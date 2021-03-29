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Ассанж получил "доброе и личное" послание от папы Римского
Ассанж получил "доброе и личное" послание от папы Римского
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы Римского Франциска, сообщила гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:19
2021-03-29T20:19
wikileaks
джулиан ассанж
швеция
эквадор
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы Римского Франциска, сообщила гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис.Содержание послания не раскрывается.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

Ассанж получил "доброе и личное" послание от папы Римского

20:19 29.03.2021
 
© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы Римского Франциска, сообщила гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис.

"После тяжелой ночи Джулиан этим утром получил доброе и личное послание от папы Франциска, которое было доставлено к двери его камеры тюремным священником. Наша семья хочет выразить благодарность многим католикам и другим христианам, выступающим за его освобождение", - заявила она в Twitter.

Содержание послания не раскрывается.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
 
 
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