Бута лишили звонков и прибавили к сроку 15 дней за разговор с ведущим RT

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма, на два месяца лишили телефонных звонков и добавили к сроку 15 дней за телефонный разговор с ведущим российского телеканала RT, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут.

"Виктор позвонил мне полчаса назад и сообщил, что административное слушание по его вопросу состоялось сегодня, и что за разговор с ведущим телеканала RT, имя которого не значилось в списке разрешенных контактов Виктора, его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присужденные за хорошее поведение, таким образом, прибавив эти дни к его 25-летнему сроку заключения", — сказала жена российского бизнесмена.

Алла Бут добавила, что ее мужу разрешили один 15-минутный звонок домой, чтобы предупредить семью, что в ближайшие два месяца телефонных звонков от него не будет, и что связь с ним в этот период можно будет поддерживать только через тюремный сервер электронной почты, письма на который надо писать на английском языке.

Административное расследование в отношении Бута власти тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс начали после того, как во время телефонного интервью с телеканалом RT продюсер канала, имя которой было заранее занесено в список разрешенных контактов россиянина, передала трубку ведущему передачи, который не был зарегистрирован как разрешенный контакт. По тюремным правилам, установленным для Виктора Бута, все его телефонные разговоры прослушиваются, а передача трубки несанкционированному контакту считается серьезным нарушением режима.

По словам американских адвокатов Бута, которых не допустили на административное слушание, россиянину может грозить запрет на телефонные звонки минимум на несколько недель, запрет на покупки в тюремном магазине, аннуляция "хороших дней" — дней раннего освобождения, которые присуждаются за хорошее поведение в тюрьме — и, вероятно, добавление к сроку заключения до 50 дней.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. После длительного судебного процесса об экстрадиции россиянин был вывезен в США в нарушение как таиландского, так и американского законодательства, а затем осужден федеральным судом в Нью-Йорке на 25 лет лишения свободы.