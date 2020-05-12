При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

Пожар в больнице в Петербурге

© МЧС // Главное управление по Санкт-Петербургу Пожар в больнице в Петербурге

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.

"В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.

Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек, обстоятельства пожара и гибели людей выясняются.

В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, в которые вошла больница Святого Георгия, развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.