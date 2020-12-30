https://ria.ru/20201230/but-1591497405.html

У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме

У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме

У россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, началось воспаление. Об этом в Facebook сообщила его супруга Алла Бут. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T05:36

2020-12-30T05:36

2020-12-30T09:24

россия

алексей тарасов

виктор бут

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 30 дек — РИА Новости. У россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, началось воспаление. Об этом в Facebook сообщила его супруга Алла Бут.По ее словам, муж звонил ей во вторник и рассказал, что у него пятый день держится температура около 39 градусов, есть озноб, он обессилел.Она выразила опасения, что, если россиянину не окажут помощь, ему может грозить смерть."Никакой помощи со стороны тюрьмы. Только парацетамол. Посольство России сегодня направило ноту в Госдепартамент", — добавила она.Адвокат Бута Алексей Тарасов сообщил РИА Новости, что планирует в среду обратиться к надзирателю американской тюрьмы, где находится россиянин, чтобы ему оказали всю необходимую медицинскую помощь."Я понимаю, что необходимы антибиотики. Конечно, мы предпримем меры для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить", — сказал он, пообещав также связаться с супругой Бута.Дело Виктора БутаРоссиянина арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Бут уже отбыл больше половины срока.

https://ria.ru/20201026/but-1581530948.html

https://ria.ru/20201026/vybory-1581528697.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей тарасов, виктор бут, сша, в мире