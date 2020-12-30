https://ria.ru/20201230/but-1591497405.html
У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
У россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, началось воспаление. Об этом в Facebook сообщила его супруга Алла Бут. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T05:36
2020-12-30T05:36
2020-12-30T09:24
россия
алексей тарасов
виктор бут
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 30 дек — РИА Новости. У россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, началось воспаление. Об этом в Facebook сообщила его супруга Алла Бут.По ее словам, муж звонил ей во вторник и рассказал, что у него пятый день держится температура около 39 градусов, есть озноб, он обессилел.Она выразила опасения, что, если россиянину не окажут помощь, ему может грозить смерть."Никакой помощи со стороны тюрьмы. Только парацетамол. Посольство России сегодня направило ноту в Госдепартамент", — добавила она.Адвокат Бута Алексей Тарасов сообщил РИА Новости, что планирует в среду обратиться к надзирателю американской тюрьмы, где находится россиянин, чтобы ему оказали всю необходимую медицинскую помощь."Я понимаю, что необходимы антибиотики. Конечно, мы предпримем меры для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить", — сказал он, пообещав также связаться с супругой Бута.Дело Виктора БутаРоссиянина арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Бут уже отбыл больше половины срока.
https://ria.ru/20201026/but-1581530948.html
https://ria.ru/20201026/vybory-1581528697.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:44:2614:2005_1920x0_80_0_0_1df427085152ff5f23310436ef6fe36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей тарасов, виктор бут, сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 30 дек — РИА Новости.
У россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, началось воспаление. Об этом в Facebook
сообщила его супруга Алла Бут.
По ее словам, муж звонил ей во вторник и рассказал, что у него пятый день держится температура около 39 градусов, есть озноб, он обессилел.
"Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелено-желтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись", — написала Алла Бут.
Она выразила опасения, что, если россиянину не окажут помощь, ему может грозить смерть.
"Никакой помощи со стороны тюрьмы. Только парацетамол. Посольство России сегодня направило ноту в Госдепартамент", — добавила она.
Адвокат Бута Алексей Тарасов
сообщил РИА Новости, что планирует в среду обратиться к надзирателю американской тюрьмы, где находится россиянин, чтобы ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
"Я понимаю, что необходимы антибиотики. Конечно, мы предпримем меры для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить", — сказал он, пообещав также связаться с супругой Бута.
Дело Виктора Бута
Россиянина арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".
Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Бут уже отбыл больше половины срока.