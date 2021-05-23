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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733532192.html
В аэропорту Минска задержали создателя Telegram-канала Nexta Протасевича
В аэропорту Минска задержали создателя Telegram-канала Nexta Протасевича - РИА Новости, 24.05.2021
В аэропорту Минска задержали создателя Telegram-канала Nexta Протасевича
Основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, сообщило... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-23T14:49
2021-05-24T00:45
протесты в белоруссии
ryanair
весна
вильнюс
в мире
минск
белоруссия
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МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.Оба эти Telegram-канала в республике признаны экстремистскими. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", молодой человек летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс. Уточняется, что "после проверки самолета в Минске пассажиров направили на повторную проверку документов, тогда Роман и был задержан".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Минск", самолет экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о минировании, которое не подтвердилось.В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" написал, что при поступлении сообщения о минировании самолет был почти над границей, "до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску". О ситуации доложили главе государства Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Для сопровождения пассажирского борта в воздух подняли истребитель МиГ-29.Создателей базирующейся в Польше Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Nexta призывала участвовать и координировала акции протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии и продолжались несколько месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/nekhta-1583197621.html
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ryanair, весна, вильнюс, в мире, минск, белоруссия

В аэропорту Минска задержали создателя Telegram-канала Nexta Протасевича

14:49 23.05.2021 (обновлено: 00:45 24.05.2021)
 
© AFP 2021Самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска
Самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AFP 2021
Самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Оба эти Telegram-канала в республике признаны экстремистскими. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", молодой человек летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс. Уточняется, что "после проверки самолета в Минске пассажиров направили на повторную проверку документов, тогда Роман и был задержан".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Минск", самолет экстренно приземлился в белорусской столице после сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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"Голова по-другому устроена". Что грозит создателям НЕХТА Live? Следственный комитет Белоруссии обвинил создателей Telegram-канала НЕХТА Live в организации беспорядков. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik предположил, какое воздействие это может оказать на ситуацию в Белоруссии.
В свою очередь, близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" написал, что при поступлении сообщения о минировании самолет был почти над границей, "до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску". О ситуации доложили главе государства Александру Лукашенко, который "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Для сопровождения пассажирского борта в воздух подняли истребитель МиГ-29.
Создателей базирующейся в Польше Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Nexta призывала участвовать и координировала акции протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии и продолжались несколько месяцев.
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