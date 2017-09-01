Москалькова надеется, что Трамп будет вне политики в вопросе о Ярошенко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что президент США Дональд Трамп в вопросе помилования отбывающего срок в США россиянина Константина Ярошенко будет вне политики и будет руководствоваться исключительно гуманитарными принципами.
"Объективно он не может быть так быстро рассмотрен, потому что эта процедура требует решения конгресса", — сообщила Москалькова журналистам в ответ на вопрос о том, получен ли ответ на ее обращение к президенту Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко.
Она отметила, что периодически спрашивает об этапах прохождения своего ходатайства. "Я отслеживаю путь через наш МИД, обращаюсь в посольство Соединенных Штатов Америки, и пока этот вопрос не выносился на рассмотрение конгресса", — уточнила российский омбудсмен.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.