Ассанж получил "доброе и личное" послание от папы Римского
© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы Римского Франциска, сообщила гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис.
"После тяжелой ночи Джулиан этим утром получил доброе и личное послание от папы Франциска, которое было доставлено к двери его камеры тюремным священником. Наша семья хочет выразить благодарность многим католикам и другим христианам, выступающим за его освобождение", - заявила она в Twitter.
Содержание послания не раскрывается.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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