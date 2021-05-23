https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733532192.html

В аэропорту Минска задержали создателя Telegram-канала Nexta Протасевича

В аэропорту Минска задержали создателя Telegram-канала Nexta Протасевича - РИА Новости, 24.05.2021

В аэропорту Минска задержали создателя Telegram-канала Nexta Протасевича

Основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, сообщило... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-23T14:49

2021-05-23T14:49

2021-05-24T00:45

протесты в белоруссии

ryanair

весна

вильнюс

в мире

минск

белоруссия

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МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.Оба эти Telegram-канала в республике признаны экстремистскими. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", молодой человек летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс. Уточняется, что "после проверки самолета в Минске пассажиров направили на повторную проверку документов, тогда Роман и был задержан".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Минск", самолет экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о минировании, которое не подтвердилось.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" написал, что при поступлении сообщения о минировании самолет был почти над границей, "до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску". О ситуации доложили главе государства Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Для сопровождения пассажирского борта в воздух подняли истребитель МиГ-29.Создателей базирующейся в Польше Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Nexta призывала участвовать и координировала акции протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии и продолжались несколько месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/nekhta-1583197621.html

https://ria.ru/20210517/lukashenko-1732629488.html

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минск

белоруссия

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ryanair, весна, вильнюс, в мире, минск, белоруссия