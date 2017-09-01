Москалькова надеется, что Трамп будет вне политики в вопросе о Ярошенко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что президент США Дональд Трамп в вопросе помилования отбывающего срок в США россиянина Константина Ярошенко будет вне политики и будет руководствоваться исключительно гуманитарными принципами.

По ее словам, пока этот вопрос не выносился на рассмотрение конгресса.

"Объективно он не может быть так быстро рассмотрен, потому что эта процедура требует решения конгресса", — сообщила Москалькова журналистам в ответ на вопрос о том, получен ли ответ на ее обращение к президенту Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко.

Она отметила, что периодически спрашивает об этапах прохождения своего ходатайства. "Я отслеживаю путь через наш МИД, обращаюсь в посольство Соединенных Штатов Америки, и пока этот вопрос не выносился на рассмотрение конгресса", — уточнила российский омбудсмен.

"Но мне кажется, что очень важно, и я надеюсь, что президент Соединенных Штатов Трамп будет по этим вопросам вне политики и на первое место ставить гуманитарные, нравственные принципы", — добавила Москалькова.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.