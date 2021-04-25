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Крупные пожары в медицинских учреждениях в мире в 2010-2021 годах
Крупные пожары в медицинских учреждениях в мире в 2010-2021 годах
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде возросло до 82, сообщило иракское агентство INA со ссылкой на заявление... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:43
2021-04-25T14:43
россия
ярмук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
фукуока (город)
справки
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде возросло до 82, сообщило иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.Ниже приводится справочная информация о крупных пожарах в медицинских учреждениях в мире в 2010-2021 годах.202125 апреля в столице Ирака Багдаде в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом "Ибн аль-Хатыб" погибли 82 человека, еще 110 пострадали.2 марта под Тверью в психоневрологическом интернате возник пожар. Были эвакуированы 54 человека, еще пятерых граждан спасли пожарные. Пострадавших направили в Торопецкую ЦРБ, где один из них скончался.202019 декабря на юго-востоке Турции в городе Газиантеп в больнице Университета Санко в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом произошла поломка системы подачи кислорода. В результате семь пациентов погибли на месте. Один скончался позднее во время транспортировки в другую больницу.25 сентября в Красноярске в частной наркологической клиники "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.29 июня на севере Египта в городе Александрия в результате пожара в частной больнице погибли семь пациентов – они скончались от удушья, также пострадали семь сотрудников больницы.3 июня при пожаре в Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина погиб пациент, он получил смертельное отравление угарным газом.23 мая в Татарстане в Зеленодольске во время пожара в больнице погибли два человека, 88 были эвакуированы. Всего пострадали четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, ещё двое отравились продуктами горения. Впоследствии число жертв пожара увеличилось до трех.12 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли пять человек. Число пациентов больницы, погибших при пожаре, увеличилось до шести человек – еще один скончался от отравления угарным газом.9 мая на севере Москвы на первом этаже лечебного корпуса городской клинической больницы произошел пожар, погиб один человек.201911 июня на Украине в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, в результате чего погибли шесть человек, в том числе медсестра больницы, еще шестеро пациентов госпитализировали. Позднее один из пострадавших при пожаре умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек.11 января в городе Гуаякиль (Эквадор) в центре лечения алкогольной и наркотической зависимости во время пожара погибли 16 человек. Люди погибли от отравления дымом. Несколько человек с ожогами дыхательных путей были доставлены в больницу.201817 декабря загорелась государственная больница в экономической столице Индии - городе Мумбаи. Пламя охватило большую часть помещений пятиэтажного здания больницы, и прибывшие на место происшествия пожарные бригады долгое время не могли справиться с огнем. В результате пожара не менее восьми человек погибли, 145 пострадали.В ночь на 13 августа в результате крупного пожара, произошедшего в одной из больниц города Синьбэй на севере Тайваня, погибли девять человек, еще 16 госпитализированы.&nbsp; Возгорание произошло на седьмом этаже здания больницы.2 марта в Хатаинском районе города Баку в здании Республиканского наркологического центра возник пожар. Пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. Погибли 25 человек, трое из 30 спасенных были госпитализированы.&nbsp;26 января пожар произошел на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо (Республика Корея). На тушение ушло около двух часов. В тот момент в больнице находились 111 пациентов. В результате пожара погибли 46 человек, пострадали 146 человек.201617 октября в результате пожара в больнице в штате Орисса на востоке Индии погибли 24 человека, более 100 пострадало. Возгорание началось в диализном кабинете отделения интенсивной терапии.10 августа в родильном отделении больницы Ярмук в Багдаде (Ирак) произошел пожар, погибли 13 новорожденных.201524 декабря в больнице в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии возник пожар. Погибли 25 человек, получили ранения 107. Большинство погибших скончались от удушья угарным газом. Несколько медсестер разбились, прыгнув с четвертого этажа, когда огонь отрезал им выходы. В тушении участвовали 11 пожарных расчетов.В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. Погибли 23 человека, 23 пострадали. Кроме того, при пожаре получил травму сотрудник МЧС.31 мая возник пожар в клинике Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Возгорание произошло после того, как взорвался топливный бак. В результате погибли 25 человек, 30 получили ранения, большинство из них – дети.201428 мая в южнокорейском городе Чансон ночью начался пожар в здании трехэтажного медицинского центра Хиосаранг. Погибли более 20 человек. В основном это были пожилые люди 70-80 лет, прикованные к постели из-за тяжелых заболеваний. Основной причиной смерти жертв стало отравление продуктами горения. Многие не сумели выбраться из своих палат на верхнем этаже корпуса. Кроме пациентов, в пожаре погибла медсестра больницы.27 апреля утром произошел пожар в здании частного реабилитационного центра для наркозависимых "Чистый лист" в Косихинском районе Алтайского края. МЧС России сообщило о восьми погибших и шести пострадавших. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.2013Ночью 11 октября в городе Фукуока в Японии произошел пожар в ортопедической больнице, где в это время находились восемнадцать человек. Через полтора часа пожар был потушен. В результате погибли десять человек – восемь пациентов и два сотрудника больницы, еще восемь человек получили ранения и ожоги.В ночь на 26 апреля произошел крупный пожар в психоневрологической больнице в поселке Раменский Дмитровского района Подмосковья. Погибли 38 человек, спастись удалось лишь троим — медсестре, которая и обнаружила огонь, и двум пациентам.2012В ночь на 23 октября в больнице для пожилых людей города Тайнань на Тайване произошел пожар. Виновником возгорания стал 79-летний пациент клиники по фамилии Линь, который намеревался совершить самоубийство, для чего поджег расположенную на втором этаже больницы кладовую. В результате пожара погибли 12 человек, более 70 получили ожоги различной степени.2011В ночь на 9 декабря произошел крупнейший пожар в больнице AMRI в городе Колката (Калькутта) в Индии. Пожар начался в подвальном помещении больницы. Огонь быстро распространился по корпусу многоэтажного строения. Всего в зоне пожара и задымления оказалось около 160 человек, в том числе более 40 больных, лежащих в реанимации. Число погибших в результате пожара составило 90 человек – 87 пациентов и трое медиков.В ночь на 13 июня в больнице для людей, страдающих психическими расстройствами, в южноафриканском городе Спрингс произошел пожар. В результате погибли 12 человек и 27 пострадали.201016 августа в палате интенсивной терапии роддома "Жулешть" Бухареста в Румынии, где находились недоношенные младенцы, возник пожар. Погибли трое новорожденных, восемь детей и две беременные женщины получили ожоги и другие травмы. Еще два младенца скончались в течение недели. Дети, возраст которых не превышал пяти дней, получили от 70 до 80% ожогов поверхности тела.
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россия, ярмук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, фукуока (город), справки

Крупные пожары в медицинских учреждениях в мире в 2010-2021 годах

14:43 25.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде возросло до 82, сообщило иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
Ниже приводится справочная информация о крупных пожарах в медицинских учреждениях в мире в 2010-2021 годах.

2021

25 апреля в столице Ирака Багдаде в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом "Ибн аль-Хатыб" погибли 82 человека, еще 110 пострадали.
2 марта под Тверью в психоневрологическом интернате возник пожар. Были эвакуированы 54 человека, еще пятерых граждан спасли пожарные. Пострадавших направили в Торопецкую ЦРБ, где один из них скончался.

2020

19 декабря на юго-востоке Турции в городе Газиантеп в больнице Университета Санко в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом произошла поломка системы подачи кислорода. В результате семь пациентов погибли на месте. Один скончался позднее во время транспортировки в другую больницу.
25 сентября в Красноярске в частной наркологической клиники "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.
29 июня на севере Египта в городе Александрия в результате пожара в частной больнице погибли семь пациентов – они скончались от удушья, также пострадали семь сотрудников больницы.
3 июня при пожаре в Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина погиб пациент, он получил смертельное отравление угарным газом.
23 мая в Татарстане в Зеленодольске во время пожара в больнице погибли два человека, 88 были эвакуированы. Всего пострадали четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, ещё двое отравились продуктами горения. Впоследствии число жертв пожара увеличилось до трех.
12 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли пять человек. Число пациентов больницы, погибших при пожаре, увеличилось до шести человек – еще один скончался от отравления угарным газом.
9 мая на севере Москвы на первом этаже лечебного корпуса городской клинической больницы произошел пожар, погиб один человек.

2019

11 июня на Украине в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, в результате чего погибли шесть человек, в том числе медсестра больницы, еще шестеро пациентов госпитализировали. Позднее один из пострадавших при пожаре умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек.
11 января в городе Гуаякиль (Эквадор) в центре лечения алкогольной и наркотической зависимости во время пожара погибли 16 человек. Люди погибли от отравления дымом. Несколько человек с ожогами дыхательных путей были доставлены в больницу.

2018

17 декабря загорелась государственная больница в экономической столице Индии - городе Мумбаи. Пламя охватило большую часть помещений пятиэтажного здания больницы, и прибывшие на место происшествия пожарные бригады долгое время не могли справиться с огнем. В результате пожара не менее восьми человек погибли, 145 пострадали.
В ночь на 13 августа в результате крупного пожара, произошедшего в одной из больниц города Синьбэй на севере Тайваня, погибли девять человек, еще 16 госпитализированы.  Возгорание произошло на седьмом этаже здания больницы.
2 марта в Хатаинском районе города Баку в здании Республиканского наркологического центра возник пожар. Пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. Погибли 25 человек, трое из 30 спасенных были госпитализированы. 
26 января пожар произошел на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо (Республика Корея). На тушение ушло около двух часов. В тот момент в больнице находились 111 пациентов. В результате пожара погибли 46 человек, пострадали 146 человек.

2016

17 октября в результате пожара в больнице в штате Орисса на востоке Индии погибли 24 человека, более 100 пострадало. Возгорание началось в диализном кабинете отделения интенсивной терапии.
10 августа в родильном отделении больницы Ярмук в Багдаде (Ирак) произошел пожар, погибли 13 новорожденных.

2015

24 декабря в больнице в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии возник пожар. Погибли 25 человек, получили ранения 107. Большинство погибших скончались от удушья угарным газом. Несколько медсестер разбились, прыгнув с четвертого этажа, когда огонь отрезал им выходы. В тушении участвовали 11 пожарных расчетов.
В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. Погибли 23 человека, 23 пострадали. Кроме того, при пожаре получил травму сотрудник МЧС.
31 мая возник пожар в клинике Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Возгорание произошло после того, как взорвался топливный бак. В результате погибли 25 человек, 30 получили ранения, большинство из них – дети.

2014

28 мая в южнокорейском городе Чансон ночью начался пожар в здании трехэтажного медицинского центра Хиосаранг. Погибли более 20 человек. В основном это были пожилые люди 70-80 лет, прикованные к постели из-за тяжелых заболеваний. Основной причиной смерти жертв стало отравление продуктами горения. Многие не сумели выбраться из своих палат на верхнем этаже корпуса. Кроме пациентов, в пожаре погибла медсестра больницы.
27 апреля утром произошел пожар в здании частного реабилитационного центра для наркозависимых "Чистый лист" в Косихинском районе Алтайского края. МЧС России сообщило о восьми погибших и шести пострадавших. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

2013

Ночью 11 октября в городе Фукуока в Японии произошел пожар в ортопедической больнице, где в это время находились восемнадцать человек. Через полтора часа пожар был потушен. В результате погибли десять человек – восемь пациентов и два сотрудника больницы, еще восемь человек получили ранения и ожоги.
В ночь на 26 апреля произошел крупный пожар в психоневрологической больнице в поселке Раменский Дмитровского района Подмосковья. Погибли 38 человек, спастись удалось лишь троим — медсестре, которая и обнаружила огонь, и двум пациентам.

2012

В ночь на 23 октября в больнице для пожилых людей города Тайнань на Тайване произошел пожар. Виновником возгорания стал 79-летний пациент клиники по фамилии Линь, который намеревался совершить самоубийство, для чего поджег расположенную на втором этаже больницы кладовую. В результате пожара погибли 12 человек, более 70 получили ожоги различной степени.

2011

В ночь на 9 декабря произошел крупнейший пожар в больнице AMRI в городе Колката (Калькутта) в Индии. Пожар начался в подвальном помещении больницы. Огонь быстро распространился по корпусу многоэтажного строения. Всего в зоне пожара и задымления оказалось около 160 человек, в том числе более 40 больных, лежащих в реанимации. Число погибших в результате пожара составило 90 человек – 87 пациентов и трое медиков.
В ночь на 13 июня в больнице для людей, страдающих психическими расстройствами, в южноафриканском городе Спрингс произошел пожар. В результате погибли 12 человек и 27 пострадали.

2010

16 августа в палате интенсивной терапии роддома "Жулешть" Бухареста в Румынии, где находились недоношенные младенцы, возник пожар. Погибли трое новорожденных, восемь детей и две беременные женщины получили ожоги и другие травмы. Еще два младенца скончались в течение недели. Дети, возраст которых не превышал пяти дней, получили от 70 до 80% ожогов поверхности тела.
 
РоссияЯрмукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алтайский крайФукуока (город)Справки
 
 
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