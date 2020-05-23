В Татарстане возбудили дело после пожара с двумя жертвами в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели пациентов больницы в Зеленодольске во время пожара, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы на улице Гоголя в городе Зеленодольск поступило в 22.15 в пятницу (совпадает с мск). Пожар возник в больнице в палате на первом этаже на площади 3 квадратных метра. Возгорание было быстро потушено, погибли два человека, 88 были эвакуированы. По данным регионального минздрава, пострадали четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, ещё двое отравились продуктами горения – они находятся в реанимации.
"По предварительным данным, пожар произошёл в палате сосудистого отделения, где находились четверо мужчин. Двое пациентов 1939 и 1944 годов рождения погибли. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину пожара. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в минздраве Татарстана сообщили РИА Новости, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было.