают это решение. В июле 2018 года на Украине Национальная разведывательная организация Турции (MIT) задержала и вывезла двух граждан своей страны, подозреваемых в связях с гюленистами. Салиха Зеги Йигита выкрали 12 июля в Одессе. К сидящему в ресторане бизнесмену подошли двое незнакомцев, предложили переговорить в другом месте. Он согласился, сел в автомобиль. Его сразу отвезли в турецкое консульство. Затем сотрудники спецслужб переправили Йигита в Турцию. Как бизнесмен миновал пограничный и таможенный контроль суверенного государства – неясно. В украинских силовых органах на запросы СМИ ответили, что им ничего не известно. В МВД и Службе безопасности Украины уверяли, что ничего не знали и о другой операции турецкой разведки по задеранию блогера и журналиста Юсуфа Инана. Хотя, как выяснили украинские журналисты, Инан был задержан сотрудниками СБУ 12 июля, а через три дня суд постановил экстрадировать его на родину. По закону Инан мог обжаловать решение суда, но его передали туркам прямо в стенах следственного изолятора города Николаева. Йигит и Инан, по версии Анкары, – члены организации FETÖ, которая считается в Турции террористической. Возглавляет FETÖ турецкий писатель и проповедник Фетхуллах Гюлен.8 июля 2014 года стало известно, что агентами секретной службы США на Мальдивах был задержан Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Затем он был вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права. В августе 2016 года Селезнев был признан виновным в кибермошенничестве, в частности, в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере 170 миллионов долларов. Россиянина признали виновным по 38 из 40 пунктов выдвинутых против него обвинений и в апреле 2017 года приговорили к 27 годам тюрьмы. В рамках второго уголовного дела россиянин признался, что с января 2009 года он являлся членом международной группы кибермошенников Carder.su, которая осуществляла через интернет операции с похищенными кредитными картами и совершала иные мошеннические действия. В результате решением Федерального суда Северного округа Джорджии Селезнев в ноябре 2017 года был приговорен к 14 годам заключения. По сообщению американского Минюста, новый срок не стали приплюсовывать к предыдущему. Кроме того, по решению американского суда россиянин вместе с другими фигурантами должен выплатить в общей сложности около 53 миллионов долларов.В ночь на 3 июля 2013 года направлявшемуся из Москвы самолету президента Боливии Эво Моралеса пришлось совершить экстренную посадку в Австрии после того, как Испания, Италия, Франция и Португалия закрыли свое воздушное пространство для авиалайнера. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. США и вовсе потребовали обыскать воздушное судно президента Боливии. 11729 Власти Австрии обыскали самолет президента Боливии Эво Моралеса в аэропорту Вены, но Сноудена на борту не обнаружили. Мадрид, Париж, Рим и Лиссабон позже принесли Ла-Пасу извинения за инцидент с президентским самолетом.28 мая 2010 года российский летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии местными властями, через два дня передан DEA (подразделение министерства юстиции США) и экстрадирован в США на основании ордера на арест, выписанного прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. 7 сентября 2011 года он был признан американским судом виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина, часть которого предназначалась для поставки в США, и приговорен к 20 годам лишения свободы. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.16 ноября 2010 года российский бизнесмен Виктор Бут был экстрадирован в США из Таиланда. Россиянина арестовали в Бангкоке в 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб. В США его обвиняли в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американцев и поддержке терроризма. Сам бизнесмен все обвинения отвергал. Виктор Бут был вывезен в США после длительного судебного процесса об экстрадиции в нарушение как таиландского, так и американского законодательства, а затем осужден федеральным судом в Нью-Йорке на 25 лет лишения свободы. Бут уже отбыл больше половины срока.

россия

португалия

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ryanair, telegram (приложение), валерий селезнев, эдвард сноуден, министерство юстиции сша, эво моралес, госдума рф, португалия, боливия, справки, в мире