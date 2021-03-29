https://ria.ru/20210329/assanzh-1603364978.html

Ассанж получил "доброе и личное" послание от папы Римского

Ассанж получил "доброе и личное" послание от папы Римского

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы Римского Франциска, сообщила гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:19

2021-03-29T20:19

2021-03-29T20:19

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швеция

эквадор

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы Римского Франциска, сообщила гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис.Содержание послания не раскрывается.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210217/assanzh-1597905625.html

швеция

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wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире