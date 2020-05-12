Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T08:01
https://ria.ru/20200512/1571299723.html
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571300107_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_a17b4f98dc7cc622748c1b94b0882235.jpg
РИА Новости

При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

07:48 12.05.2020 (обновлено: 08:01 12.05.2020)
0
© МЧС // Главное управление по Санкт-ПетербургуПожар в больнице в Петербурге
Пожар в больнице в Петербурге
© МЧС // Главное управление по Санкт-Петербургу
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.
"В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек, обстоятельства пожара и гибели людей выясняются.
В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, в которые вошла больница Святого Георгия, развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В субботу, 9 мая, пожар произошел в больнице №50 в Москве, где также лечили пациентов с COVID-19. В результате одна пациентка погибла, по факту случившегося ведется расследование.
Автомобиль прокуратуры России
9 мая, 22:20
Прокуратура начала проверку после пожара в московской больнице
000000
Обсудить 0
Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала