При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.
"В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек, обстоятельства пожара и гибели людей выясняются.
В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, в которые вошла больница Святого Георгия, развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В субботу, 9 мая, пожар произошел в больнице №50 в Москве, где также лечили пациентов с COVID-19. В результате одна пациентка погибла, по факту случившегося ведется расследование.